Bất động sản vẫn là trở ngại cho tăng trưởng của Trung Quốc

Đà suy giảm của bất động sản tiếp tục đe dọa mục tiêu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, kéo lùi tỷ lệ việc làm và nhu cầu tiêu dùng.

Theo SCMP, trong bối cảnh doanh số và giá nhà lao dốc mạnh trong năm ngoái, một đợt suy giảm sâu hơn với lĩnh vực này có thể khiến nhiều chủ đầu tư, người lao động, ngân hàng Trung Quốc đối mặt rủi ro lớn hơn.

Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị bất động sản mới được bán tại Trung Quốc đại lục đạt 7.500 tỷ nhân dân tệ (tương ứng khoảng 1.070 tỷ USD). Mức này giảm hơn 11% so với cùng kỳ 2024.

Doanh số bán nhà cũng sụt 11,2% - vượt mức dự báo trước đó của Fitch Ratings (7%). Tổng diện tích sàn nhà ở mới hoàn thành tại Trung Quốc giảm 7,8%, xuống còn khoảng 787 triệu m2.

"Nếu bất động sản tiếp tục lao dốc, hiệu ứng lan tỏa sẽ tác động sang nhiều ngành khác", Yin Ran, nhà đầu tư bất động sản tại Thượng Hải nhận định. Theo ông, khi doanh số bán nhà không đủ mạnh, hàng triệu doanh nghiệp như các hãng sản xuất đồ gia dụng gặp khó trong việc duy trì hoạt động.

Một phụ nữ đi ngang qua khu chung cư tại quận Xương Bình, vùng ven Bắc Kinh, ngày 24/12/2025. Ảnh: AP.

Bất động sản và các ngành liên quan như đồ gia dụng, vật liệu xây dựng hiện đóng góp khoảng 25% vào tổng giá trị nền kinh tế Trung Quốc. Riêng bất động sản và xây dựng chiếm 13% GDP và tạo ra hơn 70 triệu việc làm.

Tính đến đầu tháng 12/2025, lượng tồn kho nhà ở đã hoàn thiện của Trung Quốc chỉ giảm 1% so với cuối năm 2024. Trong khi đó, diện tích nhà bán ra trong 11 tháng đầu năm 2025 hạ 8,1% so với cùng kỳ, theo NBS.

"Điều này cho thấy quá trình giảm tồn kho diễn ra chậm hơn so với đà co hẹp của doanh số", Fitch viết trong báo cáo công bố tuần trước. Tổ chức này cũng dự báo lượng tồn kho cao tiếp tục gây áp lực giảm giá nhà tại Trung Quốc năm 2026.

Theo NBS, giá bán trung bình nhà ở xây mới từ đầu năm đến hết tháng 11/2025 hạ 3,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Con số này cũng cao hơn mức giảm 2% mà Fitch dự tính.

Cuối năm 2024, Bắc Kinh công bố loạt ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản. Tuy nhiên, các môi giới cho biết phần lớn người mua vẫn giữ tâm lý thận trọng khi họ kỳ vọng giá nhà còn tiếp tục đi xuống. Theo quy định mới, cá nhân bán nhà ở trong vòng hai năm kể từ khi mua chỉ chịu thuế giá trị gia tăng 3%, giảm 2% so với mức trước.

"Người mua cho rằng các biện pháp kích thích hiện tại chưa đủ để đảo chiều thị trường", You Liangzhou, chủ một công ty môi giới bất động sản tại Thượng Hải, nói. Ông cho rằng người mua tiếp tục chờ đợi cho đến khi có những gói hỗ trợ mạnh hơn.

Giá nhà cũ tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc đại lục đến tháng 11/2025 giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2024, theo NBS. Dù năm ngoái, nhiều thành phố lớn đã nới lỏng các quy định nhằm khuyến khích sở hữu nhà.

Tại Thượng Hải, cư dân địa phương có thể sở hữu không giới hạn số căn hộ nằm ngoài vành đai ngoài - khu vực chiếm khoảng hai phần ba quỹ nhà ở của thành phố. Trước đây, mỗi người dân Thượng Hải chỉ được sở hữu tối đa hai căn nhà.

Tương tự, ở Bắc Kinh, cả người dân địa phương và không thường trú đều có thể tự do mua nhà mới và cũ bên ngoài khu vực vành đai 5.

Theo Yu Xiangrong, kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc đại lục tại Citigroup, các biện pháp kích thích mạnh hơn là cần thiết để chặn đà suy giảm của thị trường bất động sản. Gói hỗ trợ có thể gồm hạ lãi suất, giảm thuế, tiếp tục nới lỏng điều kiện mua nhà và mua lại quỹ đất bỏ hoang nhằm giúp vực dậy ngành bất động sản.

Giá nhà giảm cũng khiến người tiêu dùng Trung Quốc, trong đó có khoảng 400 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, dè dặt hơn trong chi tiêu, từ mua ôtô đến quần áo. Ba quý đầu năm 2025, NBS thống kê tổng mức bán lẻ của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ, đạt 36.600 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, mức tăng chi tiêu tiêu dùng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP 5,2% trong cùng giai đoạn.

Tú Anh (theo SCMP)