'Bất động sản Bãi Cháy sớm hưởng lợi khi du lịch phát triển'

Các đô thị tích hợp giải trí, nghỉ dưỡng được kỳ vọng thúc đẩy Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch quốc tế, qua đó tạo lợi thế tăng trưởng cho thị trường bất động sản, theo TS Nguyễn Văn Đính.

- Nhiều năm theo dõi, nghiên cứu thị trường bất động sản miền Bắc, ông có chia sẻ gì về sự thay đổi của Bãi Cháy, Quảng Ninh?

- Bãi Cháy là khu vực đã phát triển du lịch từ lâu, sở hữu lợi thế về kết nối giao thông, cảnh quan và vị trí gần vịnh Hạ Long. Những năm gần đây, hạ tầng khu vực tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là hệ thống cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội và Hải Phòng. Việc thuận tiện hơn trong đi lại khiến lượng khách đến Bãi Cháy duy trì quanh năm, không còn tập trung vào mùa hè. Điều này mở rộng dư địa khai thác cho các loại hình bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng.

Song song đó, một số nhà đầu tư triển khai dự án quy mô, tích hợp tiện ích vui chơi, giải trí. Các trải nghiệm mới như sự kiện, lễ hội, khu vui chơi, nghỉ dưỡng đã góp phần tăng sức hút đối với du khách, hỗ trợ hoạt động dịch vụ và lưu trú tại khu vực.

Bãi Cháy về đêm diễn ra nhiều hoạt động thu hút cư dân địa phương và du khách. Ảnh: Ánh Dương

- Hạ tầng hoàn thiện và lượng khách du lịch tăng lên ảnh hưởng ra sao đến khả năng khai thác bất động sản gắn với du lịch tại Bãi Cháy?

- Lượng khách đến Quảng Ninh và Bãi Cháy có xu hướng tăng. Thời gian lưu trú cũng dài hơn khi du khách có thêm hoạt động trải nghiệm. Ngoài ra, các chương trình kích cầu du lịch và thủ tục nhập cảnh thuận tiện hơn cũng góp phần tăng lượng khách quốc tế.

Nhóm khách lưu trú dài ngày thường có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp, thuê căn hộ nghỉ dưỡng hoặc các sản phẩm tương tự. Bên cạnh đó, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có thể tiếp nhận tàu du lịch lớn, mở ra cơ hội tiếp cận nhóm khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long nằm tại Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương

- Ông nhìn nhận thế nào về triển vọng đưa Bãi Cháy trở thành điểm đến quốc tế?

- Với lợi thế nằm sát vịnh Hạ Long, Bãi Cháy có khả năng thu hút khách quốc tế. Tuy vậy, để gia tăng sức cạnh tranh, khu vực cần phát triển thêm các dịch vụ và sản phẩm du lịch chất lượng cao. Trong thời gian qua, một số nhà đầu tư lớn đã triển khai mô hình khu đô thị - du lịch tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách như quần thể Sun Elite City của Sun Group.

TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Ảnh: NVCC

Từ 10 năm trước, tập đoàn này đã bắt đầu cải tạo bãi biển, đầu tư các khu vui chơi, giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp, giờ đây, họ lại tiếp tục bổ sung các sản phẩm, dịch vụ và bất động sản cao cấp để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại khu vực. Khi toàn bộ đại đô thị đi vào hoạt động, Bãi Cháy sẽ có thêm không gian du lịch hiện đại không kém gì các điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

- Theo ông, bất động sản tại Bãi Cháy hiện nay có lợi thế gì đối với nhà đầu tư trung và dài hạn?

- Trong trung và dài hạn, bất động sản khu vực này có tiềm năng tăng trưởng sớm nhờ sự phát triển du lịch và quá trình hoàn thiện các dự án hạ tầng, đô thị. Khi du lịch tăng trưởng ổn định, nhu cầu dịch vụ, lưu trú và kinh doanh đi kèm sẽ tăng theo, kéo theo các hoạt động đầu tư bất động sản.

Phối cảnh quần thể đô thị Sun Elite City do Sun Group phát triển tại Bãi Cháy. Ảnh: Sun Property

- Ông đánh giá như thế nào về các dự án đang phát triển tại đây?

- Bãi Cháy đang thu hút nhiều chủ đầu tư lớn, bên cạnh các lợi thế cảnh quan và hạ tầng. Trong đó, Sun Elite City được phát triển theo mô hình đô thị du lịch tích hợp, hướng đến khai thác các hoạt động kinh tế đêm, kinh tế biển. Việc tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một quần thể có thể giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách. Khi được vận hành bởi đơn vị có kinh nghiệm, dự án có thể tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ của Quảng Ninh.

Song Anh