Bất động sản công nghiệp Bình Thuận đón cơ hội tăng trưởng

Sự dịch chuyển vốn đầu tư và di dời nhà máy của các doanh nghiệp ngoại sang Việt Nam tạo cơ hội tăng trưởng cho bất động sản công nghiệp Bình Thuận.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa được Quốc hội thông qua hứa hẹn tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho kinh tế Việt Nam nói chung và bất động sản công nghiệp nói riêng. Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia ước tính, EVFTA có thể giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 4,3% từ nay cho đến năm 2030. Tổng giá trị xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng 44,4% cho đến năm 2030, đồng thời thúc đẩy đầu tư sản xuất tại Việt Nam, duy trì dòng vốn FDI trong các năm tới. Thông qua EVFTA, nhiều doanh nghiệp châu Âu sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Covid-19 còn tác động mạnh lên kinh tế thế giới, EU cũng đã lên kế hoạch giảm lệ thuộc thương mại vào các cường quốc kinh tế, đẩy mạnh giao thương với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Trong khi đó, tại châu Á, Nhật Bản cũng công bố dành hơn 240 tỷ yên (khoảng 2,2 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển nhà máy về nước hoặc đa dạng hóa cơ sở sản xuất bằng việc chuyển đến Đông Nam Á.

Mặt khác, công tác kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, cùng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Đây được xem là những động lực thu hút các doanh nghiệp đa quốc gia rót vốn vào Việt Nam.

Các khu công nghiệp Việt Nam đón làn sóng dịch chuyển sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài. Ảnh: Quỳnh Trần.

Khu công Nghiệp Hàm Kiệm thu hút đầu tư

Với diện tích 7.813 km2, liền kề với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Thuận có đầy đủ tiềm năng và tài nguyên về biển, rừng, nông nghiệp, khoáng sản, du lịch và năng lượng. Với chủ trương quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, UBND tỉnh Bình Thuận chú trọng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như khu công nghiệp Hàm Kiệm I, đồng thời phát triển nguồn lao động tại chỗ, thúc đẩy an sinh xã hội. Trọng tâm chính của quy hoạch là phát triển Bình Thuận theo ba trụ cột: công nghiệp (năng lượng, chế biến), du lịch biển - thể thao biển và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các công trình, dự án trọng điểm như các dự án năng lượng, hạ tầng giao thông... trên địa bàn tỉnh được đầu tư và nâng cấp. Nhiều tuyến quốc lộ tại Bình Thuận được đầu tư, cải tạo, trong đó có dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55, Quốc lộ 28, 28B đi qua Bình Thuận. Cảng quốc tế Vĩnh Tân, sân bay Phan Thiết và tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Nha Trang sắp khởi công cũng hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng cho địa phương này.

Ngoài ra UBND tỉnh Bình Thuận cũng định hướng sẽ mở rộng thành phố Phan Thiết về các xã lân cận, trong đó xã Hàm Mỹ dự kiến sáp nhập vào thành phố. Bên cạnh đó, tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành dự kiến mở rộng 39 m kết nối từ cao tốc xuống biển Tiến Thành.

Như vậy, với điều kiện phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng và giao thông, Bình Thuận có nhiều lợi thế thu hút thêm hàng loạt dự án bất động sản, nhất là bất động sản công nghiệp. Nổi bật là khu công nghiệp Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II (huyện Hàm Thuận Nam), Sông Bình (huyện Bắc Bình) và Tuy Phong đang thu hút đầu tư. Các khu công nghiệp Tân Ðức, Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II (huyện Hàm Tân) đang triển khai thủ tục đầu tư.

Tiềm năng của dự án nhà ở phục vụ khu công nghiệp

Sở hữu nhiều dịch vụ, tiện ích nội khu đa dạng, vị thế giao thông thuận lợi, chủ đầu tư uy tín... khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút nguồn nhân lực chất lượng, góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh Bình Thuận.

Với định hướng phát triển khu công nghiệp toàn diện về mặt hạ tầng lẫn sản phẩm, dịch vụ, khu công nghiệp được chủ đầu tư Công ty Hoàng Quân Bình Thuận triển khai đồng bộ cơ sở hạ tầng và cho thuê sản phẩm theo hình thức cho thuê đất từ 2.000 m2 với giá thuê 35 USD một m2 (chưa VAT). Bên cạnh đó là cho thuê nhà xưởng với diện tích bình quân từ 3.000-5.000 m2 một module, mỗi module có thể chia thành hai module nhỏ (1.000 m2). Đơn giá cho thuê từ 40.000 đồng một m2 một tháng (đã bao gồm VAT).

Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu an cư cho các chuyên gia và công nhân, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư về dịch vụ, tiện ích, Công ty Hoàng Quân Bình Thuận còn kết hợp phát triển gói nhà ở xã hội với loại hình nhà phố liền kề compound khép kín an ninh và đầy đủ tiện ích - khu nhà ở xã hội khu công nghiệp Hàm Kiệm 1. Dự án toạ lạc ngay cạnh Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam, sở hữu vị trí giao thông thuận lợi. Từ khu công nghiệp, cư dân có thể dễ dàng di chuyển nhanh chóng đến các địa điểm nội và ngoại thành tỉnh Bình Thuận.

Khu nhà ở có tổng diện tích 13,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, với 955 căn nhà liên kế một trệt một lầu diện tích từ 78-88 m2 và hơn 200 căn hộ chung cư. Dự án do Công ty Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận làm chủ đầu tư, phối hợp với các đơn vị uy tín chuyên nghiệp như: thiết kế bởi Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc, thi công bởi công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận, vận hành bởi công ty TNHH Quản lý Bất động sản Victoria.

Nhà ở xã hội khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 với 132 căn thuộc giai đoạn một đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án có nhiều lợi thế như vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, kèm theo quỹ đất sạch đã được quy hoạch khoa học trong khu công nghiệp rộng lớn và pháp lý hoàn chỉnh. Dự án được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút và ổn định nguồn lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có chỗ ở ổn định, giao thông đi lại thuận tiện giữa nơi ở và nơi làm việc, có đủ các tiện ích khác về mặt hạ tầng xã hội như trường học, chăm sóc y tế, vui chơi giải trí, mua sắm.

Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu sinh hoạt tại chỗ của cư dân, dự án nhà ở xã hội khu công nghiệp Hàm Kiệm I chú trọng phát triển các tiện ích nội khu. Bên cạnh đó, cư dân còn có cơ hội tiếp cận đầy đủ các dịch vụ thương mại, du lịch, chăm sóc y tế, phát triển giáo dục trong khu vực như: trung tâm y tế Phan Thiết, biển Phan Thiết, Đại học Phan Thiết, khu du lịch biển Kê Gà, khu du lịch Tháp Posanư, Lotte Mart...

Dự kiến sau khi khánh thành bàn giao 132 căn giai đoạn một, chủ đầu tư sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng và bàn giao đúng tiến độ giai đoạn hai với 267 căn vào quý III/2020 và giai đoạn ba với 273 căn vào quý II/2021, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2022, hướng đến mục tiêu sớm ổn định đời sống cho hơn 4.000 lao động đang làm việc tại khu công Nghiệp Hàm Kiệm I, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

