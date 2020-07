Bất động sản nghỉ dưỡng Bà Rịa - Vũng Tàu đón cơ hội tăng trưởng

Các công trình giao thông trọng điểm cùng loạt dự án từ các chủ đầu tư lớn kỳ vọng tạo ra bộ mặt mới cho du lịch nghỉ dưỡng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại hội nghị với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hồi tháng 5 diễn ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang và Long An hợp thành một bát giác kim cương của cả nước, chiếm 43% tổng sản phẩm nội địa (GDP).

Trong tương lai, đây sẽ là siêu đô thị đứng đầu Đông Nam Á và cả Đông Á. Do đó, cần có cơ chế đặc thù với các gói hỗ trợ đầu tư riêng từ ngân sách Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạ tầng giao thông kết nối quan trọng, cấp bách.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vừa trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cao tốc gồm hai dự án thành phần, với tổng chiều dài 62,8 km. Trong đó, dự án thành phần một có tổng mức đầu tư là hơn 12.300 tỷ đồng và dự kiến khởi công từ năm 2021. Khi đi vào hoạt động, cao tốc này sẽ giúp kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung và Hồ Tràm nói riêng với vùng Đông Nam Bộ.

Về phía Tây, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình xây dựng. Dự kiến hoàn thành vào năm 2021, cao tốc giúp kết nối Hồ Tràm với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà không đi qua TP HCM, từ đó giảm tải cho cao tốc TP HCM - Long Thành và đón luồng khách nội địa từ khu vực Tây Nam Bộ.

Một hạ tầng giao thông khác được đánh giá sẽ là đòn bẩy quan trọng cho du lịch trong tương lai là sân bay quốc tế Long Thành cũng vừa chốt thời gian bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công trong quý II/2021. Khi đi vào vận hành, sân bay này sẽ tạo cơ hội cho vùng biển phía Nam tiếp cận với lượng khách dồi dào, lên đến 25 triệu lượt mỗi năm.

Ngoài ra, loạt dự án cũng đang trong quá trình quy hoạch, góp phần hiện đại hoá bộ mặt hạ tầng giao thông liên vùng của tỉnh như đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Xuyên Á, sân bay lưỡng dụng Hồ Tràm, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu... Tỉnh cũng nghiên cứu kế hoạch mở rộng toàn tuyến và điều chỉnh tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc

Loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến xây dựng hạ tầng giao thông, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang thực hiện nhiều nỗ lực nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển khách sạn, resort cao cấp. Lãnh đạo Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đang tích cực động khối doanh nghiệp du lịch xây dựng những dự án mới, có chất lượng, gia tăng trải nghiệm để kích thích nhu cầu du lịch. Trọng tâm trước mắt sẽ hướng đến các dịch vụ nghỉ dưỡng biển, tham quan du lịch gắn với thiên nhiên, trải nghiệm vui chơi giải trí.

Trong cuộc gặp mặt với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Novaland hồi đầu tháng 7, Tỉnh ủy thể hiện chủ trương ủng hộ các doanh nghiệp lớn mạnh và có uy tín để phát triển các dự án và sản phẩm đồng bộ, tạo động lực phát triển chung cho tỉnh và khu vực.

Phối cảnh Hotel Ho Tram MGallery (Ảnh:Novaland)

Novaland là một trong các doanh nghiệp thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển du lịch với các dự án bất động sản quy mô trên 500ha, đầy đủ tiện ích đạt tầm quốc tế.

Có quy mô lớn nhất trong chuỗi dự án Novaland tại đây là tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí NovaWorld Ho Tram. Với quy mô 1.000ha, dự án chia làm hơn 10 phân kỳ cùng đa dạng các dòng sản phẩm second home: nhà phố, biệt thự (villas), nhà phố thương mại (shophouse). NovaWorld Ho Tram kết nối với trung tâm TP HCM qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong 90 phút và cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 60 phút.

Doanh nghiệp ra mắt phân kỳ đầu tiên - The Tropicana - với tổng diện tích khoảng 100ha vào năm 2019. Mới đây, The Tropicana tiếp tục khởi công một trong những tiện ích nổi bật nhất thuộc phân kỳ - cụm khách sạn Hotel Ho Tram MGallery. Dự kiến, đây sẽ là tổ hợp khách sạn 5 sao với 200 phòng, do thương hiệu MGallery thuộc AccorHotels Group - tập đoàn quản lý khách sạn từ Pháp.

Phân kỳ Wonderland – NovaWorld Ho Tram.

Đầu tháng 7, NovaWorld Ho Tram tiếp tục ra mắt phân kỳ thứ 2 - Wonderland theo phong cách châu Âu cổ tích bên biển miền nhiệt đới. Tọa lạc tại vị trí trung tâm NovaWorld Ho Tram, phân kỳ Wonderland dự kiến có khoảng 270 sản phẩm, bao gồm biệt thự biển, nhà phố thương mại ven biển, cùng khu tiện ích vui chơi giải trí biển; khu lưu trú với cụm khách sạn 4 sao.

Trước đó, năm 2019, Tập đoàn Novaland cũng có buổi báo cáo với UBND Bà Rịa - Vũng Tàu về các phương án quy hoạch chi tiết dự án Safari Hồ Tràm (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh.

Tổng thể quy hoạch dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Safari sẽ gồm khu vườn thú mở, công viên hoang dã Safari đầu tiên của khu vực phía Nam, khu công viên nước và công viên chủ đề độc đáo. Bên cạnh đó là khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu khách sạn ven biển 5 sao, tổ hợp giải trí - thương mại - dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái... quy mô hơn 600ha. Safari Hồ Tràm dự kiến là một trong 10 phân kỳ của tổ NovaWorld Ho Tram.

Phối cảnh Safari Hồ Tràm.

Bên cạnh đó, khu đô thị sinh thái Tây Nam - dự án liên doanh giữa Tập đoàn Novaland cùng Công ty Đầu tư Đất Tâm cũng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương khảo sát, lập kế hoạch đầu tư cho dự án. Về phương án quy hoạch, khu đô thị sinh thái Tây Nam sẽ là một đại đô thị có quy mô 1.800ha nằm mặt tiền Quốc lộ 51, thuộc phường Long Hương, Bà Rịa. Lợi thế của khu vực này là có diện tích mặt nước tự nhiên lên tới 400ha, kết hợp với sông Long Hòa và sông Dinh. Dự án nằm ngay cửa ngõ vào thành phố Vũng Tàu, cách TP HCM hơn 1 tiếng chạy xe.

Đại diện Novaland cho biết Tập đoàn hiện xây dựng ý tưởng một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, tận dụng diện tích mặt nước để tạo hệ thống kênh rạch kết nối với từng khu nhà ở, qua đó tạo nên cảnh quan thiên nhiên mới lạ, thanh bình cho khu đô thị. Tổng thể dự án sẽ gồm 7 khu làng có phong cách kiến trúc riêng biệt đậm nét châu Âu như làng Pháp, Tây Ban Nha, Morocco, Hy Lạp, Hà Lan...

"Tại buổi gặp mặt trao đổi với lãnh đạo tỉnh ủy, tập đoàn một lần nữa khẳng định quyết tâm tham gia đấu thầu cũng như cam kết sẽ triển khai đầu tư nhanh chóng ngay khi trúng thầu các dự án Safari Hồ Tràm và Khu đô thị sinh thái Tây Nam", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Bảo An