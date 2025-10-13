Bắt được cá sấu 80 kg nghi tấn công người ở Khánh Hòa

Cá sấu nặng 80 kg, dài hơn 2,5 m được cho là từng tấn công người ở sông Chò, xã Diên Lâm, đã bị người dân bắt sau 4 ngày truy tìm.

Chiều 13/10, lãnh đạo UBND xã Diên Lâm cho biết cá sấu bị phát hiện và bắt giữ lúc 14h30 tại khu vực sông Chò. Nó sẽ được bàn giao cho kiểm lâm, hiện cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc.

Con cá sấu bị người dân bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp

Năm ngày trước, một nam thanh niên đến khu vực gần cầu Suối Sâu B (thôn Xuân Trung) câu cá. Khi lưỡi câu mắc vào cành cây dưới sông, người này lội xuống gỡ thì bị cá sấu lao tới tấn công, cắn vào tay phải và chân trái. Sau khi giằng co, anh thoát được và lên bờ đến trạm y tế Khánh Bình sơ cứu.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Diên Lâm huy động lực lượng phối hợp truy bắt cá sấu. Công tác tìm kiếm gặp khó do mưa lớn, nước sông đục. Công an xã phát cảnh báo về "sự xuất hiện của động vật nguy hiểm" và khuyến cáo người dân không đến gần sông Chò, hạn chế câu cá, tắm rửa hay chăn thả gia súc khu vực này.

Sông Chò dài 74 km, sâu hơn 2 m, bắt nguồn từ xã Ea Trang (Đăk Lăk), chảy qua xã Trung Khánh Vĩnh, xã Xuân Đồng và đổ ra sông Cái ở Nha Trang.

Bùi Toàn