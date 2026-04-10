Đà Nẵng mở rộng không gian về phía Nam,

hình thành trục ven biển kết nối Hội An - Nam Hội An,

thêm nền tảng cho hành lang kinh tế du lịch mới của miền Trung.

Những năm gần đây, Đà Nẵng chuyển dịch chiến lược phát triển từ mô hình đô thị tập trung sang đa trung tâm. Không gian đô thị không còn giới hạn trong lõi cũ, mà mở rộng theo các hành lang kinh tế, trong đó hướng Nam dần trở thành trục phát triển chính. Sự thay đổi này không diễn ra riêng lẻ ở một địa phương, mà gắn với liên kết vùng giữa Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ). Khi các đô thị ven biển được kết nối bằng hạ tầng và định hướng phát triển chung, một dải đô thị - du lịch liên hoàn đang dần hình thành. Trong bức tranh đó, trục Đà Nẵng - Hội An - Nam Hội An được xem là xương sống, hội tụ các yếu tố từ giao thông, du lịch đến dịch vụ và bất động sản. Còn Hội An nổi lên như điểm giao thoa giữa di sản, sinh thái và hạ tầng, đồng thời thu hút dòng cư dân lẫn nhà đầu tư tìm kiếm không gian sống mới.

Định hướng mở rộng về phía Nam được thể hiện trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố phát triển theo mô hình đa trung tâm, trong đó hành lang ven biển kết nối Quảng Nam giữ vai trò trọng điểm. Sau khi điều chỉnh địa giới, sáp nhập với Quảng Nam giữa năm 2025, khu vực phía Nam tiếp tục được xác định là trục liên kết chiến lược với Nam Hội An, Chu Lai và các trung tâm du lịch lân cận. Theo quy hoạch của thành phố, đây không chỉ là hướng mở rộng không gian đô thị, mà còn là khu vực tập trung các hoạt động kinh tế biển, dịch vụ và du lịch.

Một góc không gian trung tâm Đà Nẵng hiện nay.

Trên thực tế, các đô thị dọc tuyến ven biển đang có xu hướng liên kết chặt chẽ hơn. Thay vì phát triển rời rạc, Đà Nẵng, Hội An và Nam Hội An từng bước hình thành chuỗi đô thị có tính bổ trợ, chia sẻ dòng khách, hệ sinh thái dịch vụ. Quá trình này tạo tiền đề cho một hành lang kinh tế du lịch mới, nơi các nguồn lực được phân bổ lại theo hướng mở rộng không gian phát triển thay vì tập trung vào khu vực lõi. Nhưng để hành lang kinh tế du lịch trên hình thành và phát huy hiệu quả, yếu tố được đánh giá quan trọng nhất là hệ thống hạ tầng giao thông. Hạ tầng được ví như “mạch máu” của kinh tế, tạo bệ đỡ cho phát triển đô thị. Hiện nay, trục Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân đóng vai trò tuyến kết nối chính giữa Đà Nẵng và Hội An. Tuyến này đang được xem xét nâng cấp, mở rộng nhằm tăng năng lực lưu thông và rút ngắn thời gian di chuyển.

Hội An trở thành không gian phát triển mới của

Đà Nẵng sau sáp nhập.

Song song đó, các phương án phát triển hệ thống đường sắt đô thị (MRT/LRT) kết nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với Hội An đang được nghiên cứu. Theo chuyên gia, nếu triển khai, tuyến này có thể thay đổi đáng kể cách thức di chuyển của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Ở trục đường thủy, dự án khơi thông sông Cổ Cò dài khoảng 28 km đang được triển khai, hướng đến khôi phục tuyến giao thương lịch sử giữa Đà Nẵng và Hội An. Khi hoàn thành, tuyến sông này có thể bổ sung các sản phẩm du lịch mới, đồng thời giảm tải cho giao thông đường bộ. Ngoài ra, khu vực cửa sông Thu Bồn đang được quy hoạch phát triển bến du thuyền Marina Duy Hải, mở rộng khả năng tiếp cận bằng đường thủy cho toàn khu vực ven biển. Về hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang được nâng cấp đạt chuẩn 4E theo ICAO, với công suất dự kiến khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm vào 2030. Việc mở rộng nhà ga và hạ tầng logistics được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng đón khách quốc tế. Các chuyên gia về quy hoạch cho rằng sự kết hợp giữa đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không đang hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức. Mạng lưới này tạo nền tảng quan trọng để tăng khả năng tiếp cận và kéo dài thời gian lưu trú của du khách trong toàn vùng.

Hệ thống hạ tầng tại khu vực Nam Đà Nẵng.