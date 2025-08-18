Bắt được gà lôi trắng trong rừng cao su

Đồng NaiTrong lúc đi cạo mủ cao su, chị Trần Thị Thúy Lợi, 31 tuổi, phát hiện một con gà lôi trắng nặng khoảng 1,5 kg và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 18/8, Phòng Hạ tầng kinh tế - đô thị phường Chơn Thành cho biết đã tiếp nhận gà lôi trắng do chị Lợi giao nộp. Con vật được tìm thấy ba ngày trước trong rừng cao su ở khu phố Đồng Tâm. Ban đầu, chị Lợi tưởng gà nhà, nhưng nhận thấy bộ lông trắng đặc trưng của loài gà lôi quý hiếm nên bắt lại và báo chính quyền.

Sau đó, Công an phường Chơn Thành cùng Phòng Hạ tầng kinh tế - đô thị đã bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để có phương án bảo tồn theo quy định.

Chị Lợi giao nộp gà lôi trắng cho lực lượng chức năng. Ảnh: Minh Bằng

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là loài chim thuộc họ trĩ, phân bố ở rừng núi Đông Nam Á và Trung Quốc, với 15 phân loài. Chim trống trưởng thành có bộ lông trắng, mào đen, bụng xanh đen hoặc trắng; chim mái lông nâu ôliu suốt đời. Kích thước chim trống dài 80-127 cm, chim mái 56-71 cm, trọng lượng 1-2 kg. Mùa sinh sản từ tháng 2 đến tháng 6, mỗi lứa 4-10 trứng.

Theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiệu lực từ 1/7, gà lôi trắng thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm II. Thông tư quy định loài này phải được bảo tồn tại chỗ hoặc chuyển đến cơ sở được cấp phép để nuôi phục vụ nghiên cứu, bảo tồn, du lịch sinh thái. Các hoạt động khai thác, nuôi, kinh doanh phải có nguồn gốc hợp pháp, không gây hại đến quần thể tự nhiên. Việc nuôi sinh sản thương mại chỉ áp dụng với thế hệ F2 đã được CITES Việt Nam xác nhận.

Trước đó, từng có trường hợp anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, Hưng Yên) bị TAND khu vực 5 tuyên 6 năm tù vì vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm liên quan đến việc buôn bán gà lôi trắng.