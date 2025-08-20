Bắt được gà lôi trắng trong công viên

TP HuếPhát hiện con gà lôi trắng ở khu vực gần tượng rồng khổng lồ trong công viên hồ Thủy Tiên, anh Nguyễn Xuân Lộc đã bắt và bàn giao cho kiểm lâm.

Khoảng 17h45 ngày 19/8, anh Nguyễn Xuân Lộc ở Cư Chánh 1, phường Thủy Xuân phát hiện gà lôi trắng ở khu vực hồ Thủy Tiên, gần tượng rồng khổng lồ nên đã bắt giữ và bàn giao UBND phường.

Biết gà lôi trắng nằm trong Sách đỏ, được Vườn quốc gia Bạch Mã đang chăm sóc và nhân giống bảo tồn, UBND phường Thủy Xuân đã điều xe chở gà lôi trắng bàn giao cho vườn trong đêm. Con gà bàn giao là trống, nặng hơn 1,5 kg.

Gà lôi trắng được anh Lộc bắt được ở khu vực rừng thông, gần tượng rồng khổng lồ. Ảnh: UBND phường Thủy Xuân

Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là loài chim thuộc họ trĩ, phân bố ở rừng núi Đông Nam Á và Trung Quốc, với 15 phân loài. Chim trống trưởng thành có bộ lông trắng, mào đen, bụng xanh đen hoặc trắng; chim mái lông nâu ôliu suốt đời. Kích thước chim trống dài 80-127 cm, chim mái 56-71 cm, trọng lượng 1-2 kg. Mùa sinh sản từ tháng 2 đến tháng 6, mỗi lứa 4-10 trứng.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 84/2021, gà lôi trắng thuộc nhóm IB, là động vật rừng bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Nhưng theo quy định tại Thông tư 27/2025, gà lôi trắng đã được chuyển sang nhóm IIB, nghĩa là không cấm hoàn toàn, chỉ bị hạn chế khai thác thương mại.

Trước đó, từng có trường hợp anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, Nghệ An) bị TAND khu vực 5 Hưng Yên tuyên 6 năm tù vì vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm liên quan đến việc buôn bán gà lôi trắng. Hiện anh Thành đã được tại ngoại sau 4,5 tháng bị tạm giam.

Võ Thạnh