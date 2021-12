Bất động sản nghỉ dưỡng tìm hướng đi mới

Bên cạnh những dự án tập trung vào nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi thì một số chủ đầu tư chuyển hướng vào nhóm giới trẻ.

Thị trường bất động sản ngày càng chứng kiến sự đa dạng về loại hình sản phẩm. Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nếu như trước đây, đa số các chủ đầu tư tập trung vào nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi, với những dịch vụ mang tính riêng tư thì gần đây một số chủ đầu tư có hướng đi mới, đi sâu vào nhóm giới trẻ.

Thế hệ Y (Millennials) và Z (Centennials) với xu hướng cá nhân hóa, ưa thích khám phá , mong muốn được tận hưởng, trải nghiệm những điều mới lạ luôn sẵn sàng chi trả nhiều hơn để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, đặc biệt trong hoạt động trải nghiệm du lịch. Khảo sát của Navigos công bố năm 2020 cho thấy, Thế hệ Y và Z là những người yêu thích cuộc sống vừa làm việc, vừa tận hưởng và luôn có nhu cầu tìm kiếm không gian sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái.

Theo Eventbrite – một trong những nền tảng công nghệ về sự kiện lớn đã chỉ ra, 78% thế hệ Millennials sẵn sàng chi tiền cho những trải nghiệm thực sự có giá trị và có một không hai (one of a kind). Các chuyên gia cũmg cho rằng nếu các dự án du lịch nghỉ dưỡng có tính độc đáo, mới lạ chú trọng đến hình thức vui chơi giải trí tại một điểm đến sẽ thu hút giới trẻ tìm đến. Theo họ, mô hình "all in one" với những trải nghiệm tối ưu sẽ làm nên sự hấp dẫn của điểm đến đồng thời là lực hút khiến giới trẻ quyết định quay trở lại nhiều lần.

Nắm bắt xu hướng này, một số chủ đầu tư đã phát triển và đặt trọng tâm vào bất động sản nghỉ dưỡng theo hướng tăng trải nghiệm với những mô hình sáng tạo, nhằm thu hút giới trẻ, điển hình là có thể kể đến Tập đoàn Danh Khôi với dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western.

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western - tổ hợp nghỉ dưỡng đa phong cách, đa trải nghiệm với dòng sản phẩm Condosuite độc đáo, đáp ứng được thị hiếu của thế hệ trẻ năng động, sành điệu, thích du lịch khám phá.

Phối cảnh dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western. Ảnh: Danh Khôi

Mô hình "Vogue Integrated Resort" hướng đến phong cách nghệ thuật và thời trang của Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best được chuyển tải thông qua thiết kế căn hộ và hệ tiện ích đẳng cấp, khác biệt. Lần đầu tiên một tổ hợp nghỉ dưỡng xuất hiện các tiện ích hướng đến nghệ thuật như Phim trường Hollywood; Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art... mang đến những trải nghiệm mới mẻ theo xu hướng thời thượng của thế hệ Millennials và Centennials.

Phối cảnh căn hộ condosuite thuộc dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western. Ảnh: Danh Khôi

Việc sáng tạo và cho ra mắt dòng sản phẩm này giữa bối cảnh thị trường vừa khan hiếm nguồn cung vừa thiếu các yếu tố mới lạ là bước đi chiến lược của Tập đoàn Danh Khôi.

"Khi thị hiếu của du khách và khẩu vị của nhà đầu tư đã thay đổi, condosuite – phiên bản cải tiến kết hợp giữa căn hộ du lịch với hệ tiện ích, dịch vụ tương tự như phòng suite trong các khách sạn sang trọng, chính là điều mà những người trẻ sành điệu, thành đạt, đề cao trải nghiệm cá nhân mong đợi. Đây là dòng sản phẩm chủ lực sẽ góp mặt vào danh mục sản phẩm du lịch – nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam", đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho hay.

Theo chủ đầu tư, với số vốn ban đầu chỉ từ 365 triệu đồng, khách hàng có cơ hội sở hữu ngay căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng còn được hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán, hỗ trợ 0% lãi suất ngân hàng, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, miễn phí thanh toán khoản vay trước hạn; chiết khấu thanh toán vượt tiến độ lên đến 17%; cùng ưu đãi đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tư vấn sớm.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được cam kết mức lợi nhuận đầu tư lên đến 260 triệu đồng, ưu đãi thêm 16,5 triệu đồng cho khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng. Danh Khôi cũng áp dụng chính sách cam kết lợi nhuận 12% trong 2 năm đầu tiên, chia sẻ lợi nhuận 85% từ chương trình khai thác cho thuê.