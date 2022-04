Bất động sản vẫn là kênh trú ẩn của nhiều nhà đầu tư

Trước nhiều bất ổn về kinh tế - xã hội, nhiều nhà đầu tư vẫn hướng dòng tiền vào những kênh đầu tư an toàn hơn như bất động sản.

Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động do chiến tranh, dịch bệnh và các cuộc chiến tranh tiền tệ, có 3 kênh trú ẩn tài sản lớn là dầu mỏ, kim loại quý và bất động sản. Trong đó, bất động sản là phương án an toàn, giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro, tránh sự bất ổn so với những kênh đầu tư khác.

Báo cáo thị trường quý I vừa qua của Batdongsan cũng cho thấy, dù tỷ lệ tin đăng và tìm kiếm bất động sản có sự sụt giảm, người tiêu dùng vẫn đặt niềm tin vào sự khởi sắc của thị trường trong thời gian tới. Gần 70% người tham gia khảo sát tin rằng thị trường sẽ tốt lên, trong khi đó 60,7% khẳng định sẽ đầu tư bất động sản trong 6 - 12 tháng tới.

Cũng theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, với các nhà đầu tư, trước khi quyết định xuống tiền, cần lưu ý về giá và pháp lý. Trong khi đó, đối với người có nhu cầu bán, cần cân nhắc kỹ mục đích sử dụng của khoản tiền sau khi bán tài sản đó. Sẽ hợp lý nếu khoản tiền này được đầu tư vào những kênh đầu tư hiệu quả hơn trong bối cảnh dịch bệnh, bất ổn chính trị quốc tế.

Một dự án bất động sản tại quận Gò Vấp, TP HCM. Ảnh: CityLand

Mặt khác, vấn đề lạm phát và tăng giá nguyên vật liệu xây dựng như xi măng, sắt, thép... cũng là biến số cần lưu ý đối với nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư trường vốn sẽ gặp nhiều thuận lợi nhờ không phải dùng đòn bẩy tài chính. Về mặt sản phẩm, dự án pháp lý minh bạch sẽ chiếm ưu thế.

Một trong những dự án được đánh giá cao và phù hợp với nhà đầu tư trường vốn đang muốn tìm giải pháp hạn chế rủi ro là nhóm sản phẩm cuối cùng tại khu đô thị CityLand Park Hills tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Dự án hứa hẹn là tâm điểm giao thương khi sở hữu hai con đường sầm uất tại Gò Vấp là Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng - kết nối với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

CityLand Park Hills chú trọng phát triển không gian xanh. Ảnh: CityLand

Được định hướng phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp, cư dân CityLand Park Hills không cần đi xa nhưng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi toàn diện với hệ sinh thái tiện ích cao cấp đồng bộ ngay ngưỡng cửa.

Những con phố thương mại sầm uất, trung tâm hội nghị - dịch vụ thương mại cao cấp, trường học đẳng cấp quốc tế, tổ hợp vui chơi - giải trí - thể thao đa dạng... tại đây đáp ứng tối ưu nhu cầu của cư dân. Bên cạnh đó, trong vòng bán kính 2km, cư dân có thể tiếp cận với hàng loạt tiện ích và dịch vụ hàng đầu tại Gò Vấp như: đại siêu thị E-mart, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trung tâm thương mại Vincom, công viên Gia Định, bệnh viện 175, sân vận động Đạt Đức...

Bên cạnh vị trí chiến lược và tiện ích hoàn chỉnh, CityLand Park Hills còn là một trong những dự án sở hữu pháp lý vững vàng. Là một trong những sản phẩm điểm nhấn của CityLand - chủ đầu tư uy tín của nhiều dự án bất động sản thành công như CityLand Riverside, CityLand Garden Hills, CityLand Center Hills... Đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã bàn giao hơn 1.000 sổ hồng cho khách hàng dự án CityLand Park Hills.

Pháp lý chuẩn, tiến độ xây dựng đảm bảo, luôn chú trọng phát triển hệ tiện ích đa dạng và bàn giao sổ nhanh là những bảo chứng giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm bất động sản của CityLand nói chung cũng như CityLand Park Hills nói riêng.

Hoài Phong