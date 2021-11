Bất động sản ở thực, cho thuê - phân khúc đầu tư an toàn

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản ở thực hoặc có khả năng khai thác cho thuê vẫn luôn là kênh đầu tư an toàn và sinh lời bền vững trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Từ đầu tháng 11, thị trường giá vàng lẫn chứng khoán đã lập các đỉnh lịch sử. Với bất động sản, giá trị lẫn lượng giao dịch tuy khó đo lường hơn, nhưng xu hướng mua nhà, mua đất để đầu cơ cũng dần hiện hữu, khiến thị trường ấm lên một cách rõ rệt.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc chọn lựa phân khúc để đầu tư trong giai đoạn thị trường xáo trộn mạnh do dịch bệnh như hiện nay là rất quan trọng vừa để giảm thiểu rủi ro, vừa sinh lời hiệu quả.

Trong một tọa đàm về chiến lược đầu tư trong thời kỳ mới, ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group cho biết: "Tôi vẫn khuyên các nhà đầu tư dù ở phân khúc nào, dù ở thành phố hay nông thôn, thì bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực vẫn là kênh đầu tư an toàn, cho thanh khoản tốt, lợi nhuận ổn định".

Bởi ngay cả trong thời gian dịch bệnh hay thị trường khủng hoảng thì cung - cầu bất động sản cho cá nhân hay gia đình để an cư luôn giữ được sự ổn định, hoặc chỉ có thể đứng im, chứ không bao giờ sụt giảm hay biến mất, ông Phúc khuyến nghị.

Đồng quan điểm trên, theo ông Nguyễn Tấn Vinh - Tổng giám đốc Đất Xanh Premium, các bất động sản phục vụ nhu cầu của gia đình đa thế hệ như căn hộ cao cấp vẫn là phân khúc sáng giá.

Trong giai đoạn dịch bệnh, nhu cầu của người dân cũng sẽ thu hẹp. Chẳng hạn nhu cầu mua sắm, du lịch sẽ hạn chế hơn, đồng nghĩa với việc các dự án phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghỉ dưỡng sẽ phần nào mất đi tính hấp dẫn. Đồng thời, sự gia tăng của giá lao động và vật liệu trong thời gian qua đã khiến các chủ đầu tư hạn chế phát triển các dự án, khiến nguồn cung giảm sút mạnh suốt hai năm qua. Trong khi đó, người dân vẫn phải đến các thành phố lớn để học tập, làm việc. Cầu lớn hơn cung, dẫn đến giá trị của các bất động sản ở thực hoặc có khả năng khai thác cho thuê tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, cùng để khai thác cho thuê nhưng bất động sản như công nghiệp đòi hỏi mức đầu tư cao, thì phân khúc căn hộ hay văn phòng có mức đầu tư vừa phải hơn, việc khai thác cho thuê cũng linh hoạt hơn.

"Trong thời gian qua, tôi nhận thấy rõ sự chuyển hướng của các gia đình đã sẵn có tài sản nhưng vẫn sở hữu thêm bất động sản vừa để ở, vừa làm ‘của để dành’, phòng ngừa các rủi ro", ông Vinh chia sẻ.

Lấy ví dụ tại dự án căn hộ The Peak Garden (đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7) do Đất Xanh Premium làm tổng đại lý phân phối. Theo đại diện của Đất Xanh Premium, dù chỉ vừa công bố vào đầu tháng 11 nhưng The Peak Garden đã thu hút được đông đảo khách hàng đặt chỗ đầu tư. Trong đó, nhiều khách hàng cho biết họ lựa chọn căn hộ The Peak Garden vì sản phẩm phù hợp mục đích để ở hoặc đầu tư cho thuê.

Dòng sản phẩm căn hộ 2-3 phòng ngủ The Peak Garden được các khách hàng là gia đình đa thế hệ, nhiều thành viên nhắm đến vì mô hình căn hộ all-in-one, đa dạng các tiện ích bảo vệ sức khỏe như: công viên Luna Park 6.000m2, hồ cảnh quan Thiên Đường 3.000m2 sát cạnh, hệ thống vườn treo đa dạng....

Còn đối với các nhà đầu tư hướng đến lợi nhuận từ dòng tiền cho thuê, The Peak Garden đáp ứng với 156 sản phẩm căn hộ dịch vụ - văn phòng đặt tại khối đế của dự án. Các căn officetel này hút khách nhờ mức giá hợp lý với chỉ từ 1,8 tỷ đồng một căn. Không chỉ thừa hưởng toàn bộ giá trị từ khu căn hộ nói chung, các officetel The Peak Garden còn được áp dụng hình thức trả góp 1% tổng giá trị căn hộ mỗi tháng cho đến ngày nhận nhà, giúp nhà đầu tư thuận lợi trong việc quản lý dòng tiền, tối ưu các khoản chi và lợi nhuận.

