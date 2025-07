Các chuyên gia cho rằng, sức bật về kinh tế sẽ giúp gia tăng mức sống dân cư trên địa bàn. Cùng với đó, sự gia tăng của đội ngũ lao động chất lượng, chuyên gia nước ngoài đến Bắc Ninh cũng sẽ kéo theo nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm bao gồm cả nhà ở với mặt bằng tiêu chuẩn cao hơn. Đây là cơ hội thúc đẩy các khu đô thị mới hiện đại, tích hợp "all in one" đầy đủ dịch vụ, tiện ích, an ninh bảo vệ, quy hoạch bài bản, từ đó góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị hóa hiện đại, sinh thái.