Bất động sản chăm sóc sức khỏe được quan tâm sau đại dịch

Sự tác động của Covid-19 đã làm thay đổi xu hướng bất động sản, trong đó dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe đang được chú ý nhiều hơn với sự ra đời của các dự án mới.

Nhà đầu tư quan tâm bất động sản sức khỏe

Trong hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản hướng đến sức khỏe trên thế giới có xu hướng tăng vọt, đạt mức tăng trưởng hai con số, theo Forbes. Còn báo cáo từ Viện sức khỏe toàn cầu GWI ghi nhận trong giai đoạn 2019-2020, bất chấp dịch bệnh, bất động sản chăm sóc sức khỏe tăng trưởng đến hơn 22%.

Thị trường bất động sản hướng đến sức khỏe trên thế giới có xu hướng tăng vọt.

"Đại dịch đã đưa ý tưởng "bất động sản vì sức khỏe con người" trở thành nhu cầu chủ đạo và sự tăng trưởng của thị trường này vượt xa dự đoán của chúng tôi", Ophelia Yeung, thành viên nghiên cứu cấp cao của GWI, cho biết.

Bảy quốc gia (Mỹ, Trung Quốc, Australia, Anh, Nhật Bản, Pháp và Đức) chiếm 82% thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe, trong đó riêng Mỹ và Trung Quốc chiếm 60%.

Katherine Johnston, một nhà nghiên cứu cấp cao khác của GWI, nhận xét, Covid-19 buộc người tiêu dùng nhìn nhận ngôi nhà cũng như môi trường sống của mình theo cách hoàn toàn mới. Bất động sản chăm sóc sức khỏe đang nhanh chóng chuyển từ lựa chọn sang nhu cầu thiết yếu.

Tại Việt Nam, theo khảo sát mới đây của Vhome – kênh dữ liệu được phát triển bởi VnExpress, hơn 10,6% người được khảo sát cho rằng không gian sinh thái, chăm sóc sức khỏe, mức độ đầu tư tiện ích là yếu tố họ quan tâm nhất trước khi quyết định mua dự án. Những dự án chú trọng các tiện ích sức khỏe, môi trường sống sinh thái cũng đang được tìm kiếm nhiều nhất tại Vhome Expo lần thứ hai.

Một khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường bất động sản JLL thực hiện vào quý II/2021 cũng chỉ ra 65% nhà đầu tư bất động sản quan tâm đến các công trình xanh, hướng đến chăm sóc sức khỏe.

Những con số này cho thấy các nhà đầu tư tại Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bất động sản sức khỏe.

Nhận định về xu hướng này, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam cho biết, sau làn sóng Covid-19 thứ 4, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao, người mua nhà giờ đây mong muốn có không gian sống tốt cho sức khỏe với kiến trúc xanh, an toàn, không đông đúc, xây dựng mật độ thấp để giãn cách. Đây là nhân tố dẫn dắt thị trường bất động sản sức khỏe phát triển.

Kiến trúc xanh, mật độ xây dựng thấp là một trong những yếu tố người mua nhà quan tâm hàng đầu.

Bê cạnh sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần trong đại dịch cũng là vấn đề lớn được các gia đình quan tâm. Trong một báo cáo chủ đạo được công bố vào tháng 10, UNICEF cảnh báo rằng Covid-19 có thể sẽ tác động đến sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên trong nhiều năm tới. Theo các chuyên gia, một không gian sống cân bằng, kết nối với thiên nhiên, nhiều mảng xanh cũng sẽ góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu tình trạng trên.

Điều này đã tác động đến xu hướng sở hữu second home (căn nhà thứ hai) của nhiều gia đình, đặc biệt là dự án bất động sản nằm gần khu vực có tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng.

New Galaxy Nha Trang hướng đến tiêu chuẩn wellness

Trước sự dịch chuyển trong nhu cầu của người mua nhà, nhiều chủ đầu tư bất động sản tại Việt Nam đã đẩy mạnh phát triển mảng bất động sản chăm sóc sức khỏe, trong đó có dự án New Galaxy Nha Trang của Hưng Thịnh Land.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được xây dựng nhằm hướng đến tiêu chuẩn wellness với mong muốn tạo ra từng căn hộ đáp ứng nhu cầu sống khoẻ mạnh và tận hưởng sự bình yên của các gia đình cư dân. Từng góc nhỏ của dự án sẽ được bao phủ bởi hệ thống cây xanh, mặt nước giúp nhiệt độ trong khu đô thị luôn được điều hoà và mát mẻ hơn bên ngoài.

"Các căn hộ tại New Galaxy Nha Trang có thiết kế thông thoáng, ban công rộng mở, mang đến sự thư giãn, thoải mái cho cư dân dù phải ở nhà lâu", đại diện chủ đầu tư cho biết.

New Galaxy Nha Trang nằm tại trung tâm của Khu đô thị biển An Viên, không gian sống được quy hoạch biệt lập và bài bản. Điều này đã giúp dự án có thiết kế tối ưu sự riêng tư, an toàn nhưng cũng tạo nhiều không gian mở cùng những cung đường dạo bộ đan xen, giúp gia tăng kết nối cộng đồng. Với địa thế lưng tựa núi Cảnh Long, xung quanh là vịnh biển cùng với tầm nhìn toàn cảnh giúp cư dân có thể ngắm cảnh biển ngay từ ban công căn hộ nhà mình.

Không gian sống tại New Galaxy Nha Trang được quy hoạch biệt lập, bài bản, hướng đến tiêu chuẩn wellness.

Với mục tiêu xây dựng khu đô thị hiện đại, hài hòa cùng thiên nhiên, New Galaxy Nha Trang được hưởng hệ thống tiện ích với trải nghiệm "tất cả trong một". Tại đây, cư dân được giải trí, thư giãn dưới làn nước xanh trong tại bể bơi, tận hưởng cảm giác thư giãn trong bồn sục, rèn luyện sức khoẻ tại phòng gym và khu thể thao ngoài trời, hay trải qua những khoảnh khắc vui vẻ tại khu vui chơi trẻ em, vườn nướng BBQ cho gia đình... Các nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, làm việc tại nhà đều được đáp ứng.

Bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, dự án còn được hưởng lợi từ các công trình phụ trợ của khu đô thị biển An Viên như trung tâm thương mại dịch vụ, giải trí, thể thao... và các tiện ích hiện hữu kế cận dự án như bệnh viện, trường học...

