Bất động sản Long An tiếp tục thu hút nhà đầu tư

Long An tăng mạnh nguồn cung và lượng tiêu thụ sản phẩm bất động sản trong quý I/2021, trở thành thị trường tiềm năng với nhà đầu tư.

Nếu năm 2020, thị trường bất động sản Long An được đánh giá khá trầm lắng, lượng chào bán ra thị trường ghi nhận giảm 40% so với cùng kỳ thì bước sang năm 2021, tính riêng trong quý 1, Long An là một trong những thị trường dẫn đầu tốc độ tăng trưởng nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường.

Nguồn cung lớn trong quý I

Chỉ trong thời gian ngắn, thị trường Long An đã chuyển mình, đón đầu làn sóng mới từ các nhà đầu tư. Các chuyên gia nhận định, việc phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, mặt bằng giá còn thấp và vị trí chiến lược kết nối TP HCM với đồng bằng sông Cửu Long đã giúp Long An đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế của cả khu vực.

Thị trường bất động sản Long An có lượng cung và lượng tiêu thụ cao trong quý I/2021. Ảnh: Trần Anh Group.

Bên cạnh phát triển về hạ tầng giao thông, sự phát triển khu công nghiệp cũng kéo theo nhu cầu đầu tư dòng vốn lớn vào địa phương này, đặc biệt nhu cầu ở đô thị cao cấp cũng sẽ gia tăng theo. Đồng thời, vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào địa phương này cũng là điều kiện tạo lập một thị trường bất động sản cao cấp hơn. Ghi nhận từ một trang thông tin bất động sản, xét trên mức độ quan tâm thì nhà đất khu Tây TP HCM mà cụ thể là Long An hiện đang ở mức cao.

Anh Huỳnh Phát Đạt, ngụ TP HCM chia sẻ, anh vừa chọn đầu tư vào nhà phố tại Long An.

"Lượng sản phẩm tại khu vực này xét trên tất cả thị trường phía Nam thì chưa nhiều nhưng đang trên đà tăng trưởng tốt, giá để sở hữu bất động sản còn mềm nên tôi đánh giá là giàu tiềm năng", anh Đạt nói.

Sự tham gia của các chủ đầu tư lớn

Long An hiện được cho là có có nhiều lợi thế phát triển thị trường bất động sản. Riêng khu trung tâm TP Tân An có thể phát triển khu đô thị hạng sang, các khu Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc cũng giàu tiềm năng phát triển những dự án bất động sản trung cấp, phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp.

Nổi bật là khu đô thị La Villa Green City với quy mô lớn, được xây dựng bài bản, hội tụ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút giới đầu tư từ những tháng đầu năm 2021.

Một số block trong giỏ hàng của La Villa Green City được đưa ra thị trường trong quý II/2021. Ảnh: Trần Anh Group.

Ngay sau khi đưa ra giỏ hàng mới, đơn vị phân phối độc quyền Trần Anh House cho biết, mức độ quan tâm của người mua rất lớn. Nhà đầu tư chủ yếu đến từ TP HCM, khi thị trường này đã khan hiếm nguồn hàng và Long An lại là điểm mở rộng của thành phố trong thời gian tới.

Cụ thể, khu đô thị La Villa Green City được phát triển theo hướng đô thị xanh và hiện đại, sản phẩm thuộc phân khúc nhà phố và biệt thự. Theo đó, trong tổng số lượng căn được đưa ra trong giai đoạn này chỉ có 125 căn nhà phố, diện tích 5x12 m và 5x20 m, tất cả đã xây đồng bộ phần thô và có thể bàn giao nhà ngay.

Hiện nay, để sở hữu nhà phố La Villa Green City, khách hàng thanh toán trước 15%, tương ứng khoảng 585 triệu đồng trên tổng giá trị từ 3,9 tỷ đồng một căn. Tiến độ thanh toán nhẹ nhàng với 51 đợt, từ đợt thứ 6 khách hàng chi trả mỗi tháng 1%.

Đơn vị phát triển Trần Anh Group cho biết, riêng trong quý II, khi khách hàng sở hữu nhà phố La Villa Green City sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với giải nhất là một xe Mercedes C200, giải nhì là một xe SH 125i và giải ba là ba iPhone 12 Pro Max 526G.

La Villa Green City là khu đô thị tọa lạc đối diện trung tâm hành chính tỉnh Long An, sở hữu hai mặt tiền lớn là Quốc lộ 1A và đường Hùng Vương nối dài. Hai cung đường này là hệ thống giao thông huyết mạch không chỉ của TP Tân An mà của cả khu vực và cả nước. Nhà phố La Villa Green City tạo cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu đà gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây TP HCM này.

Bảo Khánh