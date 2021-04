Bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn sẵn sàng trở lại

Đà phát triển những năm qua cùng lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kết nối, chính sách đầu tư... đang thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn.

Quy Nhơn là một trong những thành phố biển ít chịu ảnh hưởng từ Covid-19. Ngay khi dịch bùng phát mạnh, Quy Nhơn vẫn được biết đến là một thành phố du lịch biển an toàn, sinh thái. Vì vậy, lượng du khách ngày một gia tăng và dần dịch chuyển về thành phố biển "đất võ - trời văn", chân thành và hiếu khách. Cùng với sự chuyển mình mạnh mẽ, Quy Nhơn gia tăng sức hút và trở thành tâm điểm mới của các nhà đầu tư bất động sản hiện tại.

Bất động sản Quy Nhơn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển mạnh, nhất là trên phân khúc cao cấp. Ảnh phối cảnh dự án Casa Marina Premium.

Sức hấp dẫn của bất động sản du lịch Quy Nhơn

Năm qua dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, du lịch Quy Nhơn vẫn ghi nhận 2,22 triệu lượt khách ghé thăm với đa số là khách nội địa - nguồn thu chủ lực của du lịch Việt Nam trong "mùa" dịch. Tháng 6/2020, Quy Nhơn vào Top 20 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2020 do Hostelworld - nền tảng đặt phòng khách sạn và tin tức du lịch uy tín của Mỹ xếp hạng. Quản lý môi trường, cảnh quan đô thị, không gian xanh, hạ tầng và tiện ích phục vụ du lịch của Quy Nhơn còn nhận đánh giá cao khi được công nhận là "Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020" tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020.

Các chuyên gia lý giải, Quy Nhơn đang trở thành điểm đến du lịch mới và hấp dẫn nhờ vào nhiều yếu tố xuất phát từ tiềm năng nội tại của thị trường này. Sở hữu đường bờ biển trải dài, Quy Nhơn có nhiều điểm quyến rũ và khác biệt so với nhiều thành phố biển nổi tiếng trên thế giới. Nhiều danh lam thắng cảnh để lại ấn tượng đẹp giúp thu hút và níu chân du khách hnư Eo Gió, Kỳ Co, bãi tắm Hoàng Hậu, Cù lao Xanh... Sự thanh bình, yên tĩnh và những người dân bản địa thân thiện, hiếu khách mang đến cho du khách những trải nghiệm riêng. Lịch sử văn hóa riêng từ thời cổ đại, ảnh hưởng bởi nền văn minh Champa... cũng là lý do du lịch Quy Nhơn chinh phục du khách.

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện cả đường bộ, đường biển và hàng không giúp thuận tiện trong giao thương và thúc đẩy du lịch. Có thể kể đến tuyến Quốc lộ 19 nối các tỉnh Tây Nguyên và cảng Quy Nhơn giao với Quốc lộ 1, tuyến cao tốc trọng điểm như Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nha Trang - Phan Thiết, Bình Định - Nha Trang... Sân bay Phù Cát được xây mới và đưa vào hoạt động đã nâng tổng số chuyến bay lên 40 chuyến một ngày. Từ đầu năm 2020, sân bay này mở đường bay quốc tế đón khách du lịch.

Việc đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cùng sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn - du lịch và chính sách mở cửa đón nhà đầu tư đã tạo đòn bẩy cho Quy Nhơn trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư địa ốc. Trong đó phải kể đến những "sếu đầu đàn" dẫn dắt thị trường này như BCG Land, FLC Group, Hưng Thịnh,... Đáng chú ý, dự án Casa Marina Premium do BCG Land đang triển khai hứa hẹn sẽ mở lối tiên phong cho phân khúc biệt thự hạng sang tại thị trường đầy tiềm năng này.

Casa Marina Premium tọa lạc tại Bãi Xép theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Ảnh phối cảnh: BCG Land.

Casa Marina Premium tiên phong phân khúc hạng sang

Casa Marina Premium Quy Nhơn là một trong những dự án biệt thự hạng sang đầu tiên xác lập dòng sản phẩm mới cho thị trường này. Tọa lạc tại Bãi Xép, một trong những danh thắng nổi tiếng của Quy Nhơn, BCG Land triển khai dự án biệt thự biển giới hạn với chỉ 160 căn biệt thự "tựa sơn hướng hải".

Dự án này có nhiều đơn vị danh tiếng trong và ngoài nước tham gia triển khai như tập đoàn thiết kế kiến trúc Huni (Pháp), Tracodi - công ty thành viên trực thuộc BCG là nhà thầu chính, FQM phụ trách tư vấn giám sát. Dự án được vận hành bởi Radisson Hotel Group theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Trên quy mô 12 ha, BCG Land chỉ khai thác 21,81% diện tích cho công trình biệt thự, còn lại chú trọng bảo tồn, tôn tạo tối đa cảnh quan tự nhiên hiếm có tại khu vực này. Bằng lối quy hoạch không gian và cảnh quan của các nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, các căn biệt thự được sắp xếp để triệt tiêu góc nhìn trực diện vào nhau, đảm bảo không gian nghỉ dưỡng an yên và biệt lập.

Nguồn cảm hứng trong thiết kế của Casa Marina Premium đến từ giá trị văn hóa địa phương độc đáo. Tinh thần mạnh mẽ của võ thuật Bình Định tạo cảm hứng cho những đường nét dứt khoát, cân bằng, vừa tương phản vừa hài hòa trong thiết kế. Với diện tích đất từ 260-363 m2, mỗi căn biệt thự trở thành một không gian nghỉ dưỡng biệt lập độc bản, giúp gia chủ tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sống hài hòa với thiên nhiên với mây trời và biển cả trước mặt cùng mảng xanh hùng vĩ từ đồi núi sau lưng.

Dự án tiên phong cung cấp dòng biệt thự cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại Quy Nhơn. Ảnh phối cảnh: BCG Land.

Thông qua việc đầu tư phát triển dự án Casa Marina Premium, Tập đoàn Bamboo Capital, đơn vị phát triển dự án BCG Land mong muốn sẽ thay đổi vị thế của du lịch tỉnh Bình Định, góp phần tạo ra bước phát triển "thần kỳ" như Thanh Hóa, Quảng Ninh hay Phú Quốc đã làm được.

"Casa Marina Premium sẽ là một dự án xứng tầm quốc tế, góp phần mang lại diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn, Bình Định", đại diện BCG Land nhấn mạnh.

Dự kiến sau khi Covid-19 được kiểm soát và vaccine được triển khai thành công, nền du lịch sẽ nhanh chóng phục hồi và bùng nổ sau thời gian dài bị "kiềm chân" vì đại dịch. Lượng du khách đổ về khi mở cửa đường bay và những chính sách kích cầu du lịch sẽ tạo thành nguồn cầu lớn thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn bứt phá. Trong đó, phân khúc biệt thự hạng sang sẽ là dòng sản phẩm hấp dẫn với nhóm khách hàng thượng lưu, tìm kiếm một không gian sống - nghỉ dưỡng đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khánh Anh