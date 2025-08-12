Bắt đầu di dời một số trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Hội người mù TP Hà Nội, Trung tâm hội nghị thành phố đang thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng cho thành phố.

Sáng 12/8, tại trụ sở Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, một số công nhân bốc xếp đồ lên xe tải chuyển đi nơi khác. Các phòng làm việc phía mặt đường Đinh Tiên Hoàng đóng cửa, dán thông báo chuyển trụ sở làm việc.

Tương tự, tại trụ sở Hội người mù Hà Nội, Trung tâm hội nghị thành phố (thuộc Văn phòng UBND thành phố), cán bộ, công chức cũng đang thu dọn đồ đạc để dời đi. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa thông tin về lộ trình di dời cũng như trụ sở làm việc mới.

Di dời đồ đạc khỏi trụ sở EVN Hoàn Kiếm, sáng 12/8. Ảnh: Hoàng Phong

Việc di dời trụ sở các cơ quan ở bên Hồ Gươm nằm trong chủ trương quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông Hồ Gươm của TP Hà Nội. Theo đó, khu vực nghiên cứu mở rộng không gian công cộng rộng hơn 20.000 m2 với khoảng 12 trụ sở cơ quan, doanh nghiệp và gần 40 hộ dân.

Theo phương án được đưa ra hồi tháng 3, trụ sở Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, khách sạn Điện lực, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, được đề xuất chuyển đến khu vực trụ sở các Tổng công ty - Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Thành phố giao quận Hoàn Kiếm (cũ) rà soát quỹ đất tại quận, bố trí vị trí trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm, Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Trụ sở Tiếp công dân.

Tháo dỡ thiết bị tại phòng làm việc ở trụ sở Hội người mù Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phong

Đối với trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội người mù Hà Nội, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát quỹ nhà, đất thành phố quản lý để đề xuất địa điểm làm trụ sở mới cho các đơn vị này.

Với các hộ dân nằm trong khu vực dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nghiên cứu, đề xuất thành phố áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở...

Sau khi hoàn thành di dời, khu vực này được xây dựng thành quảng trường - công viên đặc biệt. Trong đó giai đoạn 1, thành phố tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Hai khu vực nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian Hồ Gươm (màu vàng). Đồ họa: Đỗ Nam

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành phần nổi của quảng trường và công viên đặc biệt tại khu vực phía đông Hồ Gươm vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Nhưng đến nay mới có một số đơn vị thuộc thành phố đang di dời, hầu hết đơn vị còn lại vẫn làm việc bình thường.

Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, cải tạo khu vực phía đông Hồ Gươm thành khu quảng trường - công viên đặc biệt như trên, TP Hà Nội cũng lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực bắc Hồ Gươm, nam phố cổ, chủ đạo là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong đó tòa nhà "Hàm cá mập" đã được phá bỏ để mở rộng không gian công cộng.

Võ Hải