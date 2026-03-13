Bất động sản đa chức năng đón cơ hội từ hạ tầng metro

Sự phát triển của các tuyến metro và mô hình đô thị TOD góp phần thúc đẩy mô hình bất động sản đa chức năng tích hợp nhà ở, thương mại và văn phòng quanh các nhà ga.

Mạng lưới metro đang trở thành một trong những động lực của quá trình phát triển đô thị tại Hà Nội. Đến nay, tuyến Cát Linh - Hà Đông đã đi vào vận hành, tuyến số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) đã khai thác đoạn trên cao và đang hoàn thiện phần đi ngầm. Ngoài ra, tuyến số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) cũng đã khởi công năm ngoái.

Theo thống kê của Hanoi Metro, năm 2025, hệ thống đường sắt đô thị của thành phố phục vụ hơn 20,68 triệu lượt hành khách, riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt khoảng 13,68 triệu lượt. Sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng không chỉ thay đổi thói quen di chuyển mà còn tác động đến cách tổ chức không gian đô thị. Theo đó, nhiều khu đô thị tích hợp bắt đầu phát triển quanh nhà ga, nơi cư dân có thể tiếp cận nhà ở, nơi làm việc và các tiện ích dịch vụ trong khoảng cách di chuyển ngắn.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, khu vực quanh ga metro thường nhanh chóng phát triển thành trung tâm thương mại - dịch vụ nhờ lưu lượng di chuyển lớn mỗi ngày. Hoạt động bán lẻ, ẩm thực, văn phòng dịch vụ và giải trí vì thế tập trung mạnh tại những khu vực này, tạo điều kiện cho bất động sản thương mại phát triển.

Khu đô thị Goldmark City nằm giữa hai ga metro. Ảnh: ROX Signature

Tại Việt Nam, theo báo cáo công bố tháng 9/2025 của JLL, các dự án nằm trong bán kính khoảng 10 phút đi bộ từ nhà ga thường tăng giá sau khi tuyến metro vận hành. Cụ thể, bất động sản gần tuyến metro có thể tăng khoảng 8% mỗi năm tại TP HCM, trong khi một số dự án tại Hà Nội ghi nhận mức tăng tới 19%. Tổ chức này cũng cho biết các dự án gần nhà ga hiện chiếm khoảng 14-16% nguồn cung bất động sản thương mại và 4-9% nguồn cung nhà ở tại hai đô thị lớn này.

Trong bối cảnh đó, các tổ hợp đa chức năng tích hợp nhà ở, thương mại và văn phòng, thường được gọi là mô hình "all-in-one", được đánh giá có khả năng khai thác dòng khách ổn định và tạo nguồn thu dài hạn. Những dự án này vừa hưởng lợi từ cộng đồng cư dân nội khu, vừa thu hút dòng người di chuyển qua các ga lân cận.

Phía Tây Hà Nội, nhiều dự án cũng quy hoạch theo hướng đa chức năng, tích hợp không gian ở, làm việc, mua sắm và giải trí trong cùng một khu vực. Trên trục Hồ Tùng Mậu, khu đô thị Goldmark City nằm giữa hai ga Cầu Diễn và Hồ Tùng Mậu của tuyến metro số 3. Với quy mô 9 tòa chung cư và gần 5.000 căn hộ, khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân ổn định cùng hệ sinh thái tiện ích thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng, tạo nguồn khách cho các hoạt động kinh doanh.

Nằm trong quần thể rộng hơn 12 ha này, ROX Tower Goldmark City là tòa tháp văn phòng kết nối trực tiếp với trung tâm thương mại tại khối đế và các tiện ích xung quanh. Vị trí gần ga của tuyến metro số 3 mang lại lợi thế tiếp cận giao thông công cộng trong tương lai.

Dự án phát triển theo mô hình tổ hợp "all-in-one", nơi không gian làm việc, mua sắm, ẩm thực và giải trí được tích hợp trong cùng khu vực. Cách tổ chức này giúp cư dân và giới văn phòng tiếp cận nhiều tiện ích chỉ trong vài phút di chuyển, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Lượng khách hiện hữu và mô hình all in one tại ROX Tower Goldmark City cho phép khai thác đa dạng loại hình kinh doanh. Ảnh: ROX Signature

Theo đơn vị phát triển ROX Signature, trong giai đoạn đầu giới thiệu, các sàn thương mại và văn phòng tại ROX Tower Goldmark City ghi nhận mức độ quan tâm tích cực. Sức hút đến từ sự kết hợp giữa nguồn khách nội khu, vị trí gần tuyến metro và mô hình tổ hợp đa chức năng cho phép khai thác nhiều loại hình kinh doanh.

"Khi các đô thị lớn chuyển sang mô hình phát triển gắn với giao thông công cộng, các tổ hợp thương mại, văn phòng gần nhà ga sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn. Khi mạng lưới metro hoàn thiện, những dự án đa chức năng này có thể trở thành hạt nhân mới của đô thị", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Song Anh