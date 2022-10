Bất động sản Nghệ An hưởng lợi từ hạ tầng phát triển

Nghệ AnHạ tầng phát triển đi cùng mức giá đất đang ở ngưỡng hợp lý là yếu tố thúc đẩy bất động sản Nghệ An.

Thời gian vừa qua, bất động sản Nghệ An đã có những sự tăng trưởng tốt và được dự đoán sẽ ngày càng khởi sắc vào dịp cuối năm. Trong đó, sự góp mặt của nhiều công trình hạ tầng lớn được xem là yếu tố quan trọng giúp thị trường địa ốc của tỉnh ngày càng phát triển.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện

Công trình hạ tầng tiêu biểu có ý nghĩa đặc biệt với TP Vinh - Nghệ An là tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam) được khởi công năm 2021, đi qua địa phận hai tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,9km), dự kiến sẽ thông xe vào năm 2024.

TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: Quang Vinh

Ngoài ra, dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã hoàn thiện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ thống hạ tầng kết nối của hai tỉnh. Riêng với TP Vinh, UBND tỉnh đã đề xuất phương án mở rộng không gian để đáp ứng vị thế đô thị trung tâm của Nghệ An. Theo đó, Vinh sẽ được sáp nhập với thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc, nâng tổng diện tích lên hơn 205 km2, gấp đôi so với hiện nay. Sự mở rộng về các phía này sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng lớn của thành phố trong thời gian tới.

Hệ thống hạ tầng Nghệ An được kỳ vọng khởi sắc hơn nữa khi tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh được xây dựng. Theo đó, sau nhiều năm nghiên cứu, báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ và đang được Hội đồng thẩm định nhà nước xem xét.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong 10 năm tới Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, trong đó ưu tiên triển khai thác trước đoạn Hà Nội – Vinh.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến trên 58 tỷ USD (tương đương 1,3 triệu tỷ đồng). Giai đoạn một (trước năm 2030) sẽ đầu tư hai đoạn trong đó có tuyến Hà Nội - Vinh, tổng mức đầu tư khoảng 112.000 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn tính toán đoàn tàu khai thác tốc độ 320 km/giờ đi từ Hà Nội đến Vinh mất một giờ, trong khi di chuyển bằng đường hàng không bao gồm thời gian bay, kiểm tra an ninh sẽ mất ba giờ.

Cầu Cửa Hội tại Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Cùng với đó, Nghệ An cũng là địa phương sở hữu hạ tầng giao thông đa dạng loại hình với hàng không, đường biển phát triển. Tỉnh đang triển khai xây dựng cảng Đông Hồi. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ cùng các cảng hiện hữu gồm cảng Cửa Lò, cảng cá Cửa Hội, cảng chuyên dùng xi măng The Vissai, cảng xăng dầu DKC làm sôi động hệ thống vận tải đường biển địa phương.

Sự góp mặt của những doanh nghiệp lớn

Nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá, dù kém sôi động hơn so với các thành phố khác như Phú Quốc, Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng... nhưng thời gian qua, Nghệ An lại có những lợi thế "vùng trũng" và còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Bên cạnh sự phát triển của các nhà đầu tư địa phương như Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, Công ty Golden City, Trường Thịnh Phát Group, Công ty cổ phần Sài Gòn - Trung Đô, Công ty TNHH Hoàng Sơn..., thị trường bất động sản Nghê An cũng đang liên tiếp đón nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp danh tiếng trong nước như Vingroup với dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội quy mô 38,75 ha có vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, dự án cải tạo khu B chung cư Quang Trung với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng...

Giải thích lý do Nghệ An ngày càng thu hút nhiều tên tuổi lớn, các chuyên gia cho rằng, địa phương này hiện còn quỹ đất lớn, dễ giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, việc tỉnh đã triển khai các quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp và không gian đô thị, góp phần thúc đẩy nhu cầu về nhà ở. Ngoài ra, phân khúc nhà ở trung và cao cấp tại đây mới ở giai đoạn đầu, nguồn cung còn hạn chế và thu nhập người dân ngày càng tăng cũng là nguyên do cho sự gia tăng của các dự án tại địa phương.

Phối cảnh một góc phố thương mại tại khu đô thị ở TP Vinh của nhà sáng lập Ecopark. Ảnh: Ecopark

Thị trường nơi đây được dự đoán sẽ càng thêm sôi động trong thời gian tới khi nhà sáng lập Ecopark đã đưa dự án đại đô thị sinh thái quy mô gần 200 ha vào TP Vinh. Dự án có cảnh quan đẹp, được quy hoạch bài bản, hiện đại và nhiều mảng xanh. Bên cạnh đó, uy tín và thương hiệu của nhà sáng lập Ecopark cũng sẽ góp phần tạo nên giá trị cho dự án này.

Tại Diễn đàn Bất động sản Miền Trung 2022, Phó giáo sư – Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhận xét, miền Trung sở hữu nhiều lợi thế về cảnh quan về vị trí dọc đường biển. Đây cũng là nơi tập trung những cảng biển đẹp và có tiềm năng du lịch lớn. Ông cũng cho rằng, miền Trung nên tiếp cận theo hướng phát triển du lịch đẳng cấp, thu hút khách du lịch ở đẳng cấp cao.

"Với cách tiếp cận đó, tôi tin rằng bất động sản miền Trung sẽ là thị trường có tiềm năng rất lớn trong tương lai", ông Thiên nhấn mạnh.

Theo thống kê, lượng kiều hối cuối năm cũng góp phần tạo nên sức mua sôi động. Năm 2021, lượng kiều hối gửi về Nghệ An ước đạt 500 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng) và một phần không nhỏ trong đó được phân bổ cho các kênh đầu tư dài hạn, mang nhiều tiềm năng lớn như bất động sản.

Tường An