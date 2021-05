Bất động sản ven đô đón sóng đầu tư mới

Sau "cú hích" Covid-19, xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai trở nên phổ biến hơn, bởi không chỉ là là tài sản gia tăng giá trị mà còn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng.

Việc sở hữu ngôi nhà thứ hai ven đô không còn là một khái niệm mới lạ với người dân Thủ đô. Nếu như trước đây, bất động sản chỉ được xem là tài sản hiện hữu, là vật chất cố định để đầu tư và sinh lời thì với "cú hích" Covid-19, khái niệm này ngày càng mở rộng.

Dịch bệnh thúc đẩy nhu cầu sở hữu second home gia tăng

Sở hữu second home (ngôi nhà thứ hai) vừa mở ra cơ hội để cả gia đình đi du lịch cuối tuần, vừa góp phần nâng cao chất lượng sống lành mạnh. Dựa trên nhiều nghiên cứu và đánh giá uy tín, nhật báo Telegraph (Anh) đánh giá hiện tại là thời điểm tốt để đầu tư ngôi nhà nghỉ dưỡng tại nhiều quốc gia. Trong danh sách công bố, Telegraph xếp Việt Nam trong top 3 các thị trường second home hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng (khoảng 635.000 USD).

Tại tọa đàm "Second home - Đầu tư an toàn cho khách hàng trong Covid-19" do VnExpress tổ chức, bà Bùi Kim Thùy - Đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) cho hay xu hướng đầu tư second home đã có từ lâu trên thế giới. Với một đất nước có đường bờ biển dài, thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam, nhiều nhà đầu tư sở hữu mô hình sản phẩm này tại đa dạng địa hình, khu vực, không chỉ nhà hướng biển mà còn hướng sông, hồ, núi. Trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, trong đó có bất động sản, bà Thùy lạc quan rằng dịch bệnh rồi sẽ qua, kênh bất động sản vẫn sẽ là kênh đầu tư an toàn và giàu triển vọng sinh lời cho các nhà đầu tư hướng đến lợi ích về dài hạn.

Tiêu chí lựa chọn ngôi nhà thứ hai

Các chuyên gia nhận định rằng, second home là loại hình nhà ở có tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam do tích hợp được cả nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư. Tuy nhiên, giới đầu tư cũng cần chú trọng tìm hiểu các dự án chất lượng theo các tiêu chí.

Vị trí vẫn luôn là yếu tố tiên quyết trong giao dịch bất động sản, đối với một sản phẩm nghỉ dưỡng thì điều này càng trở nên quan trọng. Một second home cần phải nằm ở vị trí giao thông tiện lợi, có kết nối vùng hoàn chỉnh để giúp chủ nhân có thể nhanh chóng di chuyển từ khu vực nội thành Hà Nội đến nơi nghỉ dưỡng chỉ trong khoảng thời gian từ một giờ chạy xe đổ lại.

Thứ hai phải tính đến yếu tố quy hoạch nội khu dự án. Những dự án vừa thân thiện với tự nhiên, vừa tôn trọng sự riêng tư của từng thành viên trong gia đình sẽ dễ dàng thu hút nhà đầu tư. Cùng với hệ thống tiện ích, dịch vụ đa dạng được cung cấp bởi đơn vị vận hành sẽ không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn thú vị cho người lớn mà còn mở ra không gian vui chơi cho các bạn nhỏ trong gia đình.

Một ngôi nhà thứ hai càng trở nên có giá trị hơn nữa khi sở hữu pháp lý minh bạch, đảm bảo đầu tư an toàn. Trong số nhiều sản phẩm đang được các doanh nghiệp địa ốc chào bán, biệt thự xây dựng trên đất nền thổ cư được cấp sổ đỏ luôn là tài sản giàu tiềm năng.

Bà Nguyễn Thị Hồng - một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội chỉ quyết định "xuống tiền" khi sản phẩm đầu tư đã có đầy đủ pháp lý sổ đỏ minh bạch. Bà cho biết, dịch Covid buộc bà phải hạn chế đi lại nên thay bằng việc tìm kiếm sản phẩm đầu tư ở các tỉnh xa, bà quyết định khảo sát tại một số nơi gần Hà Nội để vừa tiện đi lại cuối tuần lại dễ tụ họp bạn bè trong những kỳ nghỉ. Sau một thời gian tìm hiểu bà quyết định rót vốn mua biệt thự tại Ivory Villas & Resort bởi ngoài các yếu tố thuận lợi về vị trí, dịch vụ - tiện ích thì pháp lý minh bạch chính là điểm cộng rất lớn khiến bà đầu tư.

Hiện, dự án đã hoàn thành sẵn tiện ích trước khi chào bán ra thị trường nên sau khi hoàn thành giao dịch tại Ivory Villas & Resort, bà không cần mất thêm thời gian để chờ đợi mà ủy thác cho thuê ngay để gia tăng lợi nhuận.

"Trong khi nhiều thị trường có hiện tượng thổi giá, tôi càng phải thận trọng hơn nữa để xem xét các yếu tố liên quan đến dự án trước khi xuống tiền để làm sao vừa đảm bảo giao dịch an toàn và sớm có nguồn lợi nhuận ổn định", bà Hồng cho hay.

