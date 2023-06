Bất động sản tạo lợi nhuận kép thu hút giới đầu tư

Các dự án trung và cao cấp phục vụ nhu cầu ở thực, trong quần thể hiện đại và chính sách bán hàng ưu đãi, được nhà đầu tư quan tâm.

Hiện nay, dòng tiền có tín hiệu rục rịch quay trở lại thị trường bất động sản, khi lãi suất trái phiếu, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tiền gửi hạ nhiệt. Ghi nhận thực tế tại Hà Nội và TP HCM, một số dự án căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực có lượng giao dịch khả quan và sự quan tâm lớn.

Dự án Vinhomes Smart City tại Tây Hà Nội sở hữu hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Vinhomes

Nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm này phù hợp để mua bất động sản với mức giá hợp lý. Bởi tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, nguồn cung dự án ngày càng khan hiếm, giá sản phẩm sẽ tiếp đà tăng.

Anh Bảo Duy - nhà đầu tư lâu năm tại thị trường Hà Nội cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền ở những dòng bất động sản phục vụ nhu cầu sử dụng thực. "Lúc này, khi thị trường trầm lắng, tôi nhận thấy căn hộ cũng là bất động sản tạo dòng tiền, mang lại nguồn thu hàng tháng nếu đầu tư để cho thuê, hơn nữa giá căn hộ cũng có thể tiếp tục tăng theo thời gian", anh Duy nói.

Theo báo cáo quý I của Jones Lang LaSalle tại thị trường Hà Nội, giá bán trung bình của thị trường căn hộ phân khúc cao tăng 2,28% theo quý. Trong khi phần lớn dự án vừa và nhỏ giữ mức giá ổn định nhằm thu hút khách mua, các dự án thuộc các khu đô thị lớn lại ghi nhận mức tăng trưởng đến 10% theo quý, nhờ lợi thế về tiện ích, vị trí và danh tiếng chủ đầu tư, trong bối cảnh nguồn cung có pháp lý hoàn thiện đang hạn chế.

Một chuyên gia nhận định, căn hộ trung - cao cấp hiện hữu là dòng sản phẩm an toàn trong tất cả phân khúc khi có thể cho thuê, thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá tốt.

Tiêu biểu trong những dự án nhận được sự quan tâm của thị trường là The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City phía Tây Hà Nội. Dự án được lòng khách hàng nhờ khả năng sinh lợi nhuận "kép" từ việc cho thuê cùng tiềm năng gia tăng giá trị.

Sức hút bất động sản tạo lợi nhuận kép

Vinhomes Smart City sở hữu nhiều lợi thế nhờ hạ tầng giao thông khu vực Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) ngày càng đồng bộ. Sắp tới, khu vực này có thêm khoảng 10 cung đường mở mới, tăng cường kết nối các khu Hà Đông, Bắc Từ Liêm. Bên cạnh đó, khu đô thị đang là nơi an cư của hơn 50.000 người cùng hệ tiện ích hoàn thiện..., tạo lợi thế kinh doanh, khả năng cho thuê tốt.

Nằm trong hân khu The Sakura, SA2 và SA3 hiện hữu, sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư. Ảnh: Vinhomes

Ngoài tiềm năng tăng giá, The Sakura mở ra cơ hội đầu tư triển vọng, tối ưu lợi nhuận cho thuê với chính sách hỗ trợ vay 70% áp dụng lãi suất 0% tới 24 tháng (không quá 26/6/2025) dành cho hai tòa SA2 và SA3 hiện hữu. Chính sách này giúp nhà đầu tư nhận nhà cho thuê thu về lợi nhuận ngay mà không lo gốc, lãi trong hai năm.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn áp dụng chiết khấu tới 18% khi khách hàng thanh toán bằng vốn tự có. Với chính sách miễn phí 5 năm phí quản lý, nhà đầu tư có thêm lợi thế thu hút khách thuê, tối ưu hóa lợi nhuận.

Căn hộ The Sakura lấy cảm hứng kiến trúc của xứ hoa anh đào. Ảnh: Vinhomes

Anh Bảo Duy, người vừa đặt cọc hai căn hộ The Sakura (một phòng ngủ đa năng và hai phòng ngủ) phân tích, với khoảng 3 tỷ đồng, anh có thể gửi ngân hàng hoặc mua bất động sản. Tuy nhiên, anh quyết định sở hữu căn hộ The Sakura bởi khoản đầu tư này vừa mang lại lợi nhuận ổn định, vừa là kênh giữ tiền an toàn. "Hơn nữa, chính sách nhận nhà ngay và trong hai năm đầu không phải lo gốc, lãi cũng thôi thúc tôi xuống tiền", anh Duy nói.

The Sakura thu hút khách thuê bởi sự hiện hữu của loạt tiện ích xanh tại dự án như công viên trung tâm, công viên Nhật Bản, công viên thể thao, tạo lập không gian sống lành mạnh, trong lành. Cùng với đó, hệ tiện ích cao cấp như trung tâm thương mại Vincom, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và hệ thống trường học liên cấp Vinschool cũng đáp ứng đủ đầy nhu cầu sinh hoạt, học tập và phát triển của cộng đồng hơn 50.000 cư dân.

Với những giá trị kép tiềm năng, The Sakura được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành "bến đỗ" cho dòng tiền cá nhân khi đáp ứng những mong đợi của giới đầu tư.

Hiện, chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi, áp dụng cho các căn hộ tại tòa SA2, SA3 -The Sakura: hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% kéo dài 24 tháng (không quá 26/6/2025); quà tặng 5 năm phí quản lý; chiết khấu tới 18% khi thanh toán bằng vốn tự có.

Hoài Phong