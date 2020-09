Bất động sản Cần Giuộc đón cú hích từ hạ tầng

7 tuyến đường nối Long An - TP HCM sẽ được nâng cấp, mở rộng từ 4 làn lên 6 làn xe... tạo tiềm năng phát triển bất động sản Cần Giuộc.

Huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) có địa thế tiếp giáp khu Nam Sài Gòn và khu đô thị cảng Hiệp Phước, tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như Đông Nam Á, Nam Tân Tập, Bắc Tân Tập, Long Hậu, Tân Kim... Tại đây đã hình thành các khu dân cư đông đúc, thu hút lực lượng kỹ sư, chuyên gia đến sinh sống, làm việc.

Theo kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải TP HCM và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đang tiến hành rà soát, lập thủ tục để nâng cấp 7 tuyến đường kết nối hai địa phương. Theo đó, các tuyến đường hiện hữu rộng bình quân 18-22 m, 4 làn xe, sẽ được nâng cấp lên khoảng 40 m, 6 làn xe. Dự án có tổng kinh phí 24.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm 2021 và hoàn thành năm 2025.

Các tuyến đường trong dự án bao gồm Quốc lộ 50 đoạn qua Bình Chánh - Cần Giuộc, tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Đường Lê Văn Lương (Nhà Bè) - ĐT826C (Cần Giuộc), vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Đường Long Hậu (Nhà Bè) - ĐT826E (Cần Giuộc) 5.100 tỷ đồng. Đường Nguyễn Văn Bứa (Hóc Môn) - ĐT824 (Đức Hòa), tổng vốn 2.800 tỷ đồng. Hai địa phương cũng thống nhất đầu tư xây dựng tuyến đường song song quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) - đường trục động lực (Cần Giuộc), tổng chiều dài hơn 8,6 km, kinh phí 4.300 tỷ đồng. Trong tất cả các dự án, có đến 4 công trình trọng điểm đi qua huyện Cần Giuộc, tạo tiềm năng phát triển bất động sản nơi đây.

4 công trình giao thông trọng điểm kết nối trực tiếp TP HCM - Cần Giuộc được ưu tiên triển khai trong thời gian sắp tới. Ảnh: Google Maps.

Cùng với đó, Long An cũng tập trung hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông tại địa phương. Một số công trình trọng điểm được mở rộng, nâng cấp quy hoạch như đường tỉnh 830, thông xe đoạn nối từ huyện Đức Hòa đến Cảng Long An, huyện Cần Giuộc. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, kết nối vùng, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển chung của Cần Giuộc nói riêng và Long An nói chung.

Dự án Saigon Riverpark có vị thế nằm sát sông. Ảnh: Dũng Trần.

Cần Giuộc có lợi thế phát triển loại hình đất nền sổ đỏ, những dự án sở hữu lâu dài, pháp lý hoàn chỉnh. Nổi bật lên trong số đó là dự án Saigon Riverpark (khu dân cư Tân Phú Thịnh) do Công ty Cổ phần Tân Phú Thịnh làm chủ đầu tư, ra sổ đỏ 100% từng nền cho toàn dự án.

Tọa lạc tại trung tâm Cần Giuộc, ôm trọn 500 m mặt tiền sông, các công trình xây dựng tại Saigon Riverpark được định hướng sẽ kết hợp giữa kiến trúc thấp tầng của phương Đông và phương Tây, bao gồm các dãy biệt thự, nhà phố vườn ven sông. Chủ đầu tư dành đến 60% diện tích để phát triển cảnh quan và chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ nhằm kiến tạo khu đô thị sinh thái hiện đại. Dự án đã hoàn thành các phân khu chức năng như quảng trường sự kiện - nơi diễn ra các chương trình nghệ thuật, hồ cảnh quan, Mộc bida, Mộc cà phê sở hữu lối kiến trúc nhà tre, khu công viên thiếu nhi dành cho gia đình vào dịp cuối tuần, khu thể dục thể thao kết hợp lối dạo bộ, khu ẩm thực, thư viện Doremon... sẵn sàng phục vụ cư dân.

Dự án Saigon Riverpark đã hoàn thiện các phân khu chức năng. Ảnh: Dũng Trần.

Với lợi thế kết nối với các trục giao thông chính, từ Saigon Riverpark cư dân thuận tiện di chuyển đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu đô thị cảng Hiệp Phước. Dự án còn thừa hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu hiện hữu như trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại tài chính, hệ thống giáo dục các cấp, bệnh viện quốc tế...

Theo đại diện chủ đầu tư, tiềm năng phát triển cùng dư địa tăng giá của đất nền sổ đỏ Cần Giuộc hiện còn rất lớn, nhiều nhà đầu tư vẫn âm thầm "săn" đất nền sổ đỏ để sở hữu các suất đầu tư, an cư tại Cần Giuộc. Đây là lợi thế để Saigon Riverpark thu hút người mua trong thời gian tới.

Hà Thanh