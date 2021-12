Bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp trải nghiệm dành cho giới trẻ

Đà NẵngMột số chủ đầu tư phát triển dự án nghỉ dưỡng theo hướng tập trung nhóm khách hàng trẻ với những tiện ích thể thao, giải trí, làm việc từ xa.

Xu hướng nghỉ dưỡng hiện nay đã ít nhiều thay đổi dựa vào đặc điểm tính cách và thị hiếu của thế hệ Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X). Người trẻ thành đạt và bận rộn thường thích những trải nghiệm tích hợp – một điểm đến vạn trải nghiệm, hội tụ đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú, mua sắm, làm đẹp, thể thao, giải trí và làm việc từ xa.

Theo nhận định của các chuyên gia, mô hình "all in one" với những trải nghiệm tối ưu dành cho du khách chính là yếu tố làm nên sự hấp dẫn của điểm đến đồng thời là lực hút khiến du khách quyết định quay trở lại nhiều lần.

Phối cảnh dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western. Ảnh: Danh Khôi

Đây chính là tiền đề để những nhà phát triển bất động sản có tiềm lực kiến tạo các dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, hướng đến trải nghiệm tích hợp. Không dừng tại đó, một số chủ đầu tư còn tăng khả năng tiếp cận người trẻ bằng việc kết nối với các yếu tố thời trang và nghệ thuật. Điển hình như dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi.

Mô hình "Vogue Integrated Resort" hướng đến phong cách nghệ thuật và thời trang của Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best, được chuyển tải thông qua thiết kế và hệ tiện ích đẳng cấp, khác biệt.

"Tổ hợp nghỉ dưỡng này hội tụ các tiện ích hướng đến nghệ thuật, nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ theo xu hướng thời thượng của thế hệ Millennials và Centennials như: phim trường Hollywood; phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art...", đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), có tầm nhìn trực diện ra vịnh biển Non Nước – một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh (do tạp chí Forbes bình chọn), Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western mang đến đầy đủ các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng gồm condosuite, khách sạn 5 sao, biệt thự.

Phối cảnh hệ tiện ích tích hợp hướng đến nghệ thuật tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western. Ảnh: Danh Khôi

Trong đó, dòng sản phẩm condosuite được đánh giá là mới lạ, đột phá nhờ sự kết hợp giữa phong cách nội thất theo xu hướng retro tinh tế bên trong, với hệ tiện ích tích hợp sôi động và thời thượng bên ngoài. Được đầu tư như những phòng suite của khách sạn, loại hình căn hộ du lịch thế hệ mới này bắt nhịp xu hướng "staycation" và "workcation" đang thịnh hành hiện nay.

Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts là tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, với khoảng 4.700 khách sạn tại hơn 100 quốc gia đảm nhận vai trò quản lý và vận hành dự án, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng chuyên nghiệp tầm quốc tế.

Phối cảnh bên trong căn hộ condosuite dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western. Ảnh: Danh Khôi

Theo chủ đầu tư, với số vốn ban đầu từ chỉ từ 365 triệu đồng khách hàng có cơ hội sở hữu ngay căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, khách hàng được hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán, hỗ trợ 0% lãi suất ngân hàng, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, miễn phí thanh toán khoản vay trước hạn.

Bên cạnh đó, khách mua được chiết khấu thanh toán vượt tiến độ 17%, cùng ưu đãi 55 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tư vấn sớm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được cam kết mức lợi nhuận đầu tư 260 triệu đồng, ưu đãi thêm 16,5 triệu đồng cho khách hàng có hộ khẩu tại TP Đà Nẵng. Danh Khôi còn áp dụng chính sách cam kết lợi nhuận 12% trong 2 năm đầu tiên, chia sẻ lợi nhuận 85% từ chương trình khai thác cho thuê.

Quỳnh Phan