Bắt đền thế nào khi người giúp việc làm vỡ đồ quý?

Nhân viên giúp việc làm vỡ chiếc bình cổ khi lau dọn, nhưng công ty quản lý chỉ đền 30% giá trị, nói 70% tôi tự thỏa thuận với người làm vỡ nên rất bức xúc.

Tôi thuê dịch vụ giúp việc nhà theo giờ qua một công ty. Họ cử người giúp việc đến nhà theo lịch, chịu trách nhiệm về chất lượng lao động.

Trong lúc lau dọn phòng khách, nhân viên do công ty cử đến bất cẩn làm rơi chiếc bình cổ bằng gốm sứ, là kỷ vật gia truyền, có giá trị cả về kinh tế lẫn tinh thần. Tôi phản ánh vụ việc với công ty, đề nghị bồi thường.

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng, họ chỉ chịu trách nhiệm đến 30% giá trị ước tính của tài sản bị hư hỏng, phần còn lại tôi phải tự làm việc với chị giúp việc để yêu cầu bồi thường.

Đại diện công ty giải thích: "Người giúp việc là lao động trực tiếp, công ty chỉ đóng vai trò sắp xếp, phân công. Nếu có thiệt hại vượt quá mức hỗ trợ, gia chủ phải tự thỏa thuận với lao động".

Gia đình tôi không đồng tình, cho rằng hợp đồng dịch vụ được ký với công ty, người giúp việc chỉ là nhân viên được điều động, vì vậy pháp nhân phải chịu trách nhiệm toàn bộ về thiệt hại do nhân viên gây ra. Việc công ty đùn đẩy trách nhiệm cho gia chủ tự đi đòi tiền người giúp việc vừa bất công, vừa gây khó xử cho cả hai bên.

Trong khi đó, nhân viên giúp việc cho biết mức lương theo giờ của mình rất thấp, không có khả năng bồi thường cho một món đồ có giá trị lớn như vậy. Chị cũng khẳng định không hề được công ty thông báo trước rằng, nếu gây ra thiệt hại, bản thân phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty.

Vậy xin hỏi pháp luật hiện hành quy định trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này thuộc về công ty trung gian hay thuộc về cá nhân người giúp việc? Việc công ty chỉ "hỗ trợ" 30% rồi buộc gia chủ tự thỏa thuận phần còn lại với người lao động có đúng luật hay không?

Trong trường hợp thiệt hại quá lớn, người thuê dịch vụ có thể yêu cầu công ty bồi thường toàn bộ hay không, và cơ sở pháp lý nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Độc giả Tú Châu

>>Luật sư Phạm Thanh Bình tư vấn