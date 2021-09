Bất động sản Bình Dương nhiều tiềm năng thu hút đầu tư

Là một trong ba đỉnh tam giác kinh tế sôi động nhất nước và nằm cạnh TP HCM, Bình Dương có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển bất động sản.

Nhu cầu mới của thị trường

Những ngày qua, anh Xuân Hiếu, nhân viên phòng xuất nhập khẩu một công ty có nhà máy sản xuất tại Bình Dương, cho biết, ngoài công việc chuyên môn, anh còn được Ban giám đốc công ty yêu cầu tìm kiếm một số căn hộ để mua cho giới chuyên gia nước ngoài ở trong thời gian tới.

Theo anh Hiếu, công ty anh là liên doanh với đối tác Hàn Quốc. Do đó, công ty thường xuyên tiếp các đoàn chuyên gia người Hàn Quốc đến làm việc. Tuy nhiên, do Covid-19, một số chuyên gia đã về nước thăm gia đình và không trở lại Việt Nam được. Điều này khiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty gặp một số khó khăn. Vì thế, lãnh đạo công ty đã tính đến phương án mua căn hộ chung cư cao cấp để chuyên gia và gia đình ở, thay vì để chuyên gia ở trong cùng một biệt thự như lâu nay.

"Trong bối cảnh Covid-19, chúng tôi muốn tìm mua những căn hộ cấp cao, di chuyển dễ dàng, có đủ chức năng để chuyên gia có thể đưa người thân sang Việt Nam ở, từ đó chuyên tâm làm việc, thay vì phải bay đi, bay về", anh Hiếu nói.

Bất động sản Bình Dương có nhiều tiềm năng phát triển, thu hút đầu tư

Trong khi đó, anh Trọng Nam - Trưởng phòng kinh doanh một sàn bất động sản tại TP HCM, cho biết, anh đang tư vấn cho nhiều khách hàng doanh nghiệp muốn tìm hiểu một số dự án cao cấp để mua cho các chuyên gia nước ngoài lưu trú lâu dài. "Trước đây, khi tìm nhà cho chuyên gia nước ngoài, ngoài tiêu chí về vị trí, an ninh, doanh nghiệp chỉ muốn thuê, mua những căn hộ có diện tích nhỏ, trong đó, phần nhiều là một phòng ngủ. Hiện nay, tiêu chí này đã thay đổi khi đa số công ty muốn căn hộ có diện tích lớn hơn, tối thiểu phải có hai phòng ngủ", anh Nam nói.

Nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm không gian sống chất lượng, tiện ích cho giới chuyên gia cư trú lâu dài.

Giới bất động sản cũng nhận định, thời gian tới, khi vaccine Covid-19 được tiêm trên diện rộng, các chuyên gia, nhà đầu tư sẽ trở lại Việt Nam nhiều hơn. Do đó nhu cầu về bất động sản sẽ phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Bình Dương vẫn là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế thuộc top đầu Việt Nam nên nguồn vốn FDI (vốn đầu tư nước ngoài) sẽ tiếp tục chảy về, góp phần thúc đầy thị trường bất động sản sôi động hơn.

Còn đại diện Charm Group đánh giá, Bình Dương tuy là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài thuộc hàng đầu cả nước, song vẫn thiếu những "biểu tượng" cho thành phố, trung tâm thương mại, dự án bất động sản xứng tầm.

Thị trường sôi động

Theo số liệu của UBND tỉnh Bình Dương, dù ảnh hưởng Covid-19, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 vẫn tăng 6,91%. Đây là mức tăng trưởng cao hơn bình quân của các nước. Trong tình hình chuỗi sản xuất, cung ứng trên thế giới bị đứt gãy, xáo trộn, sản xuất thương mại toàn cầu gặp khó khăn, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp được điều chỉnh kịp thời của lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng góp phần giúp chỉ số công nghiệp tăng 8,02%.

Với những chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, môi trường đầu tư của Bình Dương được đánh giá cao. Cụ thể, báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (PCI 2020) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào trung tuần tháng 4, cho thấy Bình Dương vượt lên cả TP HCM, xếp vị trí thứ 4 của cả nước với 70,16 trên 100 điểm (tăng 2,78 điểm so với năm 2019), thuộc nhóm "rất tốt", tăng 9 bậc so với năm 2019. Nhờ vậy, Bình Dương tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2020 khu vực Đông Nam Bộ.

Để đón đầu cơ hội, đáp ứng nhu cầu cư trú cho giới chuyên gia, Tập đoàn Charm Group đã phát triển dự án Charm Diamond (Dĩ An, Bình Dương) với khu phức hợp căn hộ cao cấp, mua sắm sầm uất... Đây được kỳ vọng là biểu tượng mới của thành phố này trong những năm tới. Dự án nằm ngay ngã tư 550, gần các tuyến đường lớn của Dĩ An, tạo điều kiện cho cư dân di chuyển đến các khu công nghiệp hay thành phố trong tỉnh như Thuận An, Thủ Dầu Một, TP HCM một cách dễ dàng.

Khu phức hợp căn hộ cao cấp, khách sạn Charm Diamond được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của khu vực Dĩ An, Bình Dương.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án Charm Diamond hướng đến phân khúc cao cấp như chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài đang sống và làm việc tại Bình Dương. Do đó, chủ đầu tư sẽ liên kết với những thương hiệu hàng đầu để tích hợp các tiện ích nội khu vượt trội.

Hà Thanh (Ảnh: Charm Group)