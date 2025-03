Bất động sản hàng hiệu Việt hút nhà đầu tư toàn cầu

Một số dự án hạng sang, hàng hiệu Việt được Christie's International Real Estate niêm yết - phân phối danh mục, từ đó nhận nhiều sự quan tâm của giới đầu tư, theo trang International Business Times.

Cụ thể, International Business Times đánh giá việc Christie's International Real Estate (CIRE) niêm yết các dự án cao cấp và hàng hiệu của Masterise Homes là cột mốc quan trọng của bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Thời cơ của bất động sản hạng sang Việt Nam

Đơn vị này dẫn báo cáo từ Knight Frank chỉ ra rằng phân khúc bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhờ sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu và sự tăng trưởng kinh tế.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% vào năm 2025, góp phần làm tăng số lượng cá nhân có tài sản ròng cao (HNWIs) với tốc độ 12% mỗi năm. Trong khi đó, số lượng cá nhân siêu giàu (UHNWIs) cũng ghi nhận mức tăng 2,4% trong năm 2023. Knight Frank dự đoán xu hướng này sẽ tiếp diễn, với số lượng UHNWIs kỳ vọng tăng 30% từ năm 2023 đến 2028, tương ứng mức tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm.

Lễ công bố hợp tác giữa Masterise Homes và CIRE. Ảnh: Masterise Homes

Chưa kể, tính đến năm 2023, Việt Nam thu hút cộng đồng người nước ngoài ngày càng đông, với khoảng 100.000 người. Con số này cùng với đà gia tăng tài sản góp phần thúc đẩy nhu cầu về các dự án nhà ở cao cấp, đặc biệt tại các trung tâm đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội.

Việt Nam còn tạo giá trị trong đầu tư bất động sản. Các căn hộ hạng sang tại đây có giá thấp hơn 30-40% so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan và Singapore. Theo Mordor Intelligence, tỷ lệ tăng giá trị vốn tại Việt Nam đạt 10-15% mỗi năm, củng cố sức hút của thị trường. Với dự báo tốc độ tăng trưởng đạt 13,65% từ năm 2025 đến 2030, Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định là một điểm đến đầu tư bất động sản hạng sang tại Đông Nam Á.

Bà Tú Lê, Giám đốc vận hành S&S Group, cho biết tiêu chuẩn niêm yết của CIRE nghiêm ngặt. Trong đó, mỗi bất động sản phải thể hiện sự sang trọng, độc đáo và khan hiếm, từ biệt thự ven biển, lâu đài lịch sử, đến căn hộ hiện đại hay dinh thự độc bản.

Các dự án của Masterise Homes được giới thiệu và phân phối trên toàn cầu thông qua mạng lưới của CIRE gồm Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Mariott & JW Marriott (quận 1, TP HCM); The Rivus - các dinh thự mang thương hiệu Elie Saab (TP Thủ Đức, TP HCM); nhà phố thương mại Soho thuộc khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City (TP Thủ Đức) do Foster+Partners thiết kế.

Khu bất động sản hàng hiệu Grand Marina Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Chia sẻ về hợp tác với S&S CIRE, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh miền Nam của Masterise Homes cho biết trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh và ổn định, tài sản bất động sản hạng sang tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Do đó, bà đánh giá đây là thời điểm lý tưởng để đưa sản phẩm ra thế giới và cũng lý tưởng cho nhà đầu tư.

Việt Nam thành điểm đến của nhà đầu tư toàn cầu

Việc một nhà phát triển Việt Nam được mạng lưới toàn cầu của đơn vị có 250 năm lịch sử giới thiệu và phân phối danh mục sản phẩm phần nào cho thấy sức hút và khả năng cạnh tranh.

Bà Minh Phương cũng nhấn mạnh sự kiện này giúp khách hàng và nhà đầu tư trong nước hiểu rõ hơn về giá trị của nhà phố trong khu đô thị chuẩn quốc tế, các căn hộ và dinh thự hàng hiệu. Những tài sản đã được công nhận trên toàn cầu nhờ sự khác biệt, vượt trội và giá trị bền vững theo thời gian.

Xa hơn, đơn vị kỳ vọng hợp tác này đặt nền móng cho sự phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang tại Việt Nam. Sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư nước ngoài cùng với nhu cầu đối với bất động sản hàng hiệu sẽ giúp định vị Việt Nam như một điểm đến cho các khoản đầu tư quốc tế.

Các dinh thự The Rivus tại TP Thủ Đức. Ảnh: Masterise Homes

Bà Minh Phương khẳng định hợp tác này đầy tham vọng nhưng được xây dựng trên tiềm năng thị trường. "Chúng tôi sẽ giới thiệu những giá trị vượt thời gian của bất động sản Việt Nam đến thế giới, từ đó góp phần đưa thị trường tăng trưởng với tốc độ tương xứng với tiềm năng", lãnh đạo Masterise Homes nói.

Trước đó, trong lễ khai trương khu căn hộ hàng hiệu JW Marriott Residence tại Grand Marina Saigon, ông John Hearns - Phó chủ tịch Cấp cao mảng Vận hành Dự án Bất động sản hàng hiệu Toàn cầu Marriott International, cũng đưa ra đánh giá về tiềm năng này. Ông cho rằng những dự án như Grand Marina Saigon có thể đáp ứng tiêu chuẩn bất động sản hàng hiệu quốc tế, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của TP HCM, biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng cho giới thượng lưu toàn cầu.

Hoài Phương