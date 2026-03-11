Bất động sản phía Tây Hà Nội hưởng lợi từ mô hình đô thị TOD

Hạ tầng metro cùng định hướng giãn dân thúc đẩy mô hình TOD phía Tây Hà Nội, mở ra hướng tổ chức không gian đô thị gắn với giao thông công cộng.

TOD (Transit Oriented Development) là mô hình phát triển đô thị xoay quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng như nhà ga metro, bến BRT hoặc nút kết nối đa phương tiện. Trong bán kính khoảng 400-800 m từ các điểm này, khu vực được quy hoạch với mật độ cao, tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng và dịch vụ công cộng.

Khác với cách mở rộng đô thị phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, TOD khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Không gian đô thị được tổ chức dọc theo các trục giao thông chính, qua đó tăng hiệu quả kết nối, giảm áp lực hạ tầng và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, mô hình này đã được áp dụng từ sớm. Các khu vực quanh nhà ga thường phát triển thành trung tâm sinh hoạt, thương mại và dịch vụ, tạo nên những đô thị mật độ cao nhưng vẫn vận hành ổn định.

Trong bối cảnh các đô thị lớn của Việt Nam đối mặt với áp lực dân số và hạ tầng, TOD được xem là một hướng tiếp cận trong quy hoạch và tái cấu trúc không gian đô thị. Giai đoạn 2026-2045, Hà Nội có kế hoạch di dời hơn 860.000 người khỏi khu vực bên trong vành đai 3 nhằm giảm tải cho khu vực lõi nội đô.

Các khu vực như Hòa Lạc, Đông Anh và Gia Lâm định hướng trở thành vùng phát triển mới của thành phố. Những nơi này được quy hoạch hệ thống trường học, bệnh viện, công viên và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Ngọc Thành

Song song với việc mở rộng không gian đô thị, Hà Nội đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông công cộng. Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông đã đi vào vận hành, trong khi tuyến Nhổn - ga Hà Nội đang hoàn thiện. Bên cạnh đó, các tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) được khởi công từ năm 2025.

Trong bức tranh quy hoạch của Thủ đô, phía Tây được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị theo mô hình TOD. Khu vực này sở hữu quỹ đất lớn, hạ tầng kết nối liên vùng và định hướng hình thành các đô thị mới.

Khi tuyến metro số 5 hoàn thành, khả năng kết nối giữa trung tâm Hà Nội và Hòa Lạc dự kiến được cải thiện. Trục giao thông này có thể thúc đẩy hình thành các khu đô thị mới dọc tuyến, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị trong những năm tới.

Cùng với hạ tầng giao thông, khu công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là một trong những động lực phát triển của Thủ đô. Khu vực được định hướng trở thành đô thị khoa học - công nghệ và đô thị đại học, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng không gian phát triển cho thành phố.

Trong bối cảnh hạ tầng dần hoàn thiện, bên cạnh vị trí, nhiều người quan tâm hơn đến khả năng kết nối giao thông, hệ thống tiện ích và chất lượng môi trường sống. Tại phía Tây, một số dự án bất động sản được phát triển theo định hướng gắn với hạ tầng giao thông như Imperia Sky Park của MIK Group. Dự án nằm tại lô HH3, khu đô thị An Khánh, dự kiến cung cấp hơn 3.000 căn hộ.

Phối cảnh dự án Imperia Sky Park. Ảnh: MIK Group

Công trình tọa lạc trên trục đại lộ Thăng Long, gần hai nhà ga của tuyến metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), đồng thời kết nối với các tuyến vành đai 3.5 và vành đai 4. Nhờ vị trí này, khu vực được đánh giá có lợi thế về khả năng di chuyển trong tương lai.

Theo chủ đầu tư, Imperia Sky Park được phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu. Dự án hướng tới không gian sống kết hợp sinh hoạt, làm việc, học tập và giải trí.

Nằm trên trục phát triển giữa khu vực nội đô và đô thị công nghệ cao Hòa Lạc, dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông và định hướng phát triển đô thị phía Tây Hà Nội trong thời gian tới.

Song Anh