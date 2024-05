Bất động sản An Gia trả hết nợ trái phiếu

An Gia công bố đưa dự nợ trái phiếu về 0, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án mới, mở rộng quỹ đất thời gian tới.

Tập đoàn Bất động sản An Gia (mã AGG) thông báo hoàn thành thanh toán toàn bộ nghĩa vụ liên quan của lô trái phiếu AGG12202, giá trị 300 tỷ đồng trong tháng 5. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng ra thông báo hủy bỏ đăng ký giao dịch của lô trái phiếu này tại ngày 2/5.

Theo ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị An Gia, như vậy doanh nghiệp đã đưa dư nợ trái phiếu về 0 ngay trong tháng 5, đúng kế hoạch đề ra. Công ty huy động trái phiếu từ năm 2020, có tài sản bảo đảm. Vốn huy động sử dụng với mục đích đầu tư vào một số dự án bất động sản hoặc hiện thực hóa chiến lược mua bán, sáp nhập gia tăng tiềm lực quỹ đất.

"Đến nay, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc việc mua lại trước hạn hoặc đúng hạn trái phiếu, thanh toán đầy đủ khoản lãi, đảm bảo lợi ích của trái chủ", ông Sáng nói.

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị An Gia. Ảnh: An Gia

Đơn vị đánh giá việc trả hết nợ trái phiếu nhờ chiến lược quản trị thận trọng, có kế hoạch phát triển dự án cụ thể, nguồn thu ổn định. Phần lớn nguồn thu từ phát triển dự án là cơ sở để An Gia tất toán dư nợ trái phiếu trong các năm qua và đợt thanh toán cuối cùng này. Công ty dùng nguồn tiền thu được từ bàn giao dự án Westgate (Bình Chánh, TP HCM) để trả nợ trái phiếu.

Năm 2024, An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán sản phẩm tại Westgate (TP HCM) và The Standard (Bình Dương).

Công ty đang chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương) trong năm nay với quy mô khoảng 3.000 sản phẩm. Hiện tại, An Gia chưa có kế hoạch huy động vốn. Trong 2-5 năm tới, đơn vị có ba dự án trọng điểm là The Gió Riverside, The Lá Village (Bình Chánh) và Westgate 2 (Bình Chánh). Ba dự án có khoảng 10.000 sản phẩm.

Phối cảnh dự án The Gió Riverside tại Bình Dương. Ảnh: An Gia

Về chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi phân khúc bất động sản vừa túi tiền có tỷ lệ hấp thụ tốt. Về lâu dài, An Gia đặt mục tiêu mỗi năm đưa ra thị trường 2.000-3.000 sản phẩm. Công ty tiếp tục mua thêm 1-2 dự án mỗi năm tại các khu vực TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

"Quan điểm chúng tôi là không chạy theo thị trường, không mua quỹ đất hay dự án bằng mọi giá. Công ty phân tích kỹ càng về khu đất, để làm sao khi đưa ra thị trường, giá thành sản phẩm phù hợp với túi tiền của đa số người mua", ông Sáng nhấn mạnh.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024, công ty công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức 25% cho cổ đông và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Hoài Phương