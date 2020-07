Bất động sản Kê Gà - Bình Thuận giàu tiềm năng nhờ cao tốc

Bình Thuận lần đầu ghi tên vào danh mục thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng với sự kiện thông xe cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây năm 2015. Đến giữa 2019, ngay khi thị trường bất động sản cả nước vừa chững lại thì Bình Thuận tiếp tục bứt phá đường đua. Động lực lần này là thông tin cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được ấn định khởi công trong tháng 8/2020.

Tại cuộc họp sáng ngày 8/7 vừa qua, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu của 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam (bao gồm Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Mai Sơn - Quốc lộ 45) vào cuối tháng 8. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tính đến cuối tháng 6 đã đạt 76,8% khối lượng bàn giao và giải phóng mặt bằng. Dự kiến thời gian thi công 36 tháng. Khi hoàn thành, dự án sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP HCM đến Kê Gà (Bình Thuận) chỉ mất khoảng gần 2 giờ di chuyển.

Nhiều dự án nghỉ dưỡng đang khởi động tại Kê Gà để đón đầu sự kiện cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khởi công trong tháng 8.

Các chuyên gia đánh giá, khu vực được hưởng lợi nhiều nhất là Kê Gà. Nằm giữa tam giác du lịch trọng điểm của khu vực phía Nam bao gồm TP HCM - Vũng Tàu - Phan Thiết, Kê Gà cách TP HCM khoảng 160km, Vũng Tàu 80km. Khi tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động, thời gian di chuyển đến Kê Gà chỉ mất gần 2 giờ.

Gần TP HCM nên Kê Gà có cơ hội đón lượng khách du lịch lớn, nhất là những ngày cuối tuần. Bởi theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 116 ngày nghỉ nên nhu cầu sở hữu second home cách TP HCM khoảng 2 giờ lái xe cũng tăng mạnh. Đồng thời, các chuyến du lịch ngắn ngày khiến du khách ưu tiên lựa chọn những địa phương nằm liền kề TP HCM để tiện di chuyển, có nhiều danh thắng để khám phá và trải nghiệm du lịch. Do đó, việc khởi công xây dựng cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ tạo điều kiện để Kê Gà đón đầu xu hướng second home và lượng du khách từ TP HCM và các vùng lân cận.

Những lợi thế này giúp Kê Gà hút vốn đầu tư bất động sản. Theo thống kê của tỉnh Bình Thuận, đến đầu năm 2019, toàn huyện Hàm Thuận Nam có gần 30 resort đã hoạt động, 78 dự án phát triển du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, tập trung chủ yếu ở Kê Gà. Đa số các dự án này đang gấp rút triển khai thực hiện để chuẩn bị đón đầu hiệu ứng của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sắp khởi công.

Ngoài ra, Kê Gà cũng đang được hưởng lợi trực tiếp từ một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác như dự án nâng cấp trục ven biển ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, nâng cấp, mở rộng đường ĐT 719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện. Sau khi hoàn thiện, ĐT 719 sẽ trở thành một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, kéo dài xuyên suốt từ Xuyên Mộc (Vũng Tàu) đến Mũi Né.

Kê Gà cũng là điểm đến của nhiều ông lớn như Novaland, Nam Group, Apec Group. F.House cũng công bố phát triển dự án căn hộ biển The Farosea theo tiêu chuẩn 5 sao tại trung tâm Kê Gà. Theo đại diện chủ đầu tư, việc ra mắt dự án thời điểm này bắt trúng điểm "vàng" của thị trường. Bởi lẽ, khi cao tốc và các trục đường ven biển ĐT 719, 719B cơ bản hoàn thành cũng là giai đoạn dự án đi vào vận hành, đón lượng du khách tăng mạnh.

"Căn hộ biển 5 sao The Farosea được kỳ vọng trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng tại thủ phủ resort mới Kê Gà", vị này cho hay.

100% căn hộ tại The Farosea có tầm nhìn hướng biển và bàn giao nội thất chuẩn 5 sao.

The Farosea tọa lạc trên mặt tiền đường ĐT 719, song song với ĐT 719B và ngay sát cạnh sân golf Rạng Đông. Liền kề dự án là hàng chục resort nghỉ dưỡng đang hoạt động như TTC resort, Rock Water Bay, Aloha, Eco Spa... Với địa thế này, dự án là điểm đón đầu du khách đến Kê Gà hàng năm.

Được xây dựng trở thành biểu tượng đẳng cấp của du lịch Kê Gà, dự án tích hợp hơn 20 tiện ích thời thượng với hệ thống hồ bơi tràn, skybar trên không với đầy đủ cung bậc giải trí, phòng hội nghị, vườn treo, nhà hàng... Các căn hộ có giá bán từ 990 triệu đồng bàn giao nội thất hoàn chỉnh chuẩn 5 sao và thanh toán kéo dài 24 tháng.

Dự án được vận hành bởi Welham - đơn vị quản lý khách sạn có trụ sở tại Hong Kong, đảm bảo công suất khai thác phòng lưu trú cho chủ sở hữu. Khách hàng chỉ cần thông qua ứng dụng thông minh The Farosea App trên điện thoại để thuận tiện quản lý tài sản từ xa.

Theo báo cáo của DKRA Vietnam, hiện nay, giá bán phổ biến của căn hộ biển tại Bình Thuận khoảng 34- 45 triệu đồng mỗi m2, trong khi đó tại Nha Trang dao động 49 - 90 triệu đồng và Phú Quốc từ 55 đến 78 triệu đồng mỗi m2... Như vậy, mặt bằng giá bất động sản nghỉ dưỡng tại Kê Gà và Bình Thuận vẫn thấp hơn so với các địa danh du lịch khác. Lợi thế này là chìa khoá cạnh tranh thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tâm Anh