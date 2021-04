Bất động sản Thuận An gia tăng sức hút đầu tư

Thuận An tiếp tục thu hút nhà đầu tư địa ốc nhờ tính kết nối cao, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch và tiềm năng phát triển công nghiệp - dịch vụ.

Từ cuối năm 2019, thị trường Bình Dương nói chung và TP Thuận An nói riêng đã sôi động với hàng loạt dự án quy mô lớn nhỏ được triển khai. Đây là động thái của các chủ đầu tư nhằm đón đầu quy hoạch, khi thị xã Thuận An chính thức lên thành phố vào đầu tháng 2/2020. Cú hích quan trọng này đã tạo lực đẩy quan trọng đưa Thuận An trở thành một trong những thị trường "nóng" bậc nhất trong năm qua tại khu vực giáp ranh TP Thủ Đức và TP HCM.

Đặc biệt dọc trục Quốc lộ 13 qua địa phận TP Thuận An ước tính hiện có 15 dự án cung cấp hàng chục nghìn căn hộ cho thị trường. Số liệu của CBRE Việt Nam cho thấy nguồn cung căn hộ của thị trường này trong năm qua đã gấp đôi tổng nguồn cung trong 10 năm trước cộng lại.

Đoạn Quốc lộ 13 đi qua Thuận An trở thành đại lộ thương mại - dịch vụ lớn nhất tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phước Tuấn.

Ông Nguyễn Hoàng - chuyên gia bất động sản đánh giá, với lợi thế kết nối xuyên suốt từ Quốc lộ 13 về đến TP Thủ Đức và trung tâm TP HCM, các dự án tại khu vực này hưởng lợi rất lớn và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Chuyên gia này lý giải, một trong những lý do lớn thúc đẩy nhu cầu sở hữu bất động sản tại Thuận An, Dĩ An nói riêng và Bình Dương nói chung chính là nhu cầu ở thực của những người đang sinh sống và làm việc trong toàn vùng TP HCM và các đô thị vệ tinh.

"Mặt bằng giá bất động sản tại TP HCM hiện đã lên rất cao. Những căn hộ giá 30-35 triệu đồng từ rất lâu đã gần như không còn trên thị trường. Điều này kéo theo xu hướng di cư của những người có nhu cầu ở thực, họ tìm đến những nơi có chất lượng sống tương đương, kết nối không quá xa, nhưng giá phải chăng hơn rất nhiều", ông Nguyễn Hoàng nói.

Hiện Bình Dương có hơn 1,2 triệu chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp như VSIP, Tân Uyên, Việt Hương, Becamex... trong đó có 85% là người nhập cư. Đây là nhóm đối tượng có nhu cầu an cư rất lớn, ước tính cao gấp 8 lần so với người dân địa phương. Trong những năm tới, khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Bình Dương càng được đẩy mạnh, nhu cầu nhà ở tại các đô thị đang phát triển như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát... ngày càng lớn và đa dạng.

Chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm 2021, Bình Dương đã thu hút 396 triệu USD vốn FDI, đạt 28% kế hoạch năm, duy trì vị thế tốp đầu các địa phương thu hút vốn nước ngoài mạnh mẽ nhất cả nước. Với vị thế của một "thủ phủ công nghiệp", cùng với uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao, Bình Dương có nhiều cơ hội hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Từ đó hình thành cộng đồng chuyên gia và trí thức lớn tại Bình Dương, đòi hỏi một môi trường sống chất lượng, tiện nghi và hướng tới sự phát triển bền vững.

Đó là chưa kể người dân đang sinh sống và làm việc tại TP HCM và đặc biệt là TP Thủ Đức vừa được thành lập đều có nhu cầu nâng cao chất lượng sống thông qua những dự án căn hộ được đầu tư chất lượng, bài bản, tiện nghi và hài hòa với cảnh quan. Với mặt bằng giá còn tương đối "mềm" so với TP HCM và TP Thủ Đức, TP Thuận An đang là điểm đến an cư của người dân.

Mặt khác, nhờ lợi thế vị trí giáp ranh TP Thủ Đức, TP HCM và kết nối đồng bộ qua hạ tầng hoàn thiện, người dân tại TP Thuận An chỉ mất khoảng 20 phút về TP Thủ Đức và 30 phút để di chuyển vào trung tâm TP HCM thông qua Quốc lộ 13 kết nối Phạm Văn Đồng, DT 743, DT 743B, DT 43, Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối ra Quốc lộ 1K đến xa lộ Hà Nội...

Khảo sát tại các sàn giao dịch khu vực TP Thủ Đức, Dĩ An và Thuận An cho thấy, người mua để ở hiện nay chú trọng sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín từ TP HCM với năng lực đã được chứng minh qua nhiều dự án. Xu hướng an cư trong đô thị đồng bộ về điện đường trường trạm, tiện ích giáo dục, y tế, thể thao, giải trí... cũng đang dẫn dắt thị hiếu của người mua nhà.

Một trong số những dự án đang ghi nhận mãi lực rất tốt là Lavita Thuan An do Hưng Thịnh Land phát triển và phân phối độc quyền bởi PropertyX. Dự án này nằm ngay mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và Quốc lộ 13, được xây dựng trên diện tích 23,508 m2 với 4 block 33-38 tầng.

Phối cảnh tổng thể dự án Lavita Thuan An. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land.

Với năng lực triển khai hàng loạt dự án đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân tại TP HCM, Hưng Thịnh Land cung cấp cho thị trường TP Thuận An không gian sống chất lượng cao. Do đó chuỗi tiện ích nội khu cũng được quy hoạch đồng bộ theo định hướng tối ưu chất lượng cuộc sống như hồ bơi theo tiêu chuẩn resort 5 sao rộng đến 800 m2, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân khấu ngoài trời, thác nước cảnh quan nhiều tầng, khu BBQ... và đặc biệt là hệ thống shophouse với đa dạng dịch vụ.

Sở hữu nhiều tiện ích vượt trội, căn hộ Lavita Thuan An có giá cạnh tranh trong khu vực. Trong bán kính 2 km, cư dân của khu căn hộ này dễ dàng tiếp cận các khu công nghiệp hiện đại và tiện ích ngoại khu nổi bật như Aeon Mall, Lotte, sân golf Sông Bé, siêu thị Mega Market, bệnh viện... Hạ tầng quanh khu vực cũng hiện đại với tuyến đại lộ Bình Dương, Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Khoa Huân... giúp kết nối đồng bộ.

Dự kiến khi hoàn thành, Lavita Thuan An sẽ cung cấp cho thị trường gần 2.500 căn hộ chất lượng, trở thành nơi đáng sống của cộng đồng dân cư trí thức, thành đạt, đang sinh sống và làm việc Bình Dương nói riêng và toàn vùng TP HCM nói chung. Sự phát triển đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng, tiện ích và nơi an cư chất lượng đang tạo ra những lực đẩy mang tính cộng hưởng giúp Bình Dương tiếp tục phát triển đúng với tiềm lực sẵn có của địa phương duy nhất tại Việt Nam lần thứ ba liên tiếp được vinh danh là một trong 21 đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới (Smart21).

Khánh Anh