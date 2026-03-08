'Bất động sản biển là mỏ vàng xanh của Việt Nam'

TS Trần Xuân Lượng cho rằng bất động sản biển có thể trở thành "mỏ vàng xanh" nếu được quy hoạch bài bản, đầu tư hạ tầng bến du thuyền cùng đô thị ven vịnh thay vì chỉ khai thác tài nguyên thô.

Nhận định được TS Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đưa ra tại hội thảo tổ chức ngày 7/3 ở Hà Nội.

Theo ông, Việt Nam sở hữu dải bờ biển dài hơn 3.200 km cùng khoảng 48 vũng, vịnh lớn nhỏ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển và các mô hình đô thị nghỉ dưỡng ven vịnh. Nhiều khu vực ven vịnh có điều kiện thuận lợi để phát triển các đô thị nghỉ dưỡng gắn với du lịch biển và bến du thuyền. Trong đó, vịnh Cam Ranh được đánh giá là một trong những khu vực nổi bật với độ sâu tự nhiên khoảng 20-30 m, đủ điều kiện đón các siêu du thuyền.

TS Trần Xuân Lượng (phải) chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: BTC

Thị trường bất động sản ven biển cũng ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng trong những năm gần đây. Số liệu từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết nguồn cung phân khúc này năm 2025 tăng khoảng 22% và được kỳ vọng tiếp tục cải thiện khi hạ tầng giao thông như cao tốc ven biển, cảng du lịch và sân bay được đầu tư đồng bộ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng kinh tế biển đang trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các đô thị ven biển và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. "Biển Đông là tuyến huyết mạch kết nối Thái Bình Dương, tạo nên vị thế chiến lược cho kinh tế biển Việt Nam", ông nói.

Theo ông Đính, nhiều quốc gia đã tận dụng lợi thế biển để tạo bước đột phá cho nền kinh tế. Singapore phát triển các khu đô thị ven biển gắn với logistics, tài chính và du lịch, trong khi Dubai xây dựng các biểu tượng đô thị biển để chuyển dịch từ kinh tế dầu mỏ sang dịch vụ và du lịch.

Tại Việt Nam, các đô thị ven biển cũng đang cho thấy hiệu ứng lan tỏa khi du lịch trở thành trụ cột kinh tế địa phương, kéo theo phát triển hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ.

Trong bức tranh này, vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) được nhiều chuyên gia đánh giá là nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế vịnh biển. Khu vực nằm trên trục hàng hải quốc tế, sở hữu vùng nước kín gió cùng hệ sinh thái biển phong phú. Ngoài ra, Cam Ranh còn có bãi biển Bãi Dài dài gần 17 km, vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Cùng với lợi thế tự nhiên, hạ tầng kết nối tại Cam Ranh đang dần hoàn thiện với sân bay quốc tế Cam Ranh, các tuyến cao tốc ven biển và hệ thống cảng biển. Tháng 8/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (bến du thuyền quốc tế Cam Ranh), mở ra khả năng đón khách đường biển và kết nối các tuyến du thuyền trong khu vực.

Phối cảnh bến du thuyền quốc tế Cam Ranh tại Bãi Dài. Ảnh: KN Cam Ranh

Trên nền tảng hạ tầng này, nhiều dự án bất động sản quy mô lớn cũng được triển khai tại khu vực Bãi Dài nhằm khai thác tiềm năng du lịch biển. Trong đó CaraWorld nằm gần sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế Cam Ranh, sở hữu khoảng 5 km bờ biển Bãi Dài. Theo quy hoạch, dự án định hướng phát triển các không gian lưu trú, thương mại và dịch vụ ven biển, đồng thời hình thành tổ hợp du thuyền và các hoạt động lễ hội biển nhằm thu hút dòng khách quốc tế.

Tiểu khu Hy Lạp thuộc phân khu Sông Town - CaraWorld. CaraWorld được chủ đầu tư KN Cam Ranh định vị là "Thủ phủ vịnh biển giải trí toàn cầu" phát triển trên quỹ đất 800 ha, hệ tiện ích tích hợp, lợi thế kết nối sân bay, cảng biển quốc tế. Ảnh: KN Cam Ranh

Song song với sự phát triển của thị trường bất động sản ven biển, xu hướng du lịch cũng đang chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm thiên nhiên và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết du khách ngày càng ưa chuộng các chuyến đi ngắn ngày, khoảng cách gần và mang tính cá nhân hóa cao.

Trong giai đoạn 2025-2026, nhiều sản phẩm du lịch vịnh biển được dự báo phát triển mạnh, như du lịch cộng đồng, tour khám phá thiên nhiên, đặc biệt là hành trình du thuyền kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Du lịch vịnh biển mở ra nhiều trải nghiệm, từ khám phá thiên nhiên đến du thuyền nghỉ dưỡng. Trong ảnh là dự án CaraWorld sở hữu 5 km đường bờ biển Bãi Dài - Cam Ranh. Ảnh: KN Cam Ranh

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng giá trị kinh tế từ tài nguyên biển của Việt Nam vẫn chưa tương xứng tiềm năng. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định khoảng cách giữa tiềm năng và hiệu quả khai thác vẫn còn lớn, trong khi yếu tố quyết định nằm ở cách tổ chức sản phẩm du lịch và chiến lược phát triển điểm đến.

Theo đó, để khai thác hiệu quả "mỏ vàng xanh" từ biển, việc quy hoạch và quản lý không gian ven biển cần được triển khai đồng bộ, đồng thời tăng cường minh bạch quy hoạch và ứng dụng công nghệ quản lý nhằm hạn chế đầu cơ và củng cố niềm tin thị trường.

Song Anh