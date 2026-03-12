Bất động sản ven vịnh kết hợp an cư, nghỉ dưỡng, kinh doanh

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy với tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long, Sun Elite City được quy hoạch thành quần thể tích hợp không gian sống, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại.

Theo Savills Executive Nomad Index 2025, nhiều thành phố có chất lượng sống cao và môi trường ven biển như Miami hay Lisbon nằm trong nhóm điểm đến hấp dẫn đối với "executive nomads" - những chuyên gia có khả năng làm việc linh hoạt và lựa chọn nơi ở dựa trên lối sống.

Báo cáo Impacts 2025: The Future of Global Real Estate của đơn vị này cũng nhận định, sự phục hồi của du lịch toàn cầu đang thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các tài sản bất động sản gắn với ngành hospitality và nghỉ dưỡng. Cùng với đó, C9 Hotelworks cho biết, Việt Nam chiếm khoảng 41% nguồn cung dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đang phát triển tại châu Á, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với second home tại các điểm đến ven biển.

Tầm nhìn vịnh Hạ Long từ tổ hợp căn hộ tại Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Tại Bãi Cháy (Quảng Ninh), quần thể Sun Elite City được định hướng theo mô hình tương tự, tích hợp không gian ở, nghỉ dưỡng và kinh doanh. Dự án nằm tại khu vực trung tâm cùng vị trí "tựa sơn hướng hải" cho phép cư dân ngắm bình minh trên vịnh Hạ Long từ khung cửa sổ.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, khu đô thị được quy hoạch chuỗi tiện ích nội khu như bãi tắm, công viên giải trí, tuyến phố thương mại và các khu dịch vụ, nhằm tạo môi trường sống có thể vận hành quanh năm thay vì chỉ sôi động theo mùa du lịch.

Không gian này cho phép cư dân tiếp cận nhiều hoạt động giải trí và dịch vụ trong bán kính ngắn, từ vui chơi, mua sắm đến ẩm thực. Mô hình này được xem là phù hợp với nhu cầu của những người sống tại các đô thị lớn, mong muốn tìm kiếm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi sinh hoạt.

Chị Lê Hương Giang, một du khách Hà Nội thường xuyên đến Bãi Cháy, ấp ủ dự định sở hữu một ngôi nhà thứ hai tại vùng biển này. Theo chị, điểm hấp dẫn của khu vực nằm ở sự kết hợp giữa không khí biển trong lành và hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Buổi sáng, chị có thể chạy bộ ven biển, ban ngày tham gia các hoạt động giải trí, buổi tối trải nghiệm chợ đêm và các sự kiện văn hóa.

Cư dân Sun Elite City dễ dàng tiếp cận Hilton Quang Hanh Onsen Resort - điểm đến hoàn hảo để tái tạo năng lượng. Ảnh: Ánh Dương

Hạ tầng giao thông cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các trung tâm kinh tế với khu vực vịnh Hạ Long. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái giúp thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Bãi Cháy còn khoảng hai giờ lái xe, tạo điều kiện cho các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Từ Bãi Cháy, du khách cũng có thể tiếp cận nhiều điểm đến nghỉ dưỡng khác của Quảng Ninh, trong đó có khu nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Quang Hanh, cách khoảng 30 phút di chuyển.

Lựa chọn an cư, nghỉ dưỡng tại Sun Elite City, chủ nhân còn được hòa mình vào bầu không khí lễ hội với những sự kiện âm nhạc, chợ đêm VUI-Fest hay màn trình diễn pháo hoa kết hợp show diễn nghệ thuật sẽ sớm được tổ chức trên bờ biển Bãi Cháy vào mùa hè.

Không khí sôi động thường nhật tại chợ đêm VUI-Fest. Ảnh: Ánh Dương

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, Sun Elite City còn tạo sức hút với khả năng khai thác kinh doanh. Theo Sun Group, những năm gần đây, diện mạo đô thị Bãi Cháy thay đổi mạnh nhờ các dự án quy mô đầu tư bài bản. Những điểm "check-in" không thể bỏ qua như Sun World, Oakwood Ha Long, chợ đêm VUI-Fest, quảng trường lễ hội Sun Carnival... góp phần hút dòng khách cao cấp, mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Sự cải thiện về hạ tầng cũng mở rộng khả năng kết nối quốc tế của khu vực. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là một trong những điểm nhấn giúp gia tăng lượng khách tàu biển đến Quảng Ninh. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương không còn phụ thuộc vào mùa cao điểm mà có thể vận hành quanh năm.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long giúp Sun Elite City mở rộng kết nối với thế giới. Ảnh: Ánh Dương

Năm 2025, Quảng Ninh đón khoảng 21 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước. Lượng khách tăng cùng với xu hướng lưu trú dài ngày góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với bất động sản du lịch và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, các dự án ven vịnh, có quy hoạch đồng bộ được xem là lựa chọn đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu: nơi ở, điểm nghỉ dưỡng và tài sản khai thác kinh doanh. Sun Elite City với đa dạng sản phẩm từ căn hộ cao tầng, shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng kỳ vọng giúp nhà đầu tư đa dạng mô hình kinh doanh và trở thành tài sản gia tăng giá trị theo thời gian.

Song Anh