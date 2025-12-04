Bất động sản Trung Quốc dò chưa đến đáy

Bước sang năm thứ năm suy thoái, thị trường nhà ở Trung Quốc tiếp tục phát đi những dấu hiệu cảnh báo mới, cho thấy vẫn chưa đến đáy, theo Reuters.

Dữ liệu mới công bố của China Real Estate Information cho biết doanh số của 100 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc giảm 36% về giá trị trong tháng 11 so với cùng kỳ 2024. Tính chung 11 tháng, doanh số nhà ở giảm 19%, phần nào cho thấy khủng hoảng bất động sản nước này vẫn chưa chạm đáy, theo Reuters.

Cùng với đó, giá nhà thứ cấp tại 100 thành phố được khảo sát giảm 7,95% tháng qua, sâu hơn tháng 10, theo China Index Academy. Tổ chức này cho rằng nguyên nhân bởi lượng nhà chào bán cao và tâm lý người mua yếu.

"Dữ liệu bất động sản xấu đi là thật và đáng lo ngại", Hui Shan, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Goldman Sachs nhận định. Morgan Stanley ước tính doanh số trung bình của 25 nhà phát triển lớn Trung Quốc giảm 42% trong tháng 11 so với cùng kỳ. Tình trạng ảm đạm này có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau.

William Wu, nhà phân tích bất động sản tại Daiwa Capital Market nhận định mục tiêu "chặn đứng sự suy giảm của thị trường nhà ở" của Bắc Kinh dường như "ngày càng phi thực tế". Ông chỉ ra "sự hỗn loạn mới" trong lĩnh vực này vào quý IV, khi giá nhà giảm nhanh và "sự tái xuất hiện của các vụ vỡ nợ lớn".

Một khu phức hợp nhà ở của China Vanke ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc ngày 13/2. Ảnh: AFP

Mới đây, tập đoàn bất động sản China Vanke xin chủ nợ chấp thuận hoãn thanh toán một năm cho lô trái phiếu đáo hạn ngày 15/12, làm dấy lên lo ngại mới về tính thanh khoản của ngành. Đầu tháng 11, chính quyền Thâm Quyến cho biết sẽ yêu cầu Vanke có tài sản bảo đảm cho các khoản vay trị giá tổng cộng khoảng 20 tỷ nhân dân tệ mà trước đó không cần.

Cathy Lu, chuyên gia phân tích tín dụng tại Octus đánh giá động thái "phản ánh một cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể dẫn đến tái cơ cấu toàn diện". S&P Global đã hạ xếp hạng tín nhiệm dài hạn Vanke xuống "CCC-" từ "CCC", do rủi ro cao về "tái cơ cấu trong tình trạng khó khăn" trong sáu tháng tới.

Ngành bất động sản Trung Quốc lao dốc 5 năm qua, từ khi chính sách "ba lằn ranh đỏ" siết hoạt động vay mượn của các nhà phát triển. Chính quyền sau đó đưa ra nhiều giải pháp vực dậy. Vào tháng 5/2024, Bắc Kinh cấp 300 tỷ nhân dân tệ cho các tổ chức tài chính để doanh nghiệp nhà nước địa phương vay và mua lại các căn hộ xây xong nhưng chưa bán được.

Nhưng con số đó chưa đủ lớn để giúp ngành hồi phục, khi tồn kho cao là yếu tố chính kìm hãm giá nhà. Theo S&P Global, lượng nhà hoàn thiện nhưng chưa bán được vào cuối tháng 8/2025 khoảng 762 triệu m², tăng từ 753 triệu m² cuối 2024.

Song song, giá nhà giảm và doanh số thấp khiến dòng tiền của các nhà phát triển thêm căng thẳng, buộc các ngân hàng phát mãi nhiều bất động sản hơn. Điều này có nghĩa thị trường càng tăng cung, giá giảm, là "vòng phản hồi tiêu cực" mà các nhà hoạch định chính sách cần chấm dứt, theo ông Hui Shan của Goldman Sachs.

Morgan Stanley cho rằng nhà chức trách nên "trợ cấp lãi suất" vay cho người mua. Ngân hàng này ước tính cắt giảm 1 điểm phần trăm lãi vay trong quý II/2026 có thể thúc đẩy doanh số nhà mới, giúp giá nhà sớm chạm đáy ở các thành phố lớn.

Trong khi đó, Economist Intelligence Unit nhận định nếu các biện pháp siết nguồn cung đất đối với nhà phát triển có hiệu quả, qua đó giảm tồn kho căn hộ, giá nhà có thể chạm đáy sớm nhất vào nửa đầu 2027.

Anh Kỳ (theo CNBC, Reuters)