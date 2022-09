Bất động sản có gu thu hút khách hàng nghệ sĩ

The Grand Manhattan thu hút khách hàng là doanh nhân, nhà đầu tư, nghệ sĩ đến trải nghiệm cuộc sống mang phong cách riêng.

Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh công bố thông tin đầu tư một căn hộ hạng sang ngay trung tâm quận 1, TP HCM. Nữ nghệ sĩ cho biết cô tìm thấy ở The Grand Manhattan một sự đồng điệu về phong cách sống giàu trải nghiệm, thông qua những giá trị như vị trí căn hộ, tầm nhìn, tiện ích nội - ngoại khu...

"Sống tại đây, cư dân sẽ được chiêm ngưỡng thành phố về đêm náo nhiệt từ trên cao. Mỗi người như được trở về với cái tôi của chính mình, lặng ngắm những công trình đã đồng hành cùng thăng trầm của lịch sử như chợ Bến Thành, dinh Độc Lập, nhà hát thành phố...", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tham dự sự kiện do Novaland tổ chức. Ảnh: Novaland

Ca sĩ Khánh Phương - người sáng lập và là cựu thành viên nhóm nhạc MP5, cũng lựa chọn mua hai căn nhà tại The Grand Manhattan. Sinh ra và lớn lên ở quận 1, nam ca sĩ cho biết anh ấn tượng nhất về gu thẩm mỹ trong quy hoạch, kiến trúc, màu sắc, phong cách của nơi này.

"Tôi chờ đợi ngày nhận nhà để trở thành cư dân của The Grand Mahattan ", nam ca sĩ nói thêm.

Trong khi đó, trở lại Việt Nam lần này, nam ca sĩ hải ngoại Huy Tâm lại yêu thích các mảng xanh và chuỗi khách sạn 5 sao tại The Grand Mahattan, đồng thời bày tỏ sự mong chờ được sử dụng các dịch vụ tương ứng để có thêm cảm hứng và năng lượng sáng tạo trong công việc.

"Trước khi về Việt Nam, tôi còn chần chừ. Tuy nhiên, sau khi tham quan nhà mẫu và nghe giới thiệu, tôi rất hài lòng và quyết định lựa chọn sở hữu căn hộ tại đây", Huy Tâm chia sẻ.

Ca sĩ Huy Tâm. Ảnh: Novaland

Theo đại diện Tập đoàn Novaland, không chỉ các nghệ sĩ nổi tiếng mà dự án The Grand Mahattan còn thu hút nhiều khách hàng doanh nhân, nhà đầu tư đến trải nghiệm.

Bà Trần Thị Thanh Hằng, một doanh nhân Việt kiều vừa trở về từ Anh cho biết đang có ý định về Việt Nam sống cùng ba mẹ. Do đó, việc mua nhà đang là một mối quan tâm lớn của bà. Nữ doanh nhân cũng đưa ra các tiêu chí chọn nhà như: vị trí thuận lợi, tiện ích đầy đủ, thiết kế sang trọng, tinh tế, đồng thời phải có tiềm năng sinh lời cao. Với các yêu cầu này, bà lựa chọn một căn hộ tại dự án The Grand Mahattan do Novaland phát triển.

Bà Lý Thị Thùy Trang (TP HCM) cho biết, bà mua một căn hộ ở đây trước hết vì vị trí nằm ở trung tâm Quận 1, các tiện ích cao cấp phù hợp với mong muốn của gia đình với giá hợp lý.

"Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận rất tốt. Trong khi các thành viên trong gia đình đều được chăm sóc chu đáo", bà Trang bộc bạch.

Phối cảnh tổng thể dự án The Grand Mahattan. Ảnh: Novaland

Đại diện tập đoàn cho biết, mặc dù thuộc phân khúc cao cấp và kén khách, nhưng The Grand Mahattan vẫn đang ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng mới, đặc biệt là các nghệ sĩ.

"Những vị khách khó tính khi bỏ ra một số tiền không nhỏ, không chỉ kỳ vọng vào tiềm năng tăng giá mà còn rất chú trọng đến những trải nghiệm về một cuộc sống tương lai tại đây", đại diện Novaland nói thêm.

Ông Harry Morant - CEO của Buy2sell Vietnam. Ảnh: Novaland

Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn, với hai mặt tiền đường, The Grand Mahattan được thiết kế đậm chất Mỹ, mang đến những trải nghiệm đậm chất sáng tạo của cá nhân giữa một cộng đồng dân cư văn minh. Nói như ông Harry Morant - CEO của Buy2sell Vietnam, dự án này "dù để ở hay đầu tư đều tốt". Vị doanh nhân người Pháp đã quyết định sở hữu một căn hộ tại The Grand Manhattan vì đánh giá cao không chỉ vị trí trung tâm mà còn bởi kiến trúc cũng như hệ thống tiện ích phù hợp cho một không gian sống hiện đại.

Thu Hương