Bất động sản Bình Định khởi sắc nhờ du lịch

Hấp dẫn du khách trong nước lẫn quốc tế với hơn 134km đường bờ biển, Bình Định sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh... Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm một loại hình du lịch khác biệt với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những danh lam thắng cảnh thơ mộng, cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa độc đáo...

Vùng đất này còn giàu giá trị văn hoá - lịch sử với hệ thống 13 tháp Chăm, nhiều di tích về triều đại Tây Sơn, các loại hình nghệ thuật nổi tiếng như bài chòi, tuồng... cùng nhiều đặc sản ngon, dân dã. Tất cả góp phần tạo nên một diện mạo du lịch mới đưa Bình Định trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bình Định mang vẻ đẹp của núi non biển cả khi nhìn từ trên cao xuống.

Hướng đến một bản sắc du lịch riêng biệt, Bình Định phát triển du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh hoàn chỉnh đồng thời, đẩy mạnh loại hình du lịch hội nghị, khoa học, gắn với Trung tâm Khoa học quốc tế Giáo dục liên ngành (ICISE) của Giáo sư Trần Thanh Vân. Hiện nay, mỗi năm Bình Định đón hơn 1.000 nhà khoa học nên đây là cơ hội để quảng bá du lịch..

Theo thống kê, trong năm 2019, Bình Định ước đón được hơn 4,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.000 tỷ đồng. Tỉnh đang mục tiêu đến năm 2020 đón 5,5 triệu lượt khách, trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,5% mỗi năm và doanh thu 10.000 tỷ đồng. Đầu năm 2020, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020 tổ chức ở Brunei.

Để phát triển du lịch, Bình Định đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối liên vùng từ sân bay, nhà ga đến các danh thắng, di tích, các điểm du lịch. Đó là dự án giao thông đường trục khu kinh tế Nhơn Hội nối dài, đường vành đai 2, cầu Nhơn Hội nối với khu du lịch Hải Giang và tuyến cáp treo hiện đại dài gần 3 km nối thành phố Quy Nhơn với khu Hải Giang, cầu Thị Nai 2,3... Nơi đây cũng đang gấp rút hoàn thành tuyến đường quốc lộ 19B nối từ sân bay Phù Cát đến Khu kinh tế Nhơn Hội, rút ngắn khoảng cách di chuyển và góp phần thu hút các nhà đầu tư đến với vùng đất giàu tiềm năng này.

Sân bay Quốc tế Phù Cát - Bình Định được khai thác với 49 chuyến một tuần.

Nhờ lợi thế phát triển du lịch, Bình Định đang thu hút ông lớn địa ốc trong nước như Hưng Thịnh, Danh Khôi, Phát Đạt, FLC... bắt đầu xây dựng dự án tại đây. Sự gia nhập của những tập đoàn hàng đầu về du lịch, nghỉ dưỡng như Anphanam, Marriott, TMS... cũng góp phần giúp thị trường bất động sản nơi đây nơi đây phát triển. Một trong những dự án tiêu biểu là Kỳ Co Gateway thuộc khu đô thị sinh thái Nhơn Hội New City do Tập đoàn Danh Khôi phát triển.

Phối cảnh Kỳ Co Gateway.

Sở hữu địa thế gần kề các địa danh nổi tiếng với tầm nhìn trực diện ra biển, có hơn 1.000m mặt tiền quốc lộ 19B kết nối thẳng đến sân bay quốc tế Phù Cát... Kỳ Co Gateway được ví như cửa ngõ phồn hoa nơi vịnh biển. Lợi thế cửa ngõ của Kỳ Co Gateway mở ra những trải nghiệm du lịch độc đáo vào bán đảo Phương Mai qua cầu vượt biển Thị Nại.

"Bán đảo Phương Mai đang vươn dậy với sức hút mạnh mẽ, trở thành tâm điểm đầu tư của những dự án nghìn tỷ. Là tâm điểm chứng kiến bán đảo đang đổi mới từng ngày, khách hàng đến với Kỳ Co Gatewa sẽ thụ hưởng những giá trị đắt giá từ vẻ đẹp của thiên nhiên đến những trải nghiệm sống tại dự án", đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho hay.

Tâm Anh