Bất động sản Hội An bắt nhịp thay đổi 'khẩu vị' du lịch

Hội An ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đa dạng, hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho du khách.

Theo nhận định của CNBC, xu hướng du lịch của năm 2022 là "go big, spend big" (đi nhiều, tiêu nhiều). Trang này cũng dự báo nhu cầu du lịch sẽ tăng vọt sau hơn 2 năm mọi người bị "cầm chân" do dịch bệnh.

Trong khi đó, Expedia gọi năm 2022 là năm của GOAT (greatest of all trips - chuyến đi tuyệt vời nhất trong tất cả các chuyến đi). Kết quả từ cuộc khảo sát 12.000 khách du lịch tại 12 quốc gia do đơn vị này thực hiện cho thấy, có tới 65% người đang lên kế hoạch cho một "chuyến đi để đời" nhiều thú vị và xa hoa trong năm nay.

Cùng với đó là các dự báo về xu hướng du lịch mới. Thông qua khảo sát hơn 10.000 du khách ở 5 quốc gia gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và Australia do Tripadvisor thực hiện hồi tháng 11/2021, đã chỉ ra ba tiêu chí cốt lõi tạo nên xu hướng du lịch của năm 2022 bao gồm: điểm đến mới lạ và vẻ đẹp hoang sơ, trải nghiệm khác biệt, mở rộng hiểu biết về giá trị văn hóa và lịch sử của điểm đến.­­­

Dự báo của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) cho thấy, tăng trưởng bình quân hàng năm của loại hình wellness trong giai đoạn 2020-2025 là 20,9%. Trong đó, 76% người tham gia khảo sát mới đây của American Express cho biết muốn chi tiều nhiều hơn cho du lịch cải thiện sức khỏe.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 12/2021 đến nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm 2021, theo dữ liệu thống kê từ công cụ Google Destination Insights (theo dõi xu hướng du lịch). Đây là mức tăng cao nhất toàn cầu. Trong đó, lượng tìm kiếm về chỗ ở tăng 426% vào ngày 3/2; lượt tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam tăng tới 557% vào ngày 8/2 so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam cũng đã đón 17,6 triệu lượt khách du lịch nội địa. Những nhận định xu hướng du lịch mới và các số liệu thống kê kể trên đã phần nào cho thấy tín hiệu tích cực của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai.

Hội An là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, được du khách trong nước và quốc tế biết đến với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, sở hữu nhiều địa danh văn hóa - lịch sử độc đáo. Theo chủ đầu tư, sự xuất hiện của Tổ hợp nghỉ dưỡng văn hóa - sinh thái Hoian d’Or tại TP Hội An sẽ đem đến những màu sắc thú vị, bắt nhịp cùng xu hướng du lịch mới.

"Tọa lạc tại vị trí đắt giá giữa trung tâm, Hoian d’Or không chỉ thừa hưởng chiều sâu văn hóa, kiến trúc, lịch sử của phố Hội mà còn mang đến một chuẩn mực nghỉ dưỡng hoàn toàn mới", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Trong đó, trục sinh thái của dự án sẽ đem tới những trải nghiệm sống xanh với vườn rau hữu cơ, nhà hàng sử dụng nguyên liệu hữu cơ thu hái tận vườn, vườn dược liệu, spa trị liệu từ dược liệu quý, khu trà đạo, bể bơi thủy sinh... Trong khuôn viên Hoian d’Or, du khách có thể thỏa sức khám phá văn hóa, lịch sử không chỉ của Hội An mà cả Việt Nam thông qua những công trình giàu tính biểu tượng tại trục văn hóa.

Trục thương mại của dự án sẽ đem đến cho du khách không khí sôi động thông qua các tiện ích mua sắm, giải trí, quán bar, nhà hàng, tuyến phố đêm sầm uất, quảng trường cộng hưởng và thương cảng nhộn nhịp...

Dòng sản phẩm ra mắt đầu tiên của Hoian d’Or là phân khu shophouse Maison de Ville. Điểm ưu việt của mô hình nhà phố đa năng này là có thể khai thác đồng thời kinh doanh buôn bán ở tầng một và cho thuê lưu trú ở hai tầng trên. Không chỉ vậy, shophouse Maison de Ville còn có sự kết hợp hài hòa nét cổ kính của phố Hội với các phong cách Đông Dương và Bắc Âu hiện đại. Theo đại diện chủ đầu tư, Hoian d’Or sẽ được quản lý vận hành và khai thác bởi IHG (Anh) và Banyan Tree (Singapore).

"Trước thềm ra mắt hai căn shophouse mẫu, giỏ hàng Maison de Ville đã liên tục 'nhảy số' giao dịch, minh chứng cho sức hút của nhà phố đa năng tại thành phố di sản", vị này chia sẻ.

