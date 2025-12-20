Bất động sản Hòa Lạc đón sóng Metro số 5

Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc khởi công tạo cú hích hạ tầng, thúc đẩy thanh khoản và mặt bằng giá bất động sản khu vực phía Tây Hà Nội.

Ngày 19/12, Hà Nội khởi công loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn. Ở nhóm hạ tầng giao thông, dự án lớn nhất là tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc với tổng vốn đầu tư gần 74.000 tỷ đồng.

Tuyến Metro số 5 do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thi công với thời gian cam kết "nhanh hơn dự kiến". Cùng với vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long hiện hữu, Metro số 5 hứa hẹn sẽ là cú hích hạ tầng mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục, khoa học ở khu vực phía Tây Thủ đô.

Metro số 5 có tổng chiều dài 38,43 km, trong đó 6,5 km đi ngầm, 2 km đi cao và gần 30 km đi trên mặt đất, kết nối 21 nhà ga. Ảnh: Kita Group

Theo khảo sát thực tế của các đơn vị môi giới tại trung tâm Hòa Lạc cùng các khu vực dọc tuyến Metro số 5, giá đất đã tăng nhẹ và thanh khoản tốt hơn thời điểm đầu 2025. Một số dự án mở bán mới tại Yên Xuân, Phù Cát cầu vượt cung. Các đơn vị môi giới ghi nhận lượng khách đầu tư cũng như ở thực đăng ký giữ chỗ sớm, chờ mở bán chính thức với tỷ lệ booking ở mức tích cực. Một số khu vực người dân địa phương còn đất để bán song có xu hướng giữ đất bởi vẫn tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng.

Chị Nguyễn Hằng, một chuyên gia bán hàng kinh nghiệm tại phân khúc đất nền Hòa Lạc cho hay, bất động sản bám trục Metro đang được quy hoạch thành trung tâm hành chính của thành phố Tây Hà Nội sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. "5 năm trở lại đây, giá đất trung tâm như Yên Xuân, Tiến Xuân, Phú Cát, Bình Yên đều trên xu hướng tăng và vẫn còn biên độ tăng do giá vẫn còn thấp so với khu vực vành đai 3, vành đai 4 trong khi nhu cầu ở thực tăng, theo quy hoạch là tới 6 vạn dân từ nay tới 2030", chị Hằng nói.

Cũng theo chị Nguyễn Hằng, một trong những yếu tố khiến bất động sản Hòa Lạc tạo sức hút là mức giá thấp. Trong đó, các nhà đầu tư khu vực Bình Yên - Hòa Lạc từ thời điểm 2020 giá chỉ 10 - 15 triệu đồng một m2 thì nay theo sóng Metro chốt lời ở mức 45-50 triệu đồng một m2.

Dù mặt bằng giá ghi nhận mức tăng mạnh và được đánh giá còn nhiều dư địa, song sức hấp dẫn của nhóm sản phẩm mang tính "lướt sóng" đang có dấu hiệu suy giảm. Người mua ở thời điểm hiện tại thận trọng khi nhận thấy mức giá đã tiệm cận ngưỡng cao, trong khi hạ tầng nội khu tại một số khu vực này chưa có sự cải thiện so với 2020.

Giá đất tại Hòa Lạc còn dư địa tăng. Ảnh: Grand M

"Khẩu vị người mua đã thay đổi so với 5 năm trước. Tâm lý mua đất giá rẻ để đó không còn phổ biến. Hiện nay, người mua ưu tiên các dự án có hạ tầng sẵn, hệ tiện ích đồng bộ, có thể vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê, thay vì giữ đất trống. Vì vậy, những dự án được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ về không gian sống, hạ tầng và tiện ích thường nhận được sự quan tâm của thị trường", chị Hằng nhận định.

Một trong những dự án đáp ứng các tiêu chí trên tại Hòa Lạc là Hoa Lac Metro City. Với quy mô 8,3ha, dự án do Kita Group phát triển, tận dụng lợi thế kết nối hạ tầng khu vực Hòa Lạc, đặc biệt là trục cao tốc Láng – Hòa Lạc, quốc lộ 21A và các tuyến Metro trong tương lai.

Dự án định vị là khu đô thị cao cấp mô hình TOD (đô thị gắn với hạ tầng giao thông công cộng). Ảnh: Kita Group

Dự án được quy hoạch đồng bộ với 192 căn biệt thự, liền kề và shophouse, hướng tới việc hình thành một không gian sống tích hợp, vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa tạo lập hệ sinh thái giao thương - dịch vụ cho toàn khu vực.

Theo quy hoạch, Hoa Lac Metro City chú trọng phát triển hệ tiện ích nội khu theo hướng "all-in-one", với các hạng mục như clubhouse sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, khu thể thao, công viên cây xanh và hồ điều hòa, tạo nên môi trường sống sinh thái, hiện đại và tiện nghi.

Giới chuyên gia cho rằng, các khu vực nằm trong bán kính TOD (mô hình đô thị gắn với hạ tầng giao thông công cộng) khoảng 5 phút di chuyển thường có điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở. Theo đánh giá, mô hình này được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng kết nối nhanh, góp phần cải thiện thanh khoản và tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững trong dài hạn.

(Nguồn: Kita Group)