Bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tăng hấp lực cho Mũi Né

Bình ThuậnNhững dự án nghỉ dưỡng quy mô đang góp thêm gam màu mới, kỳ vọng hồi sinh "thủ phủ resort" một thời, đón đà tăng trưởng mạnh của ngành du lịch những năm tới.

Năm 1995, Mũi Né chứng kiến sự chuyển mình trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đó là thời điểm làng chài hoang sơ này trở thành địa điểm quan sát rõ nhất Nhật thực toàn phần - hiện tượng thiên nhiên kỳ thú cuối cùng của thế kỷ 20, đưa Mũi Né thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Cuối năm 2021, Mũi Né là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách 10 bãi biển tốt nhất thế giới, theo bình chọn của Bounce - công ty dịch vụ lữ hành có trụ sở tại Anh. "Thủ phủ resort" được đánh giá cao nhờ thời tiết ôn hòa, nhiệt độ trung bình khoảng 26,5 độ C. Đánh giá mới của Booking cũng xếp Mũi Né vào top 10 điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam.

Mũi Né - lợi thế và điểm nghẽn

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, trong 7 tháng đầu năm 2022, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận ước đạt 2,9 triệu lượt (tăng 67,3% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, khách quốc tế đạt trên 30 ngàn lượt (tăng 49,32% so cùng kỳ 2021), doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 5.417 tỷ đồng (tăng 38,58% so cùng kỳ 2021). Những tín hiệu mở ra triển vọng phục hồi của ngành du lịch Bình Thuận, sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch.

Mũi Né - Phan Thiet, Bình Thuận sở hữu nhiều lợi thế để đưa du lịch nơi đây vươn tầm trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu. Ảnh: NovaWorld Phan Thiet

Tuy được đánh giá cao về tiềm năng, song những trải nghiệm du lịch Mũi né còn đơn điệu, đa phần dừng ở vài sản phẩm như: tắm biển, nghỉ dưỡng biển, cắm trại dã ngoại, câu cá, trượt cát, cano, thưởng thức hải sản....

Theo Cổng thông tin điện tử Bình Thuận, đến nay, toàn tỉnh Bình Thuận có 594 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 17.587 phòng. Trong 57 cơ sở lưu trú được xếp hạng, chỉ có 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao với 357 phòng, 22 cơ sở đạt tiêu chuẩn 4 sao với 2.678 phòng. So với những điểm đến phát triển mạnh về du lịch, Mũi Né còn thiếu những cơ sở lưu trú 5 sao, những dịch vụ du lịch đẳng cấp, khiến khách chi tiêu nhiều hơn.

Cùng sự thiếu hụt những sản phẩm lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ là điểm nghẽn lớn với sự phát triển của địa phương.

Những nút thắt khiến Mũi Né, Bình Thuận trở nên kém hấp dẫn so với những thiên đường du lịch nghỉ dưỡng khác. Ngay cả thời kỳ hoàng kim của ngành du lịch Việt Nam là năm 2019, Bình Thuận chỉ đón 6,4 triệu lượt khách du lịch, còn khiêm tốn so với Quảng Ninh (14 triệu lượt), Bà Rịa - Vũng Tàu (16 triệu lượt)... Danh xưng "thủ phủ resort" của Mũi Né cũng vì thế mà dần bị lãng quên.

Lời giải cho bài toán thúc đẩy du lịch Bình Thuận

Để thúc đẩy sự tăng trưởng cũng như đưa Mũi né về đúng vị thế của một "thủ phủ resort" vốn có, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận hướng mục tiêu đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né. Tới năm 2030, Bình Thuận kỳ vọng Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á - Thái Bình Dương.

Chắp cánh cho tham vọng nâng tầm du lịch Mũi Né, Bình Thuận là sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn địa ốc và nổi bật có thể kể đến Tập đoàn Novaland với các dự án đình đám và tạo dấu ấn trên thị trường như khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne do Novaland phát triển, thương hiệu quốc tế Centara Hotels & Resorts quản lý.

Chỉ sau khoảng 3 năm, ông lớn bất động sản đã biến đồi cát đỏ hoang sơ thành khu nghỉ dưỡng quy mô với hàng trăm căn biệt thự tựa đồi, hướng biển, mang phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng với nhiều tiện ích vui chơi giải trí, trở thành lựa chọn yêu thích của du khách khi đến Mũi Né.

NovaHills Mui Ne Resort & Villas, nay là Centara Mirage Resort Mui Ne, được vận hành theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Ảnh: Novaland

Gần đây, thị trường Mũi Né cũng gia tăng sức nóng trước thông tin một dự án bất động sản du lịch có vịnh du thuyền rục rịch ra mắt. Được phát triển trên quy mô hơn 800 ha, với địa thế rừng, núi, đồi, vịnh, biển hội tụ, dự án hứa hẹn mang đến các sản phẩm second home sang trọng, xứng tầm đẳng cấp của giới tinh hoa.

Dự án được đơn vị phát triển định danh là biểu tượng, điểm đến thượng lưu, lấy cảm hứng từ chất sống xa hoa Beverly Hills, pha trộn với phong cách kiến trúc phóng khoáng, mang tính chiết trung của vùng Địa Trung Hải. Đại dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng đẳng cấp, đưa Mũi Né trở lại vị thế hàng đầu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Giới đầu tư nhận định, sự xuất hiện của những dự án đẳng cấp, sở hữu bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế cũng nâng tầm vị thế bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Mũi Né trên quy mô khu vực.

Thông tin về dự án mang tính biểu tượng mới góp phần hâm nóng thị trường Mũi Né, cùng thời điểm các dự án hạ tầng trọng yếu của Bình Thuận đang được đẩy nhanh như Sân bay Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo - Cam Lâm.

Nhiều đoạn Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã được trải nhựa. Công trình đang đẩy nhanh tiến độ để về đích trong cuối năm 2022, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Mũi Né chỉ còn khoảng 2 giờ. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng tại Bình Thuận, hiện siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe NovaWorld Phan Thiet với quy mô 1.000 ha đang thành hình ngày càng rõ nét, mang tới sức sống mới cho du lịch địa phương. Cùng với những dự án quy mô sắp ra mắt tại Mũi Né, thị trường bất động sản du lịch Bình Thuận hứa hẹn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Hoài Phong