Bất động sản cao cấp trong chiến lược phân bổ tài sản dài hạn

Bất động sản cao cấp được xem là cấu phần quan trọng trong chiến lược phân bổ tài sản dài hạn ở chu kỳ tăng trưởng mới, khi nhu cầu ở thực gắn với tích lũy giá trị.

Thị trường địa ốc đang ghi nhận sự thay đổi trong cách tiếp cận của người mua. Các chuyên gia cho rằng, phân khúc cao cấp dần dịch chuyển từ vai trò đầu tư ngắn nhịp trở thành tài sản lõi, gắn với nhu cầu sử dụng thực tế và khả năng bảo toàn giá trị theo thời gian.

Theo Savills Việt Nam, giai đoạn 2025-2035 được xem là thập kỷ bản lề để Việt Nam chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và chất lượng dòng vốn. Quá trình này kéo theo sự mở rộng của tầng lớp trung - thượng lưu và lực lượng lao động chất lượng cao tại các đô thị lớn, qua đó định hình nhu cầu tích lũy tài sản mang tính dài hạn, trong đó nhà ở giữ vai trò quan trọng.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhà ở không còn dừng ở việc sở hữu mà chuyển sang tìm kiếm những không gian sống phản ánh phong cách, giá trị cá nhân. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tiêu chí lựa chọn bất động sản cao cấp của người mua tại các đô thị lớn.

Giới chuyên môn cũng nhận định phân khúc cao cấp đang vận hành theo cơ chế sàng lọc ngày càng rõ. Những sản phẩm có vị trí đã định hình, hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch và cộng đồng cư dân ổn định được xem là nhóm có khả năng duy trì giá trị tốt hơn trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái cấu trúc.

Báo cáo của Boston Consulting Group cho biết nhóm Emerging Affluent - trung lưu và thượng lưu trẻ của Việt Nam sẽ đạt quy mô 30-34 người vào năm 2030. Các chuyên gia đánh giá nhóm cư dân này sẽ là lực cầu chủ đạo của thị trường bất động sản trong thập kỷ tới nhờ thu nhập tăng nhanh, có khả năng chi trả, tư duy tiêu dùng dài hạn và mức độ yêu cầu cao về chất lượng sống.

Tại Hà Nội, khu vực Tây Hồ Tây và dải phát triển ven sông Hồng được đánh giá là những nơi giá trị bất động sản đã hình thành rõ nét, nhờ hạ tầng, quy hoạch và cộng đồng cư dân ổn định. Theo số liệu của Batdongsan, phân khúc nhà thấp tầng tại khu đô thị Ciputra đã tăng 24%, cho thấy giá trị khu vực bước vào giai đoạn tích lũy thực.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản thấp tầng ngày càng hạn chế, các dự án sở hữu vị trí chiến lược, quy mô kiểm soát và pháp lý hoàn thiện đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản dài hạn. Đại diện Kita Group cho biết, doanh nghiệp định vị các dự án phát triển theo hướng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thực và tiêu chí tích lũy bền vững, thay vì chạy theo biên độ tăng giá trong ngắn hạn.

GIA22 - GIA by Kita tại khu vực Tây Hồ Tây được xây dựng trên định hướng đó. Dự án sở hữu vị trí liền kề lõi Ciputra, tiếp giáp trục sinh thái sông Hồng và cận kề công viên quy mô 65 ha, tạo nên sự cân bằng giữa kết nối đô thị và không gian sinh thái. Đây là những yếu tố được người mua coi trọng khi xem xét bất động sản như một phần trong chiến lược phân bổ tài sản dài hạn.

Dự án gồm 164 căn thấp tầng, hướng đến sự riêng tư và tính chọn lọc của cộng đồng cư dân. Thiết kế kiến trúc theo tinh thần tinh giản, chú trọng tỷ lệ không gian, ánh sáng tự nhiên và thông gió. Hệ tiện ích được tổ chức theo hướng tiết chế, tập trung vào các không gian sinh hoạt và tái tạo năng lượng, thay vì mở rộng dàn trải.

Đại diện KITA Group nhấn mạnh việc hoàn thiện pháp lý từ sớm được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng. Đây cũng là tiêu chí được nhiều khách hàng ưu tiên khi coi bất động sản là kênh bảo toàn và tích lũy giá trị trong dài hạn.

