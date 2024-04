Bất động sản Trung Quốc được dự báo mới nửa đường đến đáy

Theo nghiên cứu của tập đoàn đầu tư toàn cầu KKR, quá trình điều chỉnh trên thị trường nhà ở Trung Quốc chỉ mới được một nửa.

Nhận định được đưa ra trong nghiên cứu tổng quan về kinh tế Trung Quốc có tên "Thoughts From the Road" do KKR phát hành đầu tháng này. Đặt trụ sở chính tại New York (Mỹ), KKR là gã khổng lồ đầu tư, đang quản lý danh mục 69 tỷ USD riêng lĩnh vực bất động sản, tính đến cuối 2023.

Theo báo cáo, dựa trên những so sánh với những đợt điều chỉnh ở Mỹ, Nhật Bản và Tây Ban Nha, "sự điều chỉnh thị trường nhà ở của Trung Quốc có thể chỉ mới hoàn thành một nửa" xét về mức độ sâu rộng.

"Thông thường, sự điều chỉnh thị trường nhà ở đạt đến đáy khi cả giá và khối lượng đầu tư giảm sút. Tuy nhiên, cho đến nay, phần lớn điều chỉnh ở Trung Quốc tập trung vào khối lượng", báo cáo cho hay.

Khu đô thị cao cấp bỏ hoang thành nơi nuôi gia súc ở ngoại ô Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào 2023. Ảnh: AFP

Theo KKR, đã có sự suy giảm đột ngột trong khởi công xây dựng mới ở mức gần 60% so với đỉnh. Sự suy giảm hiện tại ở Trung Quốc so sánh với mức giảm 73% tại Mỹ và 95% tại Tây Ban Nha trong 3 đến 5 năm sau khi bong bóng phát nổ. Cùng với đó, đầu tư vào bất động sản nhà ở tại Trung Quốc giảm 25% từ đỉnh, so với mức giảm 56% ở Mỹ và 68% ở Tây Ban Nha trong cùng giai đoạn.

Trong khi, giá nhà lại không giảm đáng kể. Tập đoàn đầu tư này cho rằng nguyên nhân bởi các vấn đề về thống kê, hạn chế về giảm giá và nhiều chủ nhà cũng chưa sẵn lòng bán với giá thấp. "Trong bối cảnh này, chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh trên thị trường sẽ tiếp tục", KKR đánh giá.

Thậm chí, báo cáo gần đây của China Index Academy còn ghi nhận giá nhà mới trung bình trên 100 thành phố tại Trung Quốc vào tháng 3 đã tăng 0,27% so với tháng 2, mức lớn nhất kể từ tháng 7/2021.