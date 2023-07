Giang hồ 'Cường Kobe' ở Phú Quốc bị bắt

Kiên GiangLê Hoàng Cường, tức Cường Kobe, bị cáo buộc cầm đầu nhóm giang hồ chuyên bảo kê, chiếm đất ở Phú Quốc, nhiều lần đem súng đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 7/7, Cường, 39 tuổi, và 28 đàn em bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng; Hủy hoại tài sản.

Cường Kobe có hai tiền án Mua bán trái phép chất ma túy, là giang hồ khét tiếng ở Phú Quốc, bảo kê cho nhiều người bao chiếm đất, nhận điều máy xúc (Kobe) cho các công trình trái phép.

Cường Kobe tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, tháng 4/2022, Cường mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bus, trong việc bảo kê đất đai tại bãi Khem, thị trấn An Thới. Biết Cường thuê thợ hồ xây nhà tại thửa đất tranh chấp, Thái dẫn theo 20 đàn em đuổi đánh nhóm thợ xây.

Hay tin, Cường tập hợp hàng chục đàn em mang súng, hung khí trả thù nhưng không gặp. Lần chạm mặt tiếp theo, nhóm Cường yếu thế, bị nhóm Thái đuổi đánh. Trước khi rời đi, Ngô Quốc Giang (đàn em Cường) nổ súng bắn trúng cửa ôtô đối phương.

Cuối năm 2022, Cường còn bị cáo buộc Hủy hoại tài sản khi chỉ đạo đàn em châm xăng đốt máy xúc do mâu thuẫn tiền bạc với chủ máy, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Thời gian này, Cường còn điều máy xúc để lấy cát trái phép, khi bảo vệ của một dự án ngăn cản, anh ta lấy súng truy sát. Không tìm được bảo vệ, Cường bắn nhiều phát súng vào khu vực dự án.

Kế hoạch triệt phá các băng nhóm giang hồ do Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý thời gian qua. Đến nay chuyên án đã khởi tố 7 vụ với 47 bị can về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Gây rối trật tự công cộng... Trong đó nổi cộm là các băng nhóm Cọp Bãi Bổn, Giang hồ nông trường...

Ngọc Tài - Dương Đông