Tính riêng tư, sự khan hiếm và môi trường sống gần gũi thiên nhiên
khiến bất động sản đảo trở thành lựa chọn được giới nhà giàu
ưa chuộng, đồng thời là kênh tích lũy giá trị bền vững.
Khi quỹ đất tại các đô thị lớn dần thu hẹp, nhu cầu về không gian sống biệt lập và an toàn trong giới thượng lưu ngày càng tăng. Nhiều hòn đảo sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ do đó không còn đơn thuần là điểm nghỉ dưỡng, mà trở thành ngôi nhà thứ hai, đồng thời góp phần định hình phong cách sống và gia tăng giá trị tài sản.
Theo Knight Frank Wealth Report 2024, Việt Nam có 752 cá nhân sở hữu trên 30 triệu USD. Con số này dự kiến tăng lên gần 1.000 người vào năm 2028. Nước ta cũng nằm trong nhóm 6 quốc gia Đông Nam Á có nhiều người sở hữu tài sản ròng cao (HNWI). Cùng đà tăng trưởng tài chính, nhu cầu về bất động sản cao cấp gia tăng.
Henley & Partners cho biết, tổng tài sản cá nhân tại Việt Nam tăng 98% trong một thập kỷ và dự báo tăng thêm 125% trong 10 năm tới - mức cao nhất toàn cầu. Trong bối cảnh này, bất động sản trở thành công cụ bảo toàn giá trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Động lực này càng rõ nét khi dòng vốn FDI đổ vào bất động sản nửa đầu năm đạt 4,8 tỷ USD, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh niềm tin vào khả năng giữ giá trị của thị trường.
Giới thượng lưu thường hướng đến những sản phẩm đặc biệt như biệt thự, penthouse hoặc bất động sản mang thương hiệu quốc tế tại các vị trí giới hạn như đảo. Đây là khoản đầu tư kép: vừa đáp ứng nhu cầu sinh sống, vừa tạo ra giá trị lâu dài. Hơn thế, đây còn là cách thức khẳng định địa vị xã hội. Một căn biệt thự đảo gắn thương hiệu quốc tế không chỉ là nơi ở, mà còn là "tuyên ngôn" về phong cách sống đồng thời là tài sản để lại cho thế hệ sau.
Tính an toàn, tính biệt lập và khả năng kiểm soát không gian sống khiến nhóm khách hàng siêu giàu đặc biệt quan tâm đến bất động sản đảo hoặc khu compound khép kín. Knight Frank dự báo Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh nhất châu Á giai đoạn 2023 - 2028, đi kèm nhu cầu về các không gian đảm bảo an ninh và sự riêng tư.
Tổng giá trị tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt 600 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trung bình 11% mỗi năm, theo McKinsey. Trong 10 năm trước đó, con số này từng đạt 15%, cao gấp đôi khu vực.
Trên bình diện quốc tế, theo Savills Impacts 2025, giới siêu giàu đang tái cấu trúc danh mục, đẩy mạnh đầu tư bất động sản xuyên biên giới nhằm giảm thiểu rủi ro và tận dụng chính sách ưu đãi thuế. Xu hướng tìm đến các thị trường thân thiện về thuế để tối ưu hóa khối tài sản hàng tỷ USD ngày càng rõ rệt. Việt Nam, nhờ ổn định kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, trở thành điểm sáng trong khu vực.
Trên thế giới, đảo từ lâu là biểu tượng của sự xa xỉ và tự do. Giới siêu giàu chọn sống trên đảo để đảm bảo sự riêng tư và kiểm soát không gian sống như đảo Necker của tỷ phú Richard Branson hay đảo Little Hall's Pond Cay của tài tử Johnny Depp.
Yếu tố tài chính cũng đóng vai trò lớn. Nhiều điểm đến như Bahamas, Cayman Islands, Malta hay Cyprus áp dụng các ưu đãi thuế, tài chính. Theo đó, các đảo này không chỉ là điểm đến của cá nhân mà còn là nơi đặt các quỹ đầu tư, hỗ trợ chủ sở hữu xây dựng cấu trúc quản lý tài sản xuyên biên giới (holding company, trust). Theo Henley & Partners, dịch chuyển cư trú và tối ưu thuế ngày càng là một phần trong chiến lược quản trị tài sản quốc tế.
Ngoài ra, các hòn đảo thường nổi tiếng với lối sống xa xỉ gắn liền thiên nhiên. Xu hướng "tìm về thiên nhiên" sau đại dịch càng thúc đẩy nhu cầu này, gắn liền với ưu tiên sức khỏe và wellness. Theo Forbes, người giàu thích Hawaii vì cảnh quan đa dạng (sườn núi, rừng mưa, bãi biển), cùng loạt tiện nghi cao cấp như sân golf, câu lạc bộ bãi biển…
Báo cáo của Knight Frank chỉ ra rằng, nhóm UHNWI ngày càng ưu tiên các tài sản gắn với không gian sinh thái, nơi họ có thể cân bằng giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Thiên nhiên trở thành một phần trong chiến lược sống và đầu tư của nhóm người này.
Cuối cùng, tính khan hiếm của quỹ đất và sự phát triển hạn chế giúp bất động sản đảo giữ giá trị ổn định và có tiềm năng tăng trưởng, trở thành tài sản kép. Theo Savills Impacts 2025, giá bất động sản siêu sang tại Caribbean đã tăng trung bình 12% mỗi năm trong thập kỷ qua - cao hơn mức trung bình toàn cầu, minh chứng cho sức hút bền vững của phân khúc này. Nếu trước đây, đảo chỉ là điểm du lịch ngắn ngày, thì nay giới thượng lưu coi đây là second-home, vừa để nghỉ dưỡng, vừa thể hiện phong cách sống của tầng lớp siêu giàu.
Tại Việt Nam, mỗi hòn đảo đều có lợi thế riêng. Côn Đảo yên bình, nguyên sơ, phù hợp nhu cầu riêng tư, biệt lập và gắn bó dài hạn với thiên nhiên. Thị trường bất động sản tại đây tập trung vào các sản phẩm cao cấp, mang tính cá nhân hóa cao. Đảo Hòn Tằm, Hòn Tre (Nha Trang) gần đất liền, dễ kết nối tiện ích đô thị; thuận lợi nghỉ dưỡng kết hợp khai thác cho thuê. Đảo Lý Sơn và các đảo miền Trung lại sở hữu cảnh quan mộc mạc, tiềm năng đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, hạn chế lớn của các khu vực này nằm ở hạ tầng còn thiếu thốn, chưa phát triển đồng bộ. Còn đảo Cát Bà hay các đảo thuộc vịnh Hạ Long hệ lại sở hữu hệ sinh thái biển - núi đa dạng cùng thị trường nghỉ dưỡng phát triển…
Trong bức tranh chung, Phú Quốc nổi lên như điểm sáng. Nơi đây hội tụ loạt yếu tố như thiên nhiên nguyên sơ với rừng nguyên sinh và bãi biển dài, hạ tầng quốc tế với sân bay hiện đại và hệ thống cáp treo vượt biển. Bên cạnh đó là sức hút từ dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Hiện, khoảng 20 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được triển khai tại các đảo trên cả nước, tập trung chủ yếu ở Phú Quốc. Theo báo cáo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quý IV/2024 của Savills Vietnam, tổng nguồn cung căn hộ và biệt thự tại đây đã vượt 22.000 sản phẩm. Phân khúc biệt thự villa, đặc biệt các sản phẩm view biển được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, dẫn dắt thị trường với tỷ lệ hấp thụ lên tới 85% ngay khi mở bán, theo CBRE Vietnam.
Về giá, số liệu từ Savills Vietnam cho thấy giá biệt thự tại Phú Quốc dao động 30-70 tỷ đồng; căn hộ nghỉ dưỡng 5-12 tỷ đồng. Tại Côn Đảo, biệt thự hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu có giá 80-150 tỷ đồng, tăng trung bình 10-12% mỗi năm, theo Colliers International. Khu vực Hòn Tre ghi nhận mức giá 20-45 tỷ đồng, tăng 8-10% trong giai đoạn 2023-2024.
Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có cơ hội lớn thu hút vốn của nhóm siêu giàu toàn cầu nhờ vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng bất động sản và môi trường sống ngày càng được cải thiện.
Là một trong những đảo lớn nhất Việt Nam, Phú Quốc nổi bật với hệ thống bất động sản và du lịch, quy tụ loạt thương hiệu quốc tế như JW Marriott, Ritz Carlton Reserve, Rosewood, Accor, Rosewood Hotels, Hilton, Wyndham...
Hơn 70% diện tích là rừng tự nhiên, khí hậu ôn hòa, bãi biển dài và hệ sinh thái phong phú giúp đảo Ngọc được Travel + Leisure bình chọn "Hòn đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023".
Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái đa dạng: rừng quốc gia rộng hơn 31.000 ha, nơi lưu giữ hàng nghìn loài động thực vật quý hiếm; vùng biển xung quanh có trên 17 loài san hô cứng và mềm. Bãi Sao, Bãi Khem, Ông Lang nhiều lần vào danh sách bãi biển đẹp của CNN và Condé Nast Traveler. Không khí trong lành là tiêu chí được giới giàu đánh giá cao khi tìm nơi tái tạo năng lượng, bảo vệ sức khỏe.
International Living ghi nhận chi phí sinh hoạt tại Phú Quốc khá hợp lý, khoảng 1.210 USD mỗi tháng cho một cặp vợ chồng. Chi phí này được đánh giá là thấp hơn đáng kể so với Singapore hay Bangkok, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cuộc sống quốc tế.
Đảo cũng cung cấp nhiều dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng như lặn biển, trekking rừng, công viên giải trí, spa... Mô hình "resort-style living" - sống trong các villa riêng tư với tiện ích trọn gói - ngày càng phổ biến.
Về hạ tầng, Phú Quốc có hệ thống resort 5 sao, bệnh viện quốc tế Vinmec, trường quốc tế… phục vụ cư dân và khách lưu trú dài ngày. Bảy tháng đầu năm, đảo đón hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Đề xuất kéo dài thời gian miễn thị thực lên 180 ngày và sự kiện APEC 2027 hứa hẹn thúc đẩy đầu tư và nhu cầu ở dài hạn.
Theo Broadsheet Asia, giá bất động sản tại Phú Quốc tăng trung bình 15-20% mỗi năm trong 5 năm gần đây, đặc biệt tại Ông Lang, Búng Gội, Dương Đông. Biệt thự ven biển và villa cao cấp thu hút giới thượng lưu nhờ vị trí đắc địa, tầm nhìn hướng biển, hồ bơi riêng và các tiện ích khép kín.
Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai gia tăng, biệt thự ven biển và villa cao cấp ghi nhận sức hút nhờ tầm nhìn hướng biển, không gian xanh và khả năng khai thác cho thuê. Xu hướng “xa xỉ bền vững” cũng góp phần thúc đẩy bất động sản hạng sang trở thành tài sản tích lũy dài hạn, vừa để ở, vừa tạo dòng tiền.
