Bất động sản Hội An sở hữu lợi thế thành phố bên kênh đào

Cũng giống các thành phố kênh đào nổi tiếng như Venice, Vienna hay Warsaw, bất động sản tại Hội An sở hữu nhiều triển vọng tăng giá, theo giới đầu tư.

Nét tương đồng với những đô thị cổ kính

Các thành phố cổ nổi tiếng như Venice (Italy), Vienna (Áo), hay Warsaw (Ba Lan)... đều được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, mang trong mình những giá trị được bồi đắp từ sự cộng hưởng của vị trí địa lý, lịch sử lâu đời và văn hoá bản địa.

Thành phố kênh đào Venice. Ảnh: Shutterstock.

Giá bất động sản tại những thành phố luôn cao. Giá mua các mặt bằng bán lẻ tại Venice cao nhất trong các thành phố lớn của Italy, tới hơn 4.300 Euro mỗi m2, trong khi giá thuê nhà tại mặt phố chính Calla San Moisè tại thành phố này cũng lên tới hơn 7000 Euro/m2/năm (tương đương với hơn 12 tỷ đồng mỗi năm cho một mặt bằng kinh doanh khoảng 50m2).

Lý giải cho mức giá đắt đỏ này, Công ty nghiên cứu thị trường Statista cho biết, không gian của Venice là có giới hạn trong khi số lượng khách lưu trú qua đêm tăng gấp đôi kể từ năm 2003 và vẫn sẽ gia tăng trong tương lai. Điều này khiến giá của mọi loại hình bất động sản tại đây tăng chóng mặt. "Không có gì ngạc nhiên khi các nhà bán lẻ và nhà đầu tư muốn nắm bắt ngay cơ hội để sở hữu không gian của một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới", một chuyên gia đầu tư nhận định.

Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Shutterstock.

Hội An đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sau Venice - Italia, Amsterdam – Hà Lan và Bruges – Bỉ về những thành phố có con kênh chảy qua nổi tiếng nhất thế giới, theo bình chọn của chuyên trang du lịch Tourpia. Đến với Hội An, du khách có thể khám phá sự bình dị và cổ kính với những ngôi nhà khung gỗ, mái gạch nâu, tường vàng đặc trưng khi lướt thuyền dọc theo con kênh chia thành phố làm hai phần.

So với các thành phố kênh đào Châu Âu, diện tích của thành phố Hội An nhỏ hơn, chỉ chưa đầy 60 km2 và luôn được đặt trong tình trạng bảo tồn nghiêm ngặt. Các chuyên gia nhận định, Hội An còn rất nhiều việc phải làm để phát triển du lịch bền vững, mở rộng các vùng lân cận nhằm giảm tải cho khu vực lõi phố cổ nhỏ hẹp.

Triển vọng phát triển thương mại của bất động sản Hội An

Vốn là một thương cảng sầm uất từ thế kỷ 16, nơi gặp gỡ của những thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây, dòng chảy thương mại này vẫn hiện diện tại Hội An, ẩn bên dưới vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính, bình dị.

Khu vực phố cổ hiện nay chỉ còn 1.068 ngôi nhà cổ vừa để ở vừa kinh doanh. Trong đó có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi, thu hút đông đảo khách tham quan như Tấn Ký, nhà thờ cổ tộc Trần Hội An, Phùng Hưng, Đức An, Quân Thắng, Diệp Đồng Nguyên, Thái Phiên. Trung bình mỗi năm Hội An đón khoảng 5,5 triệu lượt khách tham quan và lưu trú.

Các sản phẩm truyền thống như đèn lồng thủ công, đồ may mặc... của Hội An được du khách ưa chuộng. Ảnh: Shutterstock.

Không chỉ nổi tiếng với những món quà lưu niệm truyền thống như đèn lồng, may mặc cũng là một mặt hàng nổi tiếng và rất được ưa chuộng khi du khách đến với Hội An. Anh Nhân - một chủ cửa hàng may mặc tại Hội An cho biết: "Có những thời kỳ cao điểm, chúng tôi duy trì 400 nhân viên tại xưởng để có thể may và trả đồ cho khách ngay trong ngày".

Việc kinh doanh buôn bán tại Hội An thuận lợi không chỉ nhờ vào nguồn du khách đến với vùng đất di sản mà còn từ chính 12 làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng nghề đèn lồng, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng đúc đồng Phước Kiều... Ông Hà, chủ một cơ sở sản xuất đèn lồng thủ công tại Hội An cho biết: "Mỗi năm cơ sở của tôi sản xuất vài trăm nghìn chiếc đèn lồng để cung cấp cho các cửa hàng buôn bán tại phố cổ, ngoài ra còn xuất qua thị trường Mỹ".

Chính nhờ những tiềm năng về phát triển thương mại kể trên, bất động sản tại phố cổ Hội An luôn đắt đỏ. Mỗi căn nhà tại phố cổ có giá rao bán tới 60 – 70 tỷ đồng. Giá cho thuê trung bình là tầm 100 triệu/tháng.

Mặt bằng kinh doanh, sinh sống tại Hội An là một tài sản giá trị và tiềm năng sinh lãi theo thời gian. Tuy nhiên với lượng khách ngày càng đông và quỹ đất trở nên khan hiếm, nhu cầu về sự mở rộng ra các khu vực lân cận với các trung tâm mua sắm, giải trí mới ngày một tăng. Có thể kể tới dự án Hoian d’Or với tổng diện tích gần 25ha nằm cách phố cổ Hội An chỉ 800m.

Phối cảnh Hoian d’Or.

Nằm trong quy hoạch phát triển các dịch vụ, nguồn cung mới quanh bán kính 1 km từ vùng lõi nhằm đa dạng hóa và giảm tải cho phố cổ, Hoian d’Or được định hướng trở thành khu nghỉ dưỡng văn hóa, sinh thái sẽ là nét chấm phá, điểm nghỉ dưỡng mới, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho du khách khi đến với Hội An trong thời gian tới.

Thảo Miên