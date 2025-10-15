Khi quỹ đất tại các đô thị lớn dần thu hẹp, nhu cầu về không gian sống biệt lập và an toàn trong giới thượng lưu ngày càng tăng. Nhiều hòn đảo sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ do đó không còn đơn thuần là điểm nghỉ dưỡng, mà trở thành ngôi nhà thứ hai, đồng thời góp phần định hình phong cách sống và gia tăng giá trị tài sản.

Trên bình diện quốc tế, theo Savills Impacts 2025, giới siêu giàu đang tái cấu trúc danh mục, đẩy mạnh đầu tư bất động sản xuyên biên giới nhằm giảm thiểu rủi ro và tận dụng chính sách ưu đãi thuế. Xu hướng tìm đến các thị trường thân thiện về thuế để tối ưu hóa khối tài sản hàng tỷ USD ngày càng rõ rệt. Việt Nam, nhờ ổn định kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, trở thành điểm sáng trong khu vực.

Tổng giá trị tài sản tài chính cá nhân tại Việt Nam có thể đạt 600 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trung bình 11% mỗi năm, theo McKinsey. Trong 10 năm trước đó, con số này từng đạt 15%, cao gấp đôi khu vực.

Tính an toàn, tính biệt lập và khả năng kiểm soát không gian sống khiến nhóm khách hàng siêu giàu đặc biệt quan tâm đến bất động sản đảo hoặc khu compound khép kín. Knight Frank dự báo Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh nhất châu Á giai đoạn 2023 - 2028, đi kèm nhu cầu về các không gian đảm bảo an ninh và sự riêng tư.

Giới thượng lưu thường hướng đến những sản phẩm đặc biệt như biệt thự, penthouse hoặc bất động sản mang thương hiệu quốc tế tại các vị trí giới hạn như đảo. Đây là khoản đầu tư kép: vừa đáp ứng nhu cầu sinh sống, vừa tạo ra giá trị lâu dài. Hơn thế, đây còn là cách thức khẳng định địa vị xã hội. Một căn biệt thự đảo gắn thương hiệu quốc tế không chỉ là nơi ở, mà còn là "tuyên ngôn" về phong cách sống đồng thời là tài sản để lại cho thế hệ sau.

Henley & Partners cho biết, tổng tài sản cá nhân tại Việt Nam tăng 98% trong một thập kỷ và dự báo tăng thêm 125% trong 10 năm tới - mức cao nhất toàn cầu. Trong bối cảnh này, bất động sản trở thành công cụ bảo toàn giá trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Động lực này càng rõ nét khi dòng vốn FDI đổ vào bất động sản nửa đầu năm đạt 4,8 tỷ USD, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh niềm tin vào khả năng giữ giá trị của thị trường.

Theo Knight Frank Wealth Report 2024, Việt Nam có 752 cá nhân sở hữu trên 30 triệu USD. Con số này dự kiến tăng lên gần 1.000 người vào năm 2028. Nước ta cũng nằm trong nhóm 6 quốc gia Đông Nam Á có nhiều người sở hữu tài sản ròng cao (HNWI). Cùng đà tăng trưởng tài chính, nhu cầu về bất động sản cao cấp gia tăng.

Trên thế giới, đảo từ lâu là biểu tượng của sự xa xỉ và tự do. Giới siêu giàu chọn sống trên đảo để đảm bảo sự riêng tư và kiểm soát không gian sống như đảo Necker của tỷ phú Richard Branson hay đảo Little Hall's Pond Cay của tài tử Johnny Depp. Yếu tố tài chính cũng đóng vai trò lớn. Nhiều điểm đến như Bahamas, Cayman Islands, Malta hay Cyprus áp dụng các ưu đãi thuế, tài chính. Theo đó, các đảo này không chỉ là điểm đến của cá nhân mà còn là nơi đặt các quỹ đầu tư, hỗ trợ chủ sở hữu xây dựng cấu trúc quản lý tài sản xuyên biên giới (holding company, trust). Theo Henley & Partners, dịch chuyển cư trú và tối ưu thuế ngày càng là một phần trong chiến lược quản trị tài sản quốc tế. Ngoài ra, các hòn đảo thường nổi tiếng với lối sống xa xỉ gắn liền thiên nhiên. Xu hướng "tìm về thiên nhiên" sau đại dịch càng thúc đẩy nhu cầu này, gắn liền với ưu tiên sức khỏe và wellness. Theo Forbes, người giàu thích Hawaii vì cảnh quan đa dạng (sườn núi, rừng mưa, bãi biển), cùng loạt tiện nghi cao cấp như sân golf, câu lạc bộ bãi biển…

Báo cáo của Knight Frank chỉ ra rằng, nhóm UHNWI ngày càng ưu tiên các tài sản gắn với không gian sinh thái, nơi họ có thể cân bằng giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Thiên nhiên trở thành một phần trong chiến lược sống và đầu tư của nhóm người này. Cuối cùng, tính khan hiếm của quỹ đất và sự phát triển hạn chế giúp bất động sản đảo giữ giá trị ổn định và có tiềm năng tăng trưởng, trở thành tài sản kép. Theo Savills Impacts 2025, giá bất động sản siêu sang tại Caribbean đã tăng trung bình 12% mỗi năm trong thập kỷ qua - cao hơn mức trung bình toàn cầu, minh chứng cho sức hút bền vững của phân khúc này. Nếu trước đây, đảo chỉ là điểm du lịch ngắn ngày, thì nay giới thượng lưu coi đây là second-home, vừa để nghỉ dưỡng, vừa thể hiện phong cách sống của tầng lớp siêu giàu.

Tại Việt Nam, mỗi hòn đảo đều có lợi thế riêng. Côn Đảo yên bình, nguyên sơ, phù hợp nhu cầu riêng tư, biệt lập và gắn bó dài hạn với thiên nhiên. Thị trường bất động sản tại đây tập trung vào các sản phẩm cao cấp, mang tính cá nhân hóa cao. Đảo Hòn Tằm, Hòn Tre (Nha Trang) gần đất liền, dễ kết nối tiện ích đô thị; thuận lợi nghỉ dưỡng kết hợp khai thác cho thuê. Đảo Lý Sơn và các đảo miền Trung lại sở hữu cảnh quan mộc mạc, tiềm năng đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, hạn chế lớn của các khu vực này nằm ở hạ tầng còn thiếu thốn, chưa phát triển đồng bộ. Còn đảo Cát Bà hay các đảo thuộc vịnh Hạ Long hệ lại sở hữu hệ sinh thái biển - núi đa dạng cùng thị trường nghỉ dưỡng phát triển… Trong bức tranh chung, Phú Quốc nổi lên như điểm sáng. Nơi đây hội tụ loạt yếu tố như thiên nhiên nguyên sơ với rừng nguyên sinh và bãi biển dài, hạ tầng quốc tế với sân bay hiện đại và hệ thống cáp treo vượt biển. Bên cạnh đó là sức hút từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Hiện, khoảng 20 dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang được triển khai tại các đảo trên cả nước, tập trung chủ yếu ở Phú Quốc. Theo báo cáo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng quý IV/2024 của Savills Vietnam, tổng nguồn cung căn hộ và biệt thự tại đây đã vượt 22.000 sản phẩm. Phân khúc biệt thự villa, đặc biệt các sản phẩm view biển được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, dẫn dắt thị trường với tỷ lệ hấp thụ lên tới 85% ngay khi mở bán, theo CBRE Vietnam.

Dự án Bung Goi Verdura Estate