Bất động sản có thể tăng trưởng 20-30% giai đoạn 2025-2027 khi Phú Quốc đầu tư mạnh hạ tầng, đô thị, phục vụ APEC, được chuyên gia nêu tại tọa đàm hôm nay, ngày 15/4.

'Bất động sản biển Phú Quốc vào giai đoạn vàng'

Tọa đàm "Bất động sản Phú Quốc: Hấp lực mạnh - Đón sóng nhanh", phát sóng trên VnExpress có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, TS. Đinh Thế Hiển - chuyên gia kinh tế và ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh Miền Nam Vinhomes, đại diện chủ đầu tư hàng đầu tại thị trường Phú Quốc.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các chuyên gia phân tích bức tranh chung thị trường bất động sản Phú Quốc dựa trên kinh tế vĩ mô, quy hoạch và tiềm năng phát triển. Các chuyên gia đều cho rằng "đảo ngọc" đang sở hữu nền kinh tế năng động với du lịch là mũi nhọn.

Xét về tiềm năng, TS. Nguyễn Văn Đính nhận định Phú Quốc nắm lợi thế hơn cả Singapore khi có nhiều không gian phát triển, có rừng - núi - biển cùng quy hoạch dành hơn 70% diện tích để bảo tồn tự nhiên. Trong khi đó, giá nhà lại đang thấp hơn rất nhiều so với Singapore. "Dư địa phát triển là rất lớn", ông nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, Phú Quốc bước vào giai đoạn vàng tăng trưởng. Sự tăng trưởng được thúc đẩy từ nhiều yếu tố như việc thành phố được công nhận đô thị loại I, sức hút từ du lịch. Đặc biệt, việc được chọn là chủ nhà APEC 2027 mở ra tiềm năng lớn cho địa phương. Các chuyên gia nhận định trong hai năm, thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư công để thay đổi diện mạo nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đăng cai.

Bên cạnh đó, thông tin về APEC có thể khiến du lịch bùng nổ, thu hút dòng khách chất lượng cao. Điều này tăng sức hút cho các dòng bất động sản biển như condotel, shophouse, villa biển, nhà phố biển. Các sản phẩm cao cấp, đa dạng tiện ích và có tính khan hiếm, có thể đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế được chuyên gia đánh giá sẽ là điểm nóng đầu tư. Đặc biệt, những dự án lớn là quần thể nghỉ dưỡng all in one với đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, du lịch, trường học, bệnh viện... có lợi thế trong giai đoạn này.

Về phía các chủ đầu tư hàng đầu như Vinhomes, đơn vị đánh giá APEC sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Để đón vận hội, đơn vị đẩy mạnh phát triển các tổ hợp, quần thể quy mô lớn như Phú Quốc United Center, quy tụ nhiều đơn vị, thương hiệu toàn cầu cùng đa dạng sản phẩm. Nơi đây được kỳ vọng đón dòng khách MICE với tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Hoài Phương