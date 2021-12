Bất động sản Long An hưởng lợi từ cú hích hạ tầng

Giai đoạn 2021 - 2025, Long An dự kiến chi đến gần 30.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, giúp tăng cường khả năng kết nối.

Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng, mở rộng nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối nội tỉnh và các địa phương khác trong khu vực với nguồn vốn huy động khoảng 30.000 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu hoàn thiện đường ĐT830E, đoạn từ nút giao với cao tốc TP HCM - Trung Lương đến ĐT830 (đường vành đai 4), và hoàn thiện trục động lực TP HCM - Long An - Tiền Giang, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khu dân cư Taka Garden Riverside Homes tại TP Tân An, Long An. Ảnh: Cát Tường Group.

Bên cạnh đó, tuyến ĐT827E là trục động lực kết nối TP HCM - Long An - Tiền Giang dự kiến được đầu tư với số vốn 16.500 tỷ đồng. Tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược, nâng tầm hệ thống giao thông vận tải của Long An với kỳ vọng thu hút đầu tư không chỉ cho tỉnh mà còn cho cả khu vực Tây Nam Bộ.

Riêng năm 2021, Long An sẽ khởi công 8 dự án như: đường Lương Hòa - Bình Chánh, Hựu Thạnh - Tân Bửu, ĐT826E, ĐT824... Các dự án khác như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50, quốc lộ 1, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành (Bình Phước), metro Bến Thành - Tân Kiên... cũng sẽ lần lượt xây dựng. Bên cạnh Bến Lức, các huyện còn lại được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng này gồm Cần Giuộc, Đức Hòa, thành phố Tân An...

Giá bất động sản Long An còn mềm so với các tỉnh lân cận TP HCM, cộng hạ tầng giao thông, quỹ đất rộng và không gian sống trong lành cũng là những yếu tố quan trọng giúp thị trường bất động sản của khu vực này thu hút nhà đầu tư. Các yếu tố trên đã khiến Long An trở thành một trong những thị trường đầy tiềm năng.

Một trong số những dự án bất động sản đang được hoàn thiện tại Long An là Taka Garden Riverside Homes do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) phát triển. Hiện dự án đã thành hình, hội tụ nhiều tiện ích đa chức năng, có vị trí nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, TP Tân An (Long An).

Nội thất bên trong căn hộ Taka Garden Riverside Homes. Ảnh: Cát Tường Group.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với ý tưởng phát triển một khu dân cư thanh bình và yên tĩnh, Taka Garden Riverside Homes được thiết kế và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, số lượng hữu hạn chỉ 111 nhà phố, xung quanh là không gian sống thoáng đãng, đầy đủ tiện ích cho cư dân.

Ôm trọn toàn dự án là các mảng không gian xanh, xen kẽ giữa các dãy nhà là lối đi bộ và những con đường rộng thoáng rợp bóng cây xanh cùng các phân khu thể thao hiện đại...

"Tất cả tiện ích của dự án nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của cộng đồng dân cư trong việc chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ cuộc sống", đại diện chủ đầu tư nói.

Vị trí ven sông còn giúp cư dân Taka Garden Riverside Homes có được không gian thoáng đáng, nhiều gió và ánh sáng. Bên cạnh không gian xanh, cư dân dự án còn thụ hưởng cuộc sống tiện ích từ hàng loạt công trình đi kèm như khu vườn thiền thư giãn phong cách Nhật Bản, đường chạy bộ ven sông Vàm Cỏ Tây, khu vực BBQ ngoài trời, đài vọng cảnh thoáng đãng, khu đậu xe thông minh và trạm xử lý nước thải hiện đại...

Taka Garden Riverside Homes đang được quản lý bởi đối tác Nhật Bản – Anabuki. Ảnh: Cát Tường Group.

Taka Garden Riverside Homes có nhiều ưu thế như pháp lý sở hữu lâu dài, chủ đầu tư uy tín, vị trí ngay mặt tiền đường Đinh Viết Cừu - tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp với đường Vành đai ven sông và Quốc lộ 1A - cùng nhiều tuyến đường lớn. Từ Taka Garden Riverside Homes, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng tới các tiện ích TP Tân An, TP HCM như bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, trung tâm thương mại Vincom, siêu thị Coopmart, Đại học Kinh tế Long An, bến xe, chợ ...

Chủ đầu tư cho biết đã lựa chọn Anabuki Nhật Bản là đơn vị quản lý vận hành với mong muốn mang đến cho cư dân một sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn Taka Garden Riverside Homes làm chốn an cư.

"Sau khoảng thời gian dành cho công việc, ngay bên hiên nhà hoặc ban công nhìn ra bờ sông xanh mát, một cuộc sống gần gũi thiên nhiên giúp thanh lọc tinh thần. Cư dân có thể dạo bộ, thưởng trà, dùng bữa bên sông Vàm Cỏ Tây, giữa cảnh quan xanh mát, tách biệt ồn ào phố thị", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Hiện dự án đã hoàn thiện, khách hàng có thể nhận nhà ở ngày sau khi ký hợp đồng, chỉ cần thanh toán từ 30% giá trị sản phẩm, 70% còn lại sẽ được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ cho vay lên đến 70% trong 20 năm. Ngoài ra, để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Cát Tường Group còn hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng, chiết khấu 7%. Khách hàng giao dịch thành công còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị như xe ôtô Honda HR-V 2021, Honda SH Mode, , tủ lạnh thông minh Samsung, TV Samsung 65 inches...

Yên Chi