Bất động sản Sao Việt đạt hơn 1.900 giao dịch trong năm 2025

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Sao Việt công bố phân phối 1.917 sản phẩm với tổng doanh số gần 3.600 tỷ đồng, chủ yếu tại dự án phục vụ nhu cầu ở thực.

Theo công bố của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Sao Việt ngày 9/1, kết thúc năm 2025, doanh thu đơn vị tăng khoảng ba lần so với năm 2024. Tổng số giao dịch thành công đạt 1.917 sản phẩm, cũng tăng gấp ba lần so với năm trước.

Đại diện Sao Việt cho biết, kết quả này đến trong bối cảnh thị trường căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực bắt đầu phục hồi thanh khoản từ đầu năm 2025, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh TP HCM, nơi mặt bằng giá và hạ tầng phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và gia đình.

Ban lãnh đạo công ty Sao Việt tặng quà tri ân Tập đoàn Bcons. Ảnh: Sao Việt

Trong năm qua, Sao Việt tham gia phân phối nhiều dự án của Tập đoàn Bcons, tập trung chủ yếu vào phân khúc căn hộ vừa túi tiền và nhà phố quy mô vừa. Các dự án được nhắc đến gồm Bcons City - tháp Green Sapphire, Bcons Solary, Bcons Asahi, Bcons City - tháp Green Diamond, Bcons Center City - tháp The Gateway, cùng hai dự án nhà phố Bcons Eden Park và Bcons Uni Valley.

Theo giới quan sát, việc tập trung vào các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có tiến độ xây dựng rõ ràng và phục vụ nhu cầu ở thực là yếu tố giúp các sàn giao dịch duy trì thanh khoản trong giai đoạn thị trường sàng lọc.

Cùng với tăng trưởng doanh số, Sao Việt cũng mở rộng quy mô hoạt động. Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có gần 400 nhân sự làm việc tại bốn văn phòng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu trong năm 2026 là nâng quy mô lên hơn 500 nhân sự, nhằm đáp ứng kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tại lễ tổng kết, đơn vị vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Ảnh: Sao Việt

Trong chương trình tổng kết năm, Sao Việt công bố tổng ngân sách thưởng cả năm lên đến 10 tỷ đồng để khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc duy trì cơ chế ghi nhận và khuyến khích được xem là yếu tố quan trọng để giữ chân đội ngũ môi giới trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự ngày càng gay gắt.

Năm 2025 cũng đánh dấu việc Sao Việt kiện toàn bộ máy quản lý. Bà Phạm Thị Phương Thảo tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trong khi bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc.

Theo bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân, bước sang năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu doanh số tăng gấp đôi so với năm 2025, kinh doanh khoảng 3.594 sản phẩm. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch khởi công tòa nhà văn phòng Sao Việt office building, được xem là bước đi nhằm củng cố nền tảng hoạt động dài hạn.

Sau 13 năm hoạt động, Sao Việt cho biết sẽ tiếp tục duy trì chiến lược gắn với phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực, đồng thời mở rộng quy mô khi thị trường bất động sản bước sang giai đoạn ổn định và minh bạch hơn.

Hoài Phương