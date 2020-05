Bất động sản Bình Chánh kỳ vọng vào tuyến metro 3A

Rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm TP HCM còn 15-20 phút, tuyến metro Bến Thanh - Tân Kiên dự báo sẽ tạo sức bật cho dự án căn hộ cao cấp Bình Chánh.

Đầu năm nay, Tập đoàn bất động sản An Gia công bố kế hoạch phát triển dự án căn hộ trung cấp Westgate tại Tân Túc, Bình Chánh, TP HCM. Trước đó doanh nghiệp này đã phát triển nhiều dự án tại TP HCM như The Star (Bình Tân), The Garden (Tân Phú), Riverside, Skyline, Sky89 (quận 7) và tại Vũng Tàu với dự án The Sóng... đều thuộc phân khúc vừa túi tiền và trung cấp.

Đại diện An Gia cho biết dự án mới có số lượng sản phẩm nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao ở Bình Chánh, đón đầu quy hoạch hạ tầng bài bản tại khu vực này. Theo đó Westgate cung cấp ra thị trường hơn 2.000 căn hộ 2-3 phòng ngủ, áp dụng các tiêu chuẩn cao cấp về quy hoạch, kiến trúc, thiết kế, tiện ích, cảnh quan. Đơn cử, sảnh đón dự án có thiết kế như khách sạn 5 sao, hệ thống hồ bơi chuẩn Olympic, an ninh đa lớp... Chủ đầu tư còn dành đến 1,9 ha phát triển công viên nội khu, trong đó có 1.500 m2 diện tích mặt nước.

Cơ hội từ tuyến metro 3A

Đón đầu hạ tầng là một trong những chiến lược đầu tư phổ biến trong lĩnh vực bất động sản, áp dụng bởi các nhà đầu tư thông minh. Lựa chọn đầu tư từ khi các dự án hạ tầng còn đang trong kế hoạch khiến giá trị bất động sản "mềm" hơn, khoản vốn ban đầu vừa phải hơn. Trong vài năm sau, cơ sở hạ tầng đã phát triển sẽ là tiền đề để bất động sản tăng giá.

Theo một đơn vị tư vấn quản lý bất động sản, trong số các loại hình hạ tầng, thì dự án giao thông sẽ có khả năng ảnh hưởng đến giá bán địa ốc, từ đó tạo ra những điểm nóng bất động sản. Trong đó ảnh hưởng mạnh nhất thuộc về các hệ thống giao thông công cộng nhờ khả năng rút ngắn thời gian di chuyển cho số lượng lớn người dân. Khi giao thông kết nối thông suốt, bên trong khu vực sẽ phát triển nhanh chóng, thuận tiện khai thác các loại hình kinh doanh thương mại - dịch vụ.

Đối với thị trấn Tân Túc nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung, yếu tố hạ tầng được kỳ vọng tạo bứt phá chính là tuyến metro 3A Bến Thành - Tân Kiên. Đây là một trong những tuyến đường sắt huyết mạch vừa được UBND TP HCM gửi công văn trình Chính phủ xem xét phê duyệt vào cuối tháng 4. Chiều dài toàn tuyến gần 20km gồm có 18 nhà ga, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 68.000 tỷ đồng.

Lộ trình tuyến Metro Số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) đi qua 8 quận, huyện.

Theo sơ đồ tuyến Metro 3A, từ trung tâm hành chính Bình Chánh chỉ cách 1,2km và mất 3 phút di chuyển từ dự án đến ga Nguyễn Cửu Phú - một trong những ga đầu của tuyến đường sắt số 3A này. Trong tương lai, với sự hiện diện của mạng lưới metro hoàn chỉnh cùng hệ thống xe buýt kết nối, khoảng thời gian di chuyển từ khu vực này vào trung tâm Sài Gòn cũng sẽ rút ngắn chỉ còn 15-20 phút.

Vị thế trung tâm hành chính Bình Chánh

Bên cạnh metro, tại Bình Chánh hiện đã sẵn có loạt dự án hạ tầng lớn như Quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh, giúp việc di chuyển về quận 1 và Phú Mỹ Hưng thuận lợi. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cũng giúp tăng tính kết nối tỉnh, giúp khu vực này đón đầu nguồn cầu nhà ở của đội ngũ văn phòng, y bác sĩ, chuyên gia, cư dân sinh sống tại khu Tây và dân nhập cư từ Tây Nam Bộ.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh kết nối Bình Chánh với Phú Mỹ Hưng.

Mặt khác, chính vị thế trung tâm hành chính của thị trấn Tân Trúc cũng tạo đà tăng trưởng cho bất động sản khu vực này trong tương lai, bao gồm cả Westgate. Không chỉ các nhà đầu tư, mà cả người tìm kiếm chốn an cư cũng sẽ thu hút nếu sản phẩm có tiện ích nội - ngoại khu đa dạng.

Xây dựng từ năm 2013, đến nay trung tâm hành chính Bình Chánh đã hiện diện lên cụm các cơ quan như UBND, chi cục thuế, trụ sở công an, bệnh viện, công viên, trở thành trung tâm kinh tế - hành chính - văn hóa - xã hội.

Bao quanh trung tâm hành chính này hình thành nên các cung đường thương mại sầm uất như Nguyễn Hữu Trí, đường Tân Túc. Liền kề còn tập trung hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên, hàng loạt khu công nghiệp lớn như Lê Minh Xuân, Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Phong Phú, An Hạ và cụm công nghiệp Quy Đức, Đa Phước. Các khu công nghiệp như Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Tân Túc cũng đã được phê duyệt chủ trương và sớm đưa vào hoạt động.

Phối cảnh dự án Westgate.

Tuy nhiên thách thức của chiến lược hưởng lợi từ hạ tầng nằm ở việc nhà đầu tư phải liên tục tìm hiểu sản phẩm và chọn khung thời điểm xuống tiền phù hợp. Tiếp cận sản phẩm từ sớm với mức giá tốt, biên lợi nhuận cũng sẽ tối ưu hơn. Lời khuyên này càng thiết thực hơn trong bối cảnh thị trường địa ốc TP HCM đang thiếu cung, áp lực đẩy giá bán sơ cấp.

Theo tổng kết của CBRE trong quý I/2020, TP HCM chỉ có 3.606 căn hộ được chào bán tại 11 dự án, nguồn cung giảm 21% theo quý và 18% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án thuộc phân khúc trung cấp có mức giá cán mốc 45-47 triệu đồng một m2, tăng 9% so với cùng kỳ và cao hơn giá mặt bằng khu vực 15-30%.

Để đồng hành người mua trong giai đoạn thị trường phục hồi sau dịch, An Gia cho biết sẽ hỗ trợ chương trình thanh toán 30% đến khi nhận căn hộ, trả trước 15% và thanh toán 1% mỗi tháng trong 15 tháng. Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc giúp giảm gánh nặng tài chính.

Bảo An