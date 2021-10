'Bất động sản ven biển còn nhiều lực đẩy'

Theo các chuyên gia, sự phục hồi của ngành du lịch khi Covid-19 đi qua sẽ là động lực phát triển bất động sản ven biển.

Xuất hiện các vùng có khoảng tăng giá tiềm năng

Chia sẻ trong talk Những lực đẩy của bất động sản ven biển phía Nam phát sóng tối 5/10 trên VnExpress, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc dự án nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi thế lớn với bờ biển dài, nhiều quần đảo. Đây là ưu thế lớn của ngành du lịch.

Tôi cho rằng khi Covid-19 được kiểm soát, Việt Nam vẫn là nơi thu hút khách du lịch lớn, tạo sự phát triển cho bất động sản ven biển. Chúng ta có thể thấy suốt thời gian qua, nhiều chủ đầu tư lớn trong nước và quốc tế, các đơn vị vận hành 5 sao đã đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, cho thấy tiềm năng phân khúc này rất lớn trong tương lai, ông Kiệt nói.

Nhìn nhận về vấn đề nhà đầu tư hướng dòng tiền về các thị trường mới nổi tại vùng ven như Bình Thuận, Bà Rịa -Vũng Tàu, ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng điều đó phụ thuộc tính toán, nhu cầu cá nhân của các nhà đầu tư. Có người sử dụng sản phẩm đó, hoặc gắn với sở thích cá nhân như du lịch hoặc tìm kiếm an nhàn cho tuổi già. Cũng có nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các khu vực để mang lại lợi nhuận có thể trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

Một số vùng như Bình Thuận, Vũng Tàu là những vùng trũng mới, được hỗ trợ bởi sự thay đổi cơ sở hạ tầng. Khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu, hoặc cung đường Long Hải - La Gi - Phan Thiết đang mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Các chuyên gia trong tọa đàm Những lực đẩy của bất động sản ven biển phía Nam. Ảnh chụp màn hình

Những dự án bất động sản tại cung đường Long Hải - Bình Châu - La Gi - Mũi Né tự thân nó có nhiều giá trị. Nhưng nó cũng được hưởng lợi từ những công trình đầu tư công như sân bay Long Thành, sân bay Phan Thiết, dự án kết nối với đường cao tốc phía Đông... mang lại tính kết nối rất lớn, giúp giảm thời gian đi lại giữa những dự án với những đô thị lớn, nơi các nhà đầu tư đang sống, ông Bình chia sẻ.

Bên cạnh đó, cung đường này kết nối nhiều cảnh quan, khu vực có giá trị về thổ nhưỡng, đặc điểm tự nhiên phù hợp phát triển du lịch với thời gian dài hơn. Điều này tạo ra kỳ vọng cho các nhà đầu tư trong khi các kênh đầu tư khác không dễ dàng.

Từ góc độ chuyên gia nghiên cứu thị trường, ông Kiệt cho rằng, dọc tuyến đường đang và sẽ phát triển bất động sản du lịch này riêng có khu La Gi được xem là chưa phát triển bằng. Nhưng nếu xét riêng thì thời gian tới, La Gi có thuận lợi do nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển khu vực phía Nam, nằm gần nhiều công trình hạ tầng lớn. Ngoài ra La Gi có lộ trình quy hoạch lên thành phố, có kế hoạch phát triển rõ ràng. Lợi thế gần kề Phan Thiết nhưng La Gi có mặt bằng giá thấp hơn. Chúng tôi gọi là khoảng tăng giá tiềm năng. Nếu so với các khu tương tự, La Gi có thể tạo sức bật rất lớn do có lợi thế giáp biển, có lợi thế phát triển, tương tự Phan Thiết, Hồ Tràm... nếu được định hướng rõ ràng.

Nhìn lại về các vùng thị trường từng có mức tăng mạnh như Phú Quốc, Hà Tiên, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt đánh giá đây đều là những khu vực có sự phát triển du lịch. Định hình du lịch tạo nên sức hút cho khách du lịch và những dịch vụ cho khách mọc lên. Kèm theo đó là sự hỗ trợ của Chính phủ về quy hoạch hạ tầng. Những yếu tố này sẽ nâng cao được nền tảng kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho khách du lịch, nhà đầu tư. Ngoài ra, yếu tố thúc đẩy cho mức độ tăng giá là sự đầu tư của các ông lớn. Tại những khu vực có sự phát triển mạnh của bất động sản nghỉ dưỡng đều có sự nhúng tay của các chủ đầu tư lớn, sau đó mới có thể phát triển hạ tầng dịch vụ để đón khách du lịch. Qua đó, bất động sản du lịch sẽ tăng giá.

Kịch bản như vậy có thể xảy ra ở bất cứ khu vực nào, đặc biệt tại những khu vực có tiềm năng du lịch như La Gi. Nếu có sự hỗ trợ của những chủ đầu tư lớn sẽ giúp hạ tầng dịch vụ tăng lên, tạo đà cho bất động sản nhà ở, du lịch tăng theo, ông Kiệt nói.

Những lưu ý khi đầu tư bất động sản ven biển

Theo ông Lê Duy Bình, các thị trường ven biển phía Nam ngoài những sản phẩm du lịch truyền thống còn có tiềm năng phát triển du lịch gắn với doanh nghiệp, sản phẩm gắn với hội họp, hội nghị (MICE).

Bên cạnh đó, ông Bình cũng nhấn mạnh, khu vực này có sự đầu tư ngày càng lớn của nhà đầu tư nước ngoài. Điển hình là các dự án lớn về khí hóa lỏng, điện gió ngoài khơi... có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của bất động sản khu vực. Khi đó bất động sản sẽ phục vụ công nhân, kỹ sư lành nghề... Đây là sản phẩm mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua vì họ là nguồn khách hàng quan trọng. Chính họ dùng những dịch vụ đó, thu hút bạn bè của họ tiếp tục sử dụng sản phẩm bất động sản tại các khu vực này, ông Bình đánh giá.

Cũng theo vị này, sự xuất hiện của các dự án tỷ USD sẽ tạo ra hai tác động lớn. Một là kích thích, tạo động lực cho những khoản đầu tư lớn hơn vào cơ sở hạ tầng. Các dự án sẽ tiếp tục hưởng lợi gián tiếp, thậm chí trực tiếp từ những tuyến đường này. Hai là, về phát triển kinh tế, các dự án sẽ làm tăng ngân sách của tỉnh, tăng thu nhập của người dân. Qua đó, kích thích nhu cầu mua sản phẩm bất động sản của người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tại Phú Yên hay Bình Thuận, hình thành một nhóm nhà đầu tư tại chính những khu vực này.

Trong khi đó, ông Kiệt đánh giá, vùng thị trường nào có tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những dòng sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khác nhau, tạo sự đa dạng cho thị trường. Trong đó, các sản phẩm đất nền được các nhà đầu tư ưa chuộng do giá xuất phát điểm thấp hơn, có nhiều dư địa tăng giá. Những sản phẩm có vị trí đẹp, view tốt được nhà đầu tư săn đón. Khi thị trường phát triển lên, các sản phẩm này có khả năng tăng giá cao, tính thanh khoản cao.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư khi xuống tiền tại phân khúc bất động sản ven biển, ông Bình đề cập tới một số yếu tố như: tính hữu dụng của sản phẩm, pháp lý đảm bảo minh bạch, khả năng sinh lời; sự cam kết của chính quyền địa phương...

Phối cảnh Lagi New City, một dự án phức hợp đón tiềm năng bất động sản La Gi, Bình Thuận. Ảnh: Lagi New City

Ở một góc nhìn khác, ông Kiệt cho rằng bất động sản ven biển không phù hợp với đại đa số. Lời khuyên dành cho nhà đầu tư cá nhân là phải hiểu bản chất sản phẩm. Khác với chủng loại khác, đặc biệt là nhà ở, bất động sản ven biển thuần là sản phẩm đầu tư, phụ thuộc lớn vào khả năng du lịch của sản phẩm đó. Tuy nhiên nếu tiềm năng du lịch không phù hợp, sẽ mang lại hiệu quả không cao, khó tăng giá tốt, ông Kiệt nêu ý kiến.

Do đó, nhà đầu tư cần chú ý xem xét khu vực đó có tiềm năng phát triển du lịch hay không, phải tìm hiểu thông tin về quy hoạch của địa phương đó. Giới đầu tư cần có cái nhìn lâu dài, có chiến lược đầu tư dài hạn; cân đối ngân sách, để đảm bảo sự an toàn về dòng tiền, tìm hiểu kỹ về pháp lý liên quan. Cuối cùng với những người có tiền nhàn rỗi thích đầu tư sinh lời thì nên lựa chọn các đơn vị phát triển dự án có năng lực để tránh rủi ro.

Hoài Phong