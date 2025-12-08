Bất động sản Hà Tĩnh đón động lực từ hạ tầng, công nghiệp

Các dự án đầu tư quy mô, hạ tầng giao thông mở rộng và định hướng phát triển công nghiệp - đô thị tạo động lực cho bất động sản Hà Tĩnh.

Nằm trên trục Bắc Trung Bộ - duyên hải miền Trung, địa phương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm nhằm kết nối nội tỉnh và liên vùng. Việc tập trung hoàn thiện các tuyến như đường ven biển Xuân Hội - Vũng Áng, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn và các trục kết nối thành phố với vùng phụ cận giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng biên độ đô thị. Khi nhiều hạng mục hoàn thành cuối năm nay, khả năng di chuyển liên vùng sẽ thuận lợi hơn, hỗ trợ vận tải hàng hóa và dịch vụ, góp phần phát triển cân bằng các vùng kinh tế.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ) được đưa vào khai thác. Ảnh: Đắc Thành

Bên cạnh hạ tầng, Hà Tĩnh sở hữu 137 km bờ biển cùng nhiều cảnh quan tự nhiên và hệ thống di tích văn hóa - lịch sử. Đây là điều kiện để tỉnh mở rộng sản phẩm du lịch biển, sinh thái và tâm linh, tạo thêm dòng khách ổn định và thúc đẩy nhu cầu thương mại, dịch vụ.

Năm 2024, tổng vốn đầu tư của tỉnh đạt hơn 55.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm trước đó. Hoạt động công nghiệp, xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính, chiếm hơn 38% cơ cấu. Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu nhờ đóng góp của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực luyện kim và năng lượng như Formosa Hà Tĩnh, Hòa Phát... Lũy kế vốn FDI toàn tỉnh đạt hơn 22 tỷ USD, chủ yếu tập trung tại khu vực này. Giai đoạn 2023-2025, nhiều dự án quy mô tỷ USD được mở rộng, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, đề xuất phát triển dự án công nghiệp gần 13.000 tỷ đồng của Vingroup tiếp tục củng cố vai trò trung tâm công nghiệp của tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của Vingroup tại Vũng Áng. Ảnh: Đức Hùng

Tốc độ tăng dân số cũng tạo thêm nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đô thị. Tính đến tháng 6, tỉnh có hơn 1,6 triệu người, được đánh giá là tăng mạnh so với mức hơn 1,33 triệu người hồi đầu năm. Mức tăng này kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, đất dịch vụ và các tiện ích đô thị, đặc biệt tại những khu vực gần các cụm công nghiệp và đô thị vệ tinh.

Những tháng đầu năm thị trường bất động sản Hà Tĩnh ghi nhận lượng giao dịch tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt ở khu vực trung tâm thành phố cũ và các vùng mới sau sáp nhập. Giá đất tại nhiều nơi tăng từ 10-20%, phản ánh nhu cầu ở thực tăng cao và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư.

Phối cảnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp ở xã Toàn Lưu. Ảnh: Hùng Lê

Trong quy hoạch phát triển, Hà Tĩnh xác định ba vùng kinh tế trọng điểm, trong đó khu vực cửa ngõ TP Hà Tĩnh cũ nổi lên như trung tâm mới. Hai khu công nghiệp Bắc Thạch Hà và phía Tây Hà Tĩnh đang được hoàn thiện hạ tầng, dự kiến thu hút lượng lớn lao động, kỹ sư và chuyên gia trong vài năm tới. Các sản phẩm như nhà liền kề, nhà phố thương mại và đất dịch vụ được dự báo sẽ phát triển hơn trong giai đoạn 2025-2030, khi lượng lao động và dân cư dịch chuyển về đây tăng mạnh.

Theo các chuyên gia, việc tăng trưởng, đón nhận nguồn lực lớn của Hà Tĩnh là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển, mở ra dư địa cho thị trường bất động sản. Điều này thúc đẩy nhu cầu về các dự án được đầu tư bài bản, quỹ đất sạch và được kiến tạo bởi những chủ đầu tư uy tín. Sự xuất hiện của các dự án tại đây không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở và thương mại cho khu vực, mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị mới của tỉnh.

Song Anh