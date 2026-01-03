Bất động sản TP HCM bung nguồn cung dịp cận Tết

Cận Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản TP HCM sôi động hơn với hàng loạt dự án đồng loạt mở bán, tung ưu đãi mạnh nhằm kích thích thanh khoản và đón nhịp phục hồi.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, cận Tết Bính Ngọ, thị trường bất động sản TP HCM và các tỉnh phía Nam đang có hơn 30 dự án lớn nhỏ thuộc nhiều phân khúc đồng loạt ra hàng. Bên cạnh các dự án mới, một số dự án từng "đắp chiếu" nhiều năm cũng được tái khởi động, bổ sung đáng kể nguồn cung cho thị trường. Rổ hàng đa dạng về tầm giá, kèm theo các chính sách bán hàng được thiết kế riêng cho giai đoạn cuối năm.

Ở phân khúc hạng sang, Van Phuc Group công bố mở bán 30 sản phẩm nhà phố, shophouse phiên bản giới hạn với chính sách bán hàng được thiết kế riêng cho tháng cận Tết. Cụ thể, chủ đầu tư áp dụng mức chiết khấu lên đến 28% cho đợt mở bán này và chỉ áp dụng cho duy nhất các giao dịch triển khai trong tháng 1. Đây được xem là mức chiết khấu hiếm gặp với một đại đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, vận hành đồng bộ và có khả năng khai thác ngay.

Tại khu vực đường Ba Tháng Hai, phường Phú Thọ, Novaland cũng tái khởi động dự án The Park Avenue sau gần 10 năm "bất động" vì pháp lý. Dự án tổ hợp căn hộ – văn phòng – thương mại dịch vụ này dự kiến cung ứng cho thị trường gần 1.000 sản phẩm, với mức giá được giới môi giới truyền miệng khoảng 120-150 triệu đồng mỗi m2.

Masterise Homes ra mắt phân khu cao tầng Masteri Era Landmark tại Khu đô thị The Global City, gồm 4 tòa nhà với khoảng 1.600 căn hộ, giá bán từ 120 triệu đồng mỗi m2. Chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách bán hàng, trong đó có mức chiết khấu lên đến 15% cho khách hàng thanh toán nhanh trong một tháng.

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở phân khúc trung cấp, An Gia triển khai chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside. Doanh nghiệp cũng áp dụng mức chiết khấu tổng cộng 23,5% cho khách hàng. Phú Đông Group bước vào giai đoạn bán hàng cuối cùng trước khi cất nóc và bàn giao hơn 800 căn hộ Phú Đông Sky One, áp dụng mức chiết khấu lên đến 10%, tương đương khoảng 239 triệu đồng cho khách hàng thanh toán nhanh. Tập đoàn Bcons tung ra dự án Bcons Center City với quy mô gần 2.000 căn hộ, giá bán từ 55 triệu đồng mỗi m2, đi kèm nhiều ưu đãi và chiết khấu...

Đánh giá về diễn biến thị trường tháng cận Tết, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết đây là giai đoạn bán hàng sôi động trong năm do sức mua tích cực hơn nhờ tâm lý khách hàng cởi mở và dòng tiền dồi dào, đặc biệt là nguồn kiều hối. Vì vậy, các dự án đã hoàn tất pháp lý đều tranh thủ mở bán trong thời điểm này.

Theo ông Kiệt, năm nay yếu tố hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư đang được đẩy mạnh hơn do lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng và nhiều khả năng kéo dài trong nửa đầu năm. Các chính sách bán hàng vì vậy được thiết kế mạnh tay, hướng đến nhóm khách hàng có vốn mỏng, với kỳ vọng tạo đột phá về thanh khoản. Người mua ở thực cũng có thể tận dụng giai đoạn này để chốt giao dịch với mức ưu đãi tốt hơn.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan, nhận định cuối năm luôn là thời điểm tiêu dùng sôi động, giúp các chương trình khuyến mãi bất động sản phát huy hiệu quả rõ nét. Nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh bán hàng khi nhận thấy tín hiệu tích cực từ thị trường và sẵn sàng tung nguồn cung mới ngay trong những ngày đầu năm 2026, thay vì chờ sau Tết Nguyên đán.

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng đà phục hồi hiện nay mang tính phân hóa rõ rệt, chưa lan tỏa trên diện rộng. Thanh khoản chủ yếu tập trung ở các dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý đầy đủ và giá trị khai thác thương mại tốt, còn với khu vực khác vẫn ghi nhận giao dịch chậm. Do đó, theo ông các chính sách bán hàng cần được duy trì ít nhất đến sau Tết để giữ nhịp thị trường.

Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, năm nay TP HCM bước vào chu kỳ tăng tốc mới với hàng loạt đại đô thị triển khai bán hàng, góp phần chấm dứt giai đoạn "khát cung" nhà ở. Thành phố dự kiến đón thêm hơn 17.200 căn hộ mở bán mới, trong đó khoảng 50% đến từ các dự án đại đô thị tại khu Đông. Khoảng 90% nguồn cung mở bán tại TP HCM cũ vẫn thuộc phân khúc cao cấp, với giá bán phổ biến trên 100 triệu đồng mỗi m2. Ở các tỉnh lân cận, mặt bằng giá dao động khoảng 40-50 triệu đồng mỗi m2.

Còn theo CBRE Việt Nam dự báo, nếu tính gộp TP HCM và hai địa phương vừa sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu, tổng nguồn cung căn hộ chào bán trong năm nay có thể vượt 20.000 sản phẩm. Bình Dương dự kiến chiếm khoảng 50%, trong khi TP HCM cũ tiếp tục tập trung vào phân khúc giá cao, chủ yếu đến từ các đại đô thị ở khu Đông và Cần Giờ.

Dù nguồn cung cải thiện, tác động từ bảng giá đất mới cùng sự mất cân đối giữa các phân khúc được dự báo sẽ khiến giá bất động sản tiếp tục tăng trong năm nay, với biên độ khoảng 8-15% tùy thị trường.

Các chuyên gia nhận định 2026 là năm đầu tiên thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới theo hướng ổn định và bền vững hơn. Dù chưa thể quay lại giai đoạn sôi động, thị trường được kỳ vọng sẽ ghi nhận những chuyển biến tích cực rõ nét. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên phân tích dữ liệu và các yếu tố nền tảng như hạ tầng, chất lượng nguồn cung và nhu cầu ở thực, thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn hoặc thông tin lan truyền trong bối cảnh thị trường còn nhiều phân hóa.

Phương Uyên