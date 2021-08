Bất động sản đô thị sinh thái phía Đông Sài Gòn giàu tiềm năng

Nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng phát triển, giá đất mềm, các đô thị sinh thái thông minh có quy hoạch bài bản tại phía Đông TP HCM tiếp tục hút nhà đầu tư.

Sức hút của bất động sản sinh thái

Đánh giá về xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các khu vực vệ tinh của TP HCM thời gian qua, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề kích cầu trong bất động sản rất quan trọng. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, Chính phủ đang có nhiều gói kích cầu mạnh với lãi suất thấp để trợ lực cho thị trường bất động sản trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Hiện nay, dòng tiền của nhà đầu tư các nước đổ về Việt Nam lớn. Nhiều doanh nghiệp chọn Việt Nam là nơi dịch chuyển dòng tiền và cơ cấu lại đầu tư. Xu hướng này dự báo sẽ diễn ra mạnh hơn khi Covid-19 được khống chế.

"Theo quy luật vết dầu loang, với tình trạng quỹ đất trung tâm TP HCM ngày càng hạn chế, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến những dự án với sản phẩm chất lượng và giàu tiềm năng tại các đô thị sinh thái vệ tinh được quy hoạch bài bản", ông Trần Minh Hoàng - Phó Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.

Aqua City - dự án đô thị sinh thái thông minh nổi bật ở phía Đông Sài Gòn. Ảnh: Novaland

Theo ông Hoàng, dù ảnh hưởng bởi dịch, bất động sản vẫn được coi là kênh đầu tư hấp dẫn ở tính an toàn, ổn định. Trong đó, dòng bất động sản thuộc các khu đô thị sinh thái vệ tinh được quy hoạch bài bản quanh TP HCM có nhiều lợi thế hơn hẳn.

Hiện nay, thu nhập của người Việt ngày càng cao, nên người dân bắt đầu quan tâm đến không gian sống chất lượng, gần gũi thiên nhiên và có đầy đủ dịch vụ, tiện ích "ngay trước cửa nhà". Theo các báo cáo thị trường, xu hướng này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi tầng lớp trung lưu và giàu có tại Việt Nam tăng nhanh.

"Nhu cầu cao, trong khi với tốc độ đô thị hóa nhanh, việc tìm kiếm sản phẩm trong một đô thị sinh thái được quy hoạch hoàn chỉnh tiện ích không phải dễ. Do đó, những sản phẩm đáp ứng nhu cầu này sẽ mang lại lợi nhuận tốt cả về đầu tư lẫn gia tăng giá trị trong tương lai dù cho thị trường có biến động", ông Hoàng nhấn mạnh.

Khách hàng tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City (ảnh chụp trước thời điểm giãn cách xã hội). Ảnh: Novaland

Phía Đông Sài Gòn - thị trường giàu tiềm năng

Hiện nay, quanh TP HCM, không ít địa phương có hệ sinh thái thiên nhiên, cảnh quan đẹp, phù hợp để phát triển bất động sản sinh thái. Trong đó, khu Đông Sài Gòn với tâm điểm Đồng Nai đang trở thành thị trường tiềm năng nhờ có nhiều lợi thế riêng.

Đầu tiên phải kể đến lợi thế vị trí liền kề TP HCM, tâm điểm kết nối giữa TP HCM và các khu vực kinh tế năng động thuộc vùng Đông Nam Bộ. Hạ tầng nơi đây cũng đang được đầu tư mạnh mẽ như sân bay Long Thành, loạt cao tốc, vành đai kết nối liên vùng... Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều tuyến đường quan trọng như Hương Lộ 2, cầu Vàm Cái Sứt... nhằm rút ngắn thời gian di chuyển về TP HCM hay sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 20 phút. Các dự án hạ tầng khi hoàn thành sẽ tạo ra cú húych lớn cho sự phát triển kinh tế, thu hút dân cư về sinh sống và làm việc.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Đồng Nai còn có lợi thế về phát triển kinh tế, tập trung nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, thu hút nguồn vốn nước ngoài và lao động chất lượng cao. Song song, việc thành lập thành phố Thủ Đức cũng là một động lực lớn khiến diện mạo của khu vực này thay đổi và tiếp tục làm gia tăng nhu cầu nhà ở tại phía Đông. Điều này sẽ giúp các đô thị quy mô, quy hoạch đồng bộ gia tăng lợi thế.

Nơi đây còn quỹ đất lớn, sông ngòi dày đặc, phù hợp để phát triển các khu đô thị sinh thái. Một số doanh nghiệp có tiềm lực cũng nhanh chóng đón đầu xu hướng và tạo dựng được những khu đô thị quy mô, tiêu biểu như Novaland với dự án Aqua City.

"Aqua City là một dự án khá nổi trên thị trường do hội tụ nhiều tiềm năng gia tăng giá trị. Vị trí dự án khá thuận lợi để chuyển về TP HCM khi nằm mặt tiền tuyến đường huyết mạch Hương lộ 2, kết nối trực tiếp cao tốc Long Thành và quốc lộ 51. Dự án cũng gần khu vực sân bay Long Thành, khu công nghiệp nên có thể đáp ứng nhu cầu cho một số tập khách hàng tiềm năng", ông Minh Hoàng đánh giá.

Bên cạnh những yếu tố sinh thái được đảm bảo khi Aqua City được bao bọc bởi sông lớn tự nhiên, mang tới môi trường sống trong lành, thì dự án cũng được quy hoạch bài bản từ mảng xanh đến tiện ích "All in one" như y tế, giáo dục, mua sắm, giải trí, giúp cư dân không cần phải di chuyển đi đâu xa.

Aqua City được quy hoạch bài bản từ mảng xanh đến tiện ích "All in one" như y tế, giáo dục, mua sắm, giải trí. Ảnh: Novaland

Nhận định về tiềm năng phát triển của phân khúc này, các chuyên gia cho rằng, hiện tại và tương lai gần sẽ là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để hút cư dân về các bất động sản đô thị vệ tinh, nơi đó việc di chuyển ngày càng dễ dàng bởi hạ tầng phát triển. "Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao, những sản phẩm bất động sản sinh thái mang nhiều giá trị tiềm năng. Aqua City cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này", ông Hoàng chia sẻ.

Tâm Anh